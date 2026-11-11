Samo još da neko kaže Keriku da je bivši: Poketino novi šef, Junajted na trenere pukao 100+ miliona
Vreme čitanja: 4min | sre. 11.11.26. | 14:08
Sve je dogovoreno, samo da se ozvaniči odlazak aktuelnog trenera
Ključni sastanak izvršnog direktora Omara Berade i Džejsona Vilkoksa sa suvlasnikom ser Džimom Retklifom održaće se danas, ali po svemu sudeći biće samo protokolarne prirode. Jer čini se da je sve već utanačeno, pošto je Mančester junajted – prenose svi ostrvski mediji – dogovorio dolazak Maurisija Poketina na Old Traford.
Ostalo je još samo da neko saopšti Majklu Keriku da je otpušten, a takvu preporuku Berade i Vilkoksa mora prvo da odobri Retklif. Da bi to učinio morao je on prvo da zna ko će da nasledi Kerika, a sada je i dobio to ime.
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Poketino, koji je i dalje selektor SAD, navodno je suštinski prihvatio sve uslove saradnje, samo će Junajted morati da plati obeštećenje od oko 9.000.000 evra. I astronomsku platu naravno.
Ne treba to ni da čudi, jer Junajted je već tri puta pokušavao da privuče Argentinca. Prvi put kada je oterao Žozea Murinja 2018, zatim pre no što je postavio Erika ten Haga 2022, a zatim i kada ga je 2024. otpustio.
Drugo je pitanje da li su za sve Junajtedove muke krivi isključivo treneri, jer osmoricu su ih gazde iz Amerike promenile u poslednjih 13 godina, otkako je ser Aleks Ferguson sišao sa scene. Kerik je samo poslednja trenerska žrtva. Jutros je u 07.45 bio u Kerington centru da održi trening, dok su čelnici kluba ubeđivali Poketina da prihvati ponudu. On bi u subotu trebalo da vodi reprezentaciju SAD na utakmici protiv Haitija, a onda će verovatno doleteti u Mančester.
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I neće imati lak zadatak, jer Junajted punih 40 godina nije u prvenstvenu sezonu ušao ovako loše. Klub je posle samo jedne pobede iz uvodnih 10 kola 18. na tabeli Premijer lige, u zoni ispadanja u ovoj fazi prvi put još od sezone 1986/1987. U Premijer ligi nikoga nije savladao još od avgusta. A, prva Poketinova utakmica mogla bi da bude ona protiv Liverpula, na Enfildu. Ne baš idealan start.
Poketino se, posle dobre epizode na startu trenerske karijere u Espanjolu, u Engleskoj proslavio radom u Sautemptonu da bi zatim pet godina sedeo na klupi Totenhema s kojim je igrao finale Lige šampiona. Onda je sedam meseci radio u Pari Sn Žermenu, da bi poslednji klupski angažman imao u Čelsiju iz kog je otišao 2024.
Zbog – vrlo je bitno za Junajtedovu priču – neslaganja sa direktorima Lorensom Stjuartom i Polom Vinstenlijem oko sportske politike nakon što je Tod Boli preuzeo klub od Romana Abramoviča. Konstantno su mu njih dvojica odbijali zahteve da mladom timu pridoda neke iskusnije igrače. Poketino se takođe bunio zbog toga što mu je klub prodao Konora Galagera u Atletiko, a Trevoa Čalobu poslao na pozajmicu u Kristal Palas. Nije mu se dopalo ni kada su mu nametnuli za saradnika Bernarda Kuevu, inače uglednog specijalistu za prekide. Menadžment kluba njemu je zamerao na staromodnim metodama treninga, tražili su modernijeg šefa da ih povede u budućnost. Izabrali su na kraju Enca Maresku.
No, sve to je bitno zbog toga što Poketino voli da ima uticaj na odluke, a one koje su poslednjih godina donosili rukovodioci Mančester junajteda zaista su bili upitni. Neverovatno zvuči podatak da će Junajted, kada bude dao tih 9.000.000 evra Poketinu i isplatio Kerika, od odlaska ser Aleksa Fergusona na zapošljavanje i otpuštanje trenere i sportskih direktora potrošiti oko 130.000.000 evra.
Keriku i njegovom stručnom štabu moraće da plati barem oko 6.000.000 evra za prevremeni raskid ugovora. Prethodno je Sportingu za Amorima dao 13.000.000 evra, pa portugalskom treneru i njegovom stafu još 10.000.000 kada ga je otpustio. Otkaz za Erika Ten Haga koštao je klub oko 12.500.000 evra, Oleu Gunar Solskjeru su isplatili 10.900.000 evra, Ralfu Rangniku još 17.500.000.
Najbolje je ipak prošao Žoze Murinjo, on je ispraćen uz otpremninu od 23.400.000 evra.
Pre toga još 10.000.000 je dopalo Luju van Galu, te skromnih 6.000.000 Dejvidu Mojesu, koji je pride oterao Fergusinove pomoćnike i time klub olakšao za – s ove distance – tričavih 2.750.000 evra. Na sve to, kad su dovodili Dena Ašforta za sportskog direktora platili su Njukaslu 3.600.000 evra da ga dovedu, a onda još 4.900.000 da ga oteraju samo pet meseci kasnije.
Nekad stvarno izgledaju kao da nemaju pojma šta rade.