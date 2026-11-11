Kadeti hvataju zalet za Katar: Pokušaćemo da igramo dobar fudbal, čeka nas istorijski trenutak

Svoje impresije izneo je i vezni fudbaler Orlića, strelac jednog od ključnih golova u kvalifikacijama.

"Činjenica da Srbija toliko godina nije učestvovala na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina najbolje govori o tome koliko je ovaj uspeh veliki i značajan za našu zemlju. Jedva čekam da zaigramo i presrećan sam zbog ekipe i sebe lično", rekao je Anokić.

U grupi L, Srbiju očekuju protivnici potpuno različitih stilova igre: Honduras, Kolumbija i Japan.

"Do sada smo igrali isključivo protiv evropskih reprezentacija. Biće to prvi put da se susrećemo sa drugim fudbalskim kulturama, ali ćemo se pripremiti najbolje što možemo. Imamo video materijale koje ćemo analizirati i to će za nas predstavljati veliki izazov", naveo je selektor.

Naglasio je Matić i da insistira na karakteru i ličnosti svojih izabranika.

"Ljudski kvalitet ovih momaka je od suštinskog značaja. Pre svega, želimo da budu dobri ljudi. Druga stvar je fudbalski kvalitet – tehnički, taktički i mentalni. Na tome radimo od prvog dana i verujem da smo formirali sjajnu grupu".

Uoči početka takmičenja, posebna pažnja biće usmerena očuvanju mentalne spremnosti ekipe.

"Veoma je korisno biti pomalo i psiholog. Želimo da pružimo partije na najvišem nivou, a način na koji igramo za nas je od presudnog značaja – taktika, disciplina i timski duh", jasan je nekadašnji fudbaler Čukaričkog.

Za fudbalera Crvene zvezde koji trenutno nastupa za Grafičar, igranje na Mundijalitu neće predstavljati opterećenje.

"Izabrali smo profesionalni fudbal i znamo šta to podrazumeva. Morate da pružite maksimum i pod pritiskom. Za mene lično, sve ovo predstavlja dodatnu motivaciju".

Orlići će do 15. novembra boraviti u Ubu, kada se sele u Sportski centar FS Srbije u Staroj Pazovi, odakle će se 17. novembra uputiti za Katar. Prva utakmica kadetske reprezentacije Srbije na programu je 21. novembra u Dohi, kada se naš tim sastaje sa Hondurasom.