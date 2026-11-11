Partizan dogovorio sve detalje sa Silvom, ostaje još samo lekarski

Ipak, ostaje samo da se vidi kako će da prođu lekarski pregledi i da Fenerbahče zvanično raskine saradnju sa njim što se očekuje već tokom današnjeg dana.

U dosadašnjem toku evroligaške sezone Silva je imao skromnu ulogu u Fenerbahčeu. Zabeležio je tek 23 minuta na parketu tokom četiri susreta, uz neznatan statistički doprinos. Reč je o košarkašu visokom 206 cm koji uspešno pokriva krilne i klasične centarske pozicije.

Dolazak u Partizan realizovan je iz drugog pokušaja, s obzirom na to da je sam igrač ranije potvrdio da su pregovori postojali još pre njegovog potpisa za turski klub.

Interesantno je da se Silva spominjao kao želja crno-belih i pre skoro godinu dana, kada se tražio naslednik Tajrika Džonsa nakon njegovog prelaska u Olimpijakos. Uprava beogradskog kluba tada se opredelila za Tonjea Džekirija iz moskovskog CSKA, što se pokazalo kao odličan potez. Novi pokušaj je bio i ovoga leta, ali se odlučio za selidbu u Istanbul.

Rođen u Gabonu, Silva se tokom tinejdžerskih dana preselio u Sjedinjene Američke Države. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Nju Džersiju, nakon čega je od 2015. do 2019. nastupao za Univerzitet Južna Karolina. Iako nije izabran na NBA draftu, uspeo je da ubilježi kratkotrajne nastupe u najjačoj ligi sveta za Majami, Sakramento, Minesotu i Dalas, uz paralelni boravak u G ligi, a građenje karijere nastavio je i u Portoriku.

Evropsku epizodu započeo je u leto 2024. godine potpisom za izraelsku Bnei Hercliju, odakle je preko odličnih partija u dresu atinskog AEK-a izborio angažman u Fenerbahčeu.