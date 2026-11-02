Ponedeljak u Seriji A: Atalanta bez desetorice čeka Parmu

Situacija je dramatična i u Firenci. Fjorentina će se i ove godine i pored velikih ulaganja, boriti za opstanak umesto za mesto u Evropi. Promena na klupi u toskanskoj prestonici nije donela željeni preokret. Na ispitu se nalazi i Alberto Akvilani. Sasuolo je u poslednjih pet kola osvojio samo jedan bod (protiv Milana) i, imajući u vidu da sledećeg vikenda igra protiv Rome, osvajanje boda ili bodova protiv Ljubičastih je imperativ.

ATALANTA - PARMA (20.45)

Atalanta je izgubila samo jedan meč od Parme na poslednjih 12 odmeravanja snaga. Taj jedini poraz je pretrpela na svom stadionu u Bergamu pre godinu i po dana. Dodajmo i da je gol-razlika na prethodnih šest okršaja u Lombardiji prilično elokventna - 18:3.

Navijači Boginje su ispratili svoje ljubimce zvižducima na poslednjem meču protiv Frozinonea i čini se da nije dovoljno opravdanje veliki broj povređenih fudbalera da zaštiti Sarija od kritika.

Valja napomenuti da je Atalanta u velikoj tranziciji, odnosno da Sari oblikuje tim prema svojim fudbalskim svetonazorima i da veliki broj igrača van stroja drastično usporava tu radikalnu promenu. Ne treba zaboraviti da je Boginja deset godina igrala na jedan način, sa trojnom defanzivnom linijom i duelima jedan na jedan na celom terenu.

Fudbaleri Atalante su pokazali da imaju karakter i da žele da slede svog trenera na mečevima sa Frozinoneom i Fjorentinom, budući da su u oba slučaja uspeli da preokrenu rezultat. Ipak, potrebno je nešto više da bi se stiglo do preko potrebnih pobeda i poboljšala pozicija na tabeli.

Nikola Krstović prolazi kroz svoj najbolji period otkako je došao u Atalantu i počeo je da trese mreže sa određenim kontinuitetom. Parma je tim protiv koga je crnogorski reprezentativac postigao najviše golova, čak sedam, tri je postigao, a za četiri je njegovo dodavanje bilo presudno.

(Reuters)

Na drugoj strani bi mogli da vidimo El Bilala Turea. Centarfora Parme je Atalanta dovela u Italiju pre tri godine, plativši ga preko 30.000.000. Ture je najskuplja promašena investicija Boginje i večeras će biti dodatno motivisan da pokaže da u Bergamu nisu imali dovoljno strpljenja da ga sačekaju nakon dve teške povrede koje su ga zadesile.

Alberto Đilardino je osvojio prvi bod na klupi Parme pre četiri dana u meču sa Udinezeom i uspeo je da sačuva mrežu u Bergamu. Nekadašnji centarfor želi da potvrdi promenu trenda.

Kao što smo rekli, Atalanta ne može da računa na čak desetoricu fudbalera, od defanzivaca Kolašinca, Hijena, Kosunua, Belanove i Kristensena, preko veznjaka Kesija i Gaetana, do napadača Skamake i Raspadorija. Njima treba dodati Pompeija. Parmi nedostaje samo Bernabe.

ATALANTA (4-2-3-1): Karneseki - Zapakosta, Skalvini, Obrić, Bernaskoni - Ederson, Pašalić - Elmas (Zalevski), De Ketelare, Rouv – Krstović.

PARMA (3-5-2): Dafara - Delprato, Trojilo, Drobnić - Britšgi, Ordonjez, Nikolusi-Kavilja, Kejta, Valeri - Ture, Romero.

SASUOLO - FJORENTINA (18.30)

Sasuolo se nalazi u ozbiljnoj rezultatskoj krizi. Ruku na srce, tim Alberta Akvilanija nije u toliko velikom padu forme kao što bi se moglo pomisliti, ali je imao seriju epizoda koje su se sve okrenule protiv njega. I Fjorentina je objektivno zaslužila koji bod više od onih koje ima na tabeli, ali ostaje činjenica da je problem i Sasuola i Fjorentine porozna odbrana. Oba tima su redovno primala golove na svih prethodnih devet mečeva u Seriji A i zajedno sa Moncom imaju najgore odbrane u prvoligaškom društvu.

Akvilani se uzda u kapitena Berardija. Domeniko je u svojoj karijeri dao deset golova Fjorentini i očekuje se da proradi u ovom prvenstvu, budući da je dosad postigao samo dva gola.

(Reuters)

Paolo Vanoli ima negativno iskustvo sa Sasuolom. U prethodnoj sezoni Fjorentina je dotakla dno nakon poraza sa 3:1 na Mapei stadionu u Ređo Emiliji. Trener Ljubičastih bi da izbegne ponavljanje istorije pošto bi eventualni poraz gurnuo Fjorentinu u vrtlog grčevite borbe za opstanak.

Teško je objasniti posrtanje Fjorentine poslednjih godina, imajući u vidu kvalitet igrača na raspolaganju i ozbiljan rizik da ponovi drugi najgori start u Seriji A u svojoj vekovnoj istoriji sa samo pet bodova u prvih deset kola.

Kuriozitet je da Sasuolo nije nijednom pobedio na poslednjih devet nastupa ponedeljkom u Seriji A: četiri remija i pet poraza. Ali domaćin može da se uzda u trend iz prethodnih šest godina, budući da je ostvario četiri pobede i jedan poraz sa Fjorentinom u Ređo Emiliji (jednu sezonu je Sasuolo proveo u Seriji B).

Sasuolo ima nekoliko igrača van stroja, od defanzivca Lejsena preko Konea i Boloka do Pjeranđela i Pasa. Uz to, Akvilani neće moći da računa na Tortveda, koji je zaradio crveni karton protiv Lacija. Gosti su doputovali u Ređo Emiliju bez Parizija, Pongračića, Ate i Ranijerija.

SASUOLO (4-3-3): Turati - Činkvegrano, Ćaleta-Car (Kande), Odental, Doig - Adžić, Matić, Bakola (Sulemana) - Berardi, S. Espozito, Laurijente.

FJORENTINA (4-3-3): De Hea - Himenez, Dragušin, Vijeri, Žoao Mario - Endur, Fađoli, Brešanini - Mastantuono, Pelegrino, Njie.

SERIJA A - 10. KOLO

subota

Bolonja - Monca 2:1 (1:1)

/Pobega 33, Bernardeski 59pen - Varela 6pen/

Udineze - Roma 2:5 (0:4)

/Zaniolo 50, Palma 78 - Kristante 10, Mora 31, Malen 33, Endika 37, Gilardi 90+2/

Milan - Inter 3:1 (3:1)

/Pulišić 4, Rabio 10, Moreira 43 - Bastoni 22/

nedelja

Komo - Venecija 1:0 (1:0)

/Da Kunja 43pen/

Frozinone - Torino 2:0 (0:0)

/Gedžemis 48, Kalo 90+3/

Lacio - Kaljari 2:1 (1:1)

/Isaksen 36, Pinamonti 83 - Enzola 20/

Leče - Đenova 1:2 (1:2)

/Maleh 40 - Osmajić 11, Mesijas 28/

Juventus - Napoli 2:0 (0:0)

/Alajbegović 70, Boga 87/

ponedeljak

18.30: (2,85) Sasuolo (3,80) Fjorentina (2,25) MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Atalanta (4,70) Parma (6.25) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama