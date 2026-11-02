Runjaić pred smenom u Udinezeu, a Zaneti čeka kao zapeta puška
Vreme čitanja: 1min | pon. 02.11.26. | 12:34
Do kraja dana bi moglo da dođe do promena na Friuliju
Mogli su u Udinezeu prethodne sezone da budu zadovoljni kako je ekipa izgledala pod Kostom Runjaićem, šta je nudila navijačima i kakve rezultate je beležila. Nisu ni pomišljali nešto da menjaju u letnjim mesecima, ali razmišljanja su im se u međuvremenu promenila.
Pitanje je trenutka kada će Kosta Runjaić dobiti otkaz. Zapravo, više ne ni dana, nego sata. Takve vesti dopiru sa Apeninskog poluostrva…
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Presekli su na Friuliju: Kosta Runjaić je pred smenom u Udinezeu, a Paolo Zaneti čeka kao zapeta puška. Izbio je u prvi plan, postao je glavni kandidat da nasledi nemačkog stručnjaka srpskih korena.
Izgubili su strpjenje u klubu na severu Italije. Udineze je minulu sezonu završio na sredini tabele, a sada mu sledi grčevita borba za opstanak. Trenutno je pretposlednji u Seriji A, gore od njega stoji samo Venecija. Ima tek jednu pobedu i gol-razlika mu je u debelom minusu. Nije prošlo ni malo vremena, zagazilo se već u novembar i deset kola je iza ekipa.
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Pokušaće da prodrmaju tim smenom Koste Runjaića i prilično izvesnim postavljanjem Paola Zanetija. Mesecima traga za poslom, još od februara je na birou za rad. Poslednji angažman imao je u Veroni, a ona je prošlog maja ispala iz lige.
Paolo Zaneti je pre toga radio u Empoliju, Veneciji, Askoliju, Sudtirolu…