Partizan dogovorio sve detalje sa Silvom, ostaje još samo lekarski
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 13:06
Kris Silva će biti veliko pojačanje u reketu, ostaje još samo da se ozvaniči posao
To je to, Partizan Mozzart Bet je najzad kompletirao ekipu za ovu sezonu. Poslednji deo slagalice Đoana Penjaroje je Kris Silva sa kojim je dogovorena saradnja i ostaje još samo da se potpiše ugovor. Prema poslednjim informacijama to će se dogoditi kada prođe lekarski pregled.
Kako piše Sport Klub, postoji realna mogućnost da Kris Silva već u nedelju debituje na meču ABA lige.
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Ipak, ostaje samo da se vidi kako će da prođu lekarski pregledi i da Fenerbahče zvanično raskine saradnju sa njim što se očekuje već tokom današnjeg dana.
U dosadašnjem toku evroligaške sezone Silva je imao skromnu ulogu u Fenerbahčeu. Zabeležio je tek 23 minuta na parketu tokom četiri susreta, uz neznatan statistički doprinos. Reč je o košarkašu visokom 206 cm koji uspešno pokriva krilne i klasične centarske pozicije.
Dolazak u Partizan realizovan je iz drugog pokušaja, s obzirom na to da je sam igrač ranije potvrdio da su pregovori postojali još pre njegovog potpisa za turski klub.
Interesantno je da se Silva spominjao kao želja crno-belih i pre skoro godinu dana, kada se tražio naslednik Tajrika Džonsa nakon njegovog prelaska u Olimpijakos. Uprava beogradskog kluba tada se opredelila za Tonjea Džekirija iz moskovskog CSKA, što se pokazalo kao odličan potez. Novi pokušaj je bio i ovoga leta, ali se odlučio za selidbu u Istanbul.
Rođen u Gabonu, Silva se tokom tinejdžerskih dana preselio u Sjedinjene Američke Države. Srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Nju Džersiju, nakon čega je od 2015. do 2019. nastupao za Univerzitet Južna Karolina. Iako nije izabran na NBA draftu, uspeo je da ubilježi kratkotrajne nastupe u najjačoj ligi sveta za Majami, Sakramento, Minesotu i Dalas, uz paralelni boravak u G ligi, a građenje karijere nastavio je i u Portoriku.
Evropsku epizodu započeo je u leto 2024. godine potpisom za izraelsku Bnei Hercliju, odakle je preko odličnih partija u dresu atinskog AEK-a izborio angažman u Fenerbahčeu.