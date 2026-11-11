Samo još da neko kaže Keriku da je bivši: Poketino novi šef, Junajted na trenere pukao 100+ miliona

Poketino, koji je i dalje selektor SAD, navodno je suštinski prihvatio sve uslove saradnje, samo će Junajted morati da plati obeštećenje od oko 9.000.000 evra. I astronomsku platu naravno.

Ne treba to ni da čudi, jer Junajted je već tri puta pokušavao da privuče Argentinca. Prvi put kada je oterao Žozea Murinja 2018, zatim pre no što je postavio Erika ten Haga 2022, a zatim i kada ga je 2024. otpustio.

Drugo je pitanje da li su za sve Junajtedove muke krivi isključivo treneri, jer osmoricu su ih gazde iz Amerike promenile u poslednjih 13 godina, otkako je ser Aleks Ferguson sišao sa scene. Kerik je samo poslednja trenerska žrtva. Jutros je u 07.45 bio u Kerington centru da održi trening, dok su čelnici kluba ubeđivali Poketina da prihvati ponudu. On bi u subotu trebalo da vodi reprezentaciju SAD na utakmici protiv Haitija, a onda će verovatno doleteti u Mančester.

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I neće imati lak zadatak, jer Junajted punih 40 godina nije u prvenstvenu sezonu ušao ovako loše. Klub je posle samo jedne pobede iz uvodnih 10 kola 18. na tabeli Premijer lige, u zoni ispadanja u ovoj fazi prvi put još od sezone 1986/1987. U Premijer ligi nikoga nije savladao još od avgusta. A, prva Poketinova utakmica mogla bi da bude ona protiv Liverpula, na Enfildu. Ne baš idealan start.

Poketino se, posle dobre epizode na startu trenerske karijere u Espanjolu, u Engleskoj proslavio radom u Sautemptonu da bi zatim pet godina sedeo na klupi Totenhema s kojim je igrao finale Lige šampiona. Onda je sedam meseci radio u Pari Sn Žermenu, da bi poslednji klupski angažman imao u Čelsiju iz kog je otišao 2024.