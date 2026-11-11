Dijamantske lopte kao kruna prijateljstva na terenu i van njega: Biti reprezentativac je najlepše na svetu
Vreme čitanja: 4min | sre. 11.11.26. | 13:05
Dušan Tadić i Filip Kostić dobili prizanja za 75 i više nastupa u dresu Srbije
Okupila se fudbalska reprezentacija Srbije za mečeve Lige nacija sa Nemačkom i Grčkom, a pored treninga koje ekipa ima u Sportskom centru FSS, bilo je i svečano. Selektor Veljko Paunović uručio je Dušanu Tadiću i Filipu Kostiću Dijamantske lopte, priznanja za 75 i više nastupa u dresu nacionalnog tima.
Dvojica velikih prijatelja, na terenu i van njega, godinama su među osloncima srpske reprezentacije. Tadić je dosad sakupio 115 utakmica za Srbiju, Kostić 76.
"Drugačije je kada se priznanje uruči dok smo svi tu, zajedno. Velika je čast. Krenulo je 2008. godine, iza mene je dug niz godina i jedno prelepo iskustvo. Stvarno mislim da je najlepši osećaj igrati za reprezentaciju. Mnogo je emocija, i lepih i teških, svega što taj put čini neverovatnim", rekao je Tadić.
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Kostić, zbog povrede neće moći da pomogne ekipi u predstojeće dve utakmice, ali je došao da podrži ekipu.
"Iskreno sam ponosan na sve ovo. Prelepo je primiti ovakvu nagradu, za mene je to nešto stvarno posebno. Kada je reprezentacija u pitanju, svi smo emotivni, osećanja su pomešana. Nadam se da ćemo nastaviti sa dobrim partijama i da će ih biti još mnogo".
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PORTUGAL KAO POSEBNA USPOMENA
Na pitanje koje mu utakmice prve padnu na pamet kada pogleda Dijamantsku loptu, Kostić nije imao dilemu.
"Ima mnogo utakmica, ali možda bih izdvojio Portugal, i kada smo igrali u Beogradu i tamo. Posebno tu pobedu kojom smo otišli na Svetsko prvenstvo".
Upravo je beogradski duel sa Portugalom, završen rezultatom 2:2, bio Tadićev 75. nastup za Srbiju. U razgovoru za sajt FSS, kapiten Orlova prisetio se akcije iz koje je upravo Kostić postigao izjednačujući gol.
"Stvarno je bila prelepa akcija. Timski rad, kretanja, odigravanja, utrčavanja… Prelep zajednički gol protiv tako velike reprezentacije“, istakao je Tadić.
A, kada bi mogao da vrati jedan trenutak iz reprezentativne karijere, kapiten ne bi lako izabrao. Ni dribling protiv Slovenije, ni gol protiv Austrije, ni bilo koji drugi potez ne mogu da stanu ispred celog puta koji je prošao sa Srbijom.
"Bilo je previše lepih emocija, naravno i negativnih stvari, ali sve te to čini jačim i daje vrednost tom iskustvu, toj pustolovini. Ne bih menjao ništa, bukvalno ništa. Nekada ti i poraz donese mnogo. Učiš iz svega i to te čini boljim".
"PRAVA DESETKA I PRIMER ZA MLADE"
Razgovor o Tadićevim potezima bio je prilika da Kostić objasni koliko mu znači dugogodišnja saradnja sa kapitenom.
"Duća je poseban. Po meni je godinama najbitniji u našoj reprezentaciji i treba ga čuvati. Nadam se da će trajati još dugo i biti ovde sa nama. Bilo je mnogo lepih situacija i akcija u kojima je učestvovao. Prava desetka i pravi primer za sve mlade momke, i na terenu i van njega, u svlačionici. Ponosan sam što sam deo svega ovoga i što sam dugo sa njim u reprezentaciji".
Uz osmeh su se osvrnuli i na svoje početke. Kostić je priznao da mu je asistencija Ademu Ljajiću sa debitantskog nastupa izgubila trag negde među brojnim uspomenama, a Tadić dodao da snimci starih utakmica često vrate detalje koje vreme potisne.
"Kada kasnije analiziraš i gledaš, nekih utakmica i detalja ne možeš odmah ni da se setiš. Ali kada vidiš snimke, baš ti probude lepa sećanja".
PODRŠKA KOJA ZNAČI I VAN TERENA
Kostić neće igrati protiv Nemačke i Grčke, ali je došao u Staru Pazovu da bude uz saigrače, a u razgovoru je objasnio i kakva je situacija sa oporavkom.
"Imam mali hematom na desnoj nozi. Nije ništa strašno, potrebno je da nekoliko dana mirujem i nadam se da ću se što pre vratiti na teren. Iskreno, nisam očekivao da će tako biti, ali je doktor posle detaljnijih pregleda savetovao mirovanje. Dobro je što smo otkrili na vreme, tako da se vraćam brzo".
Tadić je naglasio da Kostićevo prisustvo ima veliki značaj i kada nije u mogućnosti da izađe na teren.
"On stvarno ima poseban osećaj za reprezentaciju, mnogo voli da igra za svoju zemlju. Znam koliko mu je krivo što sada ne može da bude sa nama, ali je dobro što je došao. Taj odnos prenosi i na mlađe naraštaje. Nedostajaće nam i na terenu i van njega, pogotovo meni, ali i svima. Lepo je što je došao i što oseća dres reprezentacije onako kako treba".
"NEMAČKA ĆE VIDETI DRUGAČIJU SRBIJU"
Pred nove izazove u Ligi nacija, Tadić je kao putokaz izdvojio igru Srbije protiv Holandije u Ajndhovenu, uz želju da ekipa u predstojećem susretu sa Nemačkom pokaže drugačije lice nego na prethodnom gostovanju.
"Mislim da utakmica protiv Holandije treba da bude reper. Stvarno smo bili dobri. Nismo ostvarili dobar rezultat, ali je veoma bitan način igre i kako smo izgledali. Bili smo mnogo bolji od njih. Protiv Nemačke treba da pokažemo više, jer u prethodnoj utakmici nismo izgledali kako treba. Neće biti lako, naravno, ali mislim da će svi videti drugačiju Srbiju".
Kostić je preneo i pozitivne utiske koje je čuo od Holanđana posle međusobnog susreta.
"Svi su nas pohvalili i pozitivno pričaju o nama. Rekli su da imamo stvarno dobru reprezentaciju i da tabela trenutno ne odražava kvalitet koji posedujemo.“