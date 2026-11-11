Pol Skols zna gde ide Haland ako Siti pošalju u Čempionšip

Naravno, sve pod pretpostavkom da se obistine nagoveštaji kako bi Siti zbog kršenja finansijskog fer-pleja mogao da bude drastično kažnjen, možda čak i izbacivanjem u Čempionšip. U tom slučaju bi veliki deo aktuelnog kadra otišao sa Etihada, pa je logično da među njima bude i najbolji strelac. Pod pretpostavkom da se to desi, Skols nema dilemu gde ga vidi.

„U Barseloni. Iako Haland više liči na igrača za Real i iako bih mogao da ga zamislim pre u Madridu, on će otići u Barsu“, rekao je Skols.

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Vredi podsetiti da je Haland januara 2025. potpisao novi dugoročni ugovor sa Sitijem, koji bi trebalo da traje do 2034, ali tada optužbe za kršenje regulativa nisu bile tako velike i niko nije znao šta će se izroditi. Sada kada je jasno da su Građani u problemu, logično je da se pred približavanje svakog prelaznog roka ta tema pokreće. Doduše, Skolsov nekadašnji saigrač Niki Bat nije tako direktan u određivanju Erlingove budućnosti.

„Iznenadio sam se što već sada porodica Haland nema nešto sniplnirano. Njegov otac Al-Inge je svuda. Stalno se pojavljuje na tribinama tokom poluvremena premijerligaških utakmica. Gleda svog sina i pokušava da prikupi svu slavu“, ocenio je Bat.

Uzbuna oko Sitija kao da ne dotiče previše Erlinga, jer on svakako radi ono za šta je plaćen i na 14 utakmica ove sezone u svim takmičenjima dao je isto toliko golova.