Runjaić pred smenom u Udinezeu, a Zaneti čeka kao zapeta puška

Presekli su na Friuliju: Kosta Runjaić je pred smenom u Udinezeu, a Paolo Zaneti čeka kao zapeta puška. Izbio je u prvi plan, postao je glavni kandidat da nasledi nemačkog stručnjaka srpskih korena.

Izgubili su strpjenje u klubu na severu Italije. Udineze je minulu sezonu završio na sredini tabele, a sada mu sledi grčevita borba za opstanak. Trenutno je pretposlednji u Seriji A, gore od njega stoji samo Venecija. Ima tek jednu pobedu i gol-razlika mu je u debelom minusu. Nije prošlo ni malo vremena, zagazilo se već u novembar i deset kola je iza ekipa.

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Pokušaće da prodrmaju tim smenom Koste Runjaića i prilično izvesnim postavljanjem Paola Zanetija. Mesecima traga za poslom, još od februara je na birou za rad. Poslednji angažman imao je u Veroni, a ona je prošlog maja ispala iz lige.

Paolo Zaneti je pre toga radio u Empoliju, Veneciji, Askoliju, Sudtirolu…