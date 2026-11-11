Pol Skols zna gde ide Haland ako Siti pošalju u Čempionšip
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 13:01
Deluje kao logičan izbor
Čvrste su veze između Mančester Sitija i Barselone. Potvrđene su letos, kada je Rodri u transferu vrednom 60.000.000 evra stigao na Nou Kamp i odmah postao oslonac ekipe Hansija Flika. Ranije su istom stazom prolazili Ilkaj Gundogan i Žoao Kanselo, a još pre njih Feran Tores ili Erik Garsija.
Naredni fudbaler koji bi Englesku mogao da zameni sunčanom Katalonijom jeste – Erling Haland. Makar ako pitate Pola Skolsa. Ruku na srce, Skols je legenda Junajteda, ali je po okončanju karijere stručni konsultant u raznim emisijama, gostuje i po podkastima, i upravo je u jednom od tih gostovanja napomenuo kako Norvežanina vidi u taboru aktuelnog prvaka Španije.
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Naravno, sve pod pretpostavkom da se obistine nagoveštaji kako bi Siti zbog kršenja finansijskog fer-pleja mogao da bude drastično kažnjen, možda čak i izbacivanjem u Čempionšip. U tom slučaju bi veliki deo aktuelnog kadra otišao sa Etihada, pa je logično da među njima bude i najbolji strelac. Pod pretpostavkom da se to desi, Skols nema dilemu gde ga vidi.
„U Barseloni. Iako Haland više liči na igrača za Real i iako bih mogao da ga zamislim pre u Madridu, on će otići u Barsu“, rekao je Skols.
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Vredi podsetiti da je Haland januara 2025. potpisao novi dugoročni ugovor sa Sitijem, koji bi trebalo da traje do 2034, ali tada optužbe za kršenje regulativa nisu bile tako velike i niko nije znao šta će se izroditi. Sada kada je jasno da su Građani u problemu, logično je da se pred približavanje svakog prelaznog roka ta tema pokreće. Doduše, Skolsov nekadašnji saigrač Niki Bat nije tako direktan u određivanju Erlingove budućnosti.
„Iznenadio sam se što već sada porodica Haland nema nešto sniplnirano. Njegov otac Al-Inge je svuda. Stalno se pojavljuje na tribinama tokom poluvremena premijerligaških utakmica. Gleda svog sina i pokušava da prikupi svu slavu“, ocenio je Bat.
Uzbuna oko Sitija kao da ne dotiče previše Erlinga, jer on svakako radi ono za šta je plaćen i na 14 utakmica ove sezone u svim takmičenjima dao je isto toliko golova.