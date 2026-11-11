BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

PARTIZAN MOZZART BET – BASKONIJA (tip 1, kvota 1,33) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Crno-beli imaju dobar start u Evroligi, polovičan učinak od pet pobeda i poraza, pa su i dalje u igri za plej-of elitnog evropskog takmičenja. Tim iz Vitorije je najgori tim u ligi, sa samo jednom pobedom. OVDE pročitajte opširniju najavu meča koji se igra u Areni.

ITALIJA M19 – RUMUNIJA M19 (tip 1, kvota 1,45) – početak 15.30

Danas počinju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo za fudbalere do 19 godina. Azuri su favoriti u Grupi 6 gde su još i Ukrajina i Izrael.

ŠEFILD VENZDEJ – AKRINGTON (tip 1, kvota 1,55) – početak 20.00 MOZZART RELAX

Loša forma Venzdeja posle ispadanja u treći rang engleskog fudbala. Ne cvetaju mu ruže ni u Ligi 1. Bez mečeva bez pobede, pred duel sa Akringtonom u EFL Trofeju, takmičenju u kom učestvuju timovi iz trećeg i četvrtog ranga engleskog fudbala, Akrington je dva meča bez pobede.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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PARIZ – FENERBAHČE (tip 2, kvota 1,50) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Loš početak Evrolige za Pariz, ali tri vezane pobede. Između ostalog, tim iz Grad svetlosti je bio bolji od Dubaija u Emiratima. Fener je u maloj krizici, dva poraza iz tri meča, ali ekipa Šarunasa Jasikevičijusa je bliža pobedi u Francuskoj. Svih sedam dosadašnjih utakmica u Evroligi je istanbulski tim dobio protiv Parižana.

FRANCUSKA M19 – NORVEŠKA M19 (tip 1, kvota 1,47) – početak 18.00

Galski petlovi su godinama jedna od najboljih fudbalskih selekcija u mlađim kategorijama, zajedno sa Špancima. U Grupi 1 gde su i Irska i Grčka, Francuska je favoriti danas protiv mladih Norvežana.

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