Edin Terzić priznao: Imam osećaj da su nam sudije pomogle

Posle pobede u lokalnom derbiju nad Real Sosijedadom (2:1) Terzić je stavio do znanja da mu se čini kako su sudije malo pogurale njegov tim ka osvajanju bodova.

Došao je letos Edin Terzić u Španiju i doneo kulturu ponašanja kakva baš i nije svojstvena akterima La Lige. Posebno onima u najvećim klubovima. U Barseloni i Realu stalno kukaju kako postoji zavera arbitara protiv njih, a ako je neko zaštićen onda su to upravo najpoznatiji klubovi u Španiji, zbog čega oglašavanje Nemca deluje kao osveženje.

„Imam osećaj da smo bili u povlašćenom položaju”, istakao je nekadašnji šef stručnog štaba Borusije iz Dortmunda.

Bura u Baskiji – i ne samo Baskiji – nastala je usled odluke Alehandra Ernandesa Ernandesa da u završnici prvog poluvremena dosudi jedanaesterac za domaćina posle duela Đona Mikela Aramburua i Nika Vilijamsa. „Moramo imati na umu ono što sam već ranije rekao. I u prošlosti je bilo teških odluka na našu štetu, pa nikada nisam ništa govorio o tome. Neću ni sada, jer ne volim da govorim o sudijama – ni u pozitivnom ni u negativnom smislu“, dopunio je Terzić. U suprotnom taboru vlada ogorčenje. Toliko su u San Sebastijanu besni posle gostovanja na San Mamesu da su u izveštaju na klupskom sajtu napisali: „Sudija je video nešto što se nije dogodilo, a VAR je odbio da interveniše“.

Kapiten Sosijedada, Mikel Ojarsabal jasno je stavio do znanja da je razočaran odlukom da se svira penal koji je Aleks Berenger pretvorio u pogodak za 2:1. „Sudija nam je rekao na licu mesta, čim je prišao, da je odluka potvrđena – da je VAR soba, putem čipa, potvrdila da nije bilo kontakta, međutim, kada se pogledaju snimci sa pojedinih kamera, čini se da je Đon Mikel, ipak, dodirnuo loptu. Ne znam da li je to bio penal ili ne. Sudija je brzo doneo odluku, ali na nekim snimcima se jasno vidi da je naš bek dodirnuo loptu“, istakao je reprezentativac Španije. MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan Usledila je konstatacija novinara koji je Ojarsabalu preneo da je sudija izjavio kako je video penal i da je VAR potvrdio njegovu odluku. „Samo 15 sekundi posle dosuđivanja penala, on mi kaže da je VAR to već potvrdio. Kada se pogledaju snimci, čini se da lopta menja pravac posle Nikovog dodira, dok mi sudija kaže da je VAR potvrdio da Mikel nije dodirnuo loptu. To je ono što u meni budi sumnju. Ne tvrdim da li je bio penal ili ne, ali deluje mi čudno da sudija tako izričito tvrdi da nije bilo dodira (igrača Sosijedada sa loptom, op. au), kada se na pojedinim snimcima jasno vidi da ga je ipak bilo.”

U Španiji postoji mogućnost da posle meča sudije javno pričaju i baš to se desilo posle derbija 11. kola La Lige. „Bilo je to proigravanje u prostor. Dobro sam ispratio akciju, našao sam se blizu aut-linije i video da je sve unutar kaznenog prostora. Niko je vodio loptu, a Aramburu je stupio u kontakt s njim na način koji smatram kažnjivim. Čist penal”, rekao je sudija Ernandes. Odluku Ernandesa Ernandesa potvrdila je i VAR soba. „Da bi VAR intervenisao, morala bi da postoji očigledna greška, a u VAR sobi su smatrali da je nema. Moje mišljenje, kao i mišljenje VAR-a, razlikuje se od mišljenja Sosijedada“, istakao je glavni sudija.