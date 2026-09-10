Bode maltretirao Bajern, a onda osetio moć - doživeo jedan od najtežih poraza u Evropi (VIDEO)

Dupla pobeda nad Interom, Atletiko Madrid, Mančester Siti, Totenhem, Lacio, Porto... Svi su oni padali pred Knutsenovom četom u poslednja 24 meseca. Ispostavilo se, ipak, da je Bajern je bio preveliki zalogaj.

Sjajno je još jednom Kjetil Knutsen našpanovao svoje momke, kombinovao visok presing i bunker, doslovno maltretirao Bajern celih 45 minuta, a kako se namestilo da i golman Haikin ima svoje veče, Bode je na pauzu otišao s iznenađujućih 0:0. Mnogi su se tada prisetili čuda što je ovaj tim režirao u prethodnom izdanju Lige šampiona, ali i u poslednje dve-tri godine.

Bez obzira na ogromnih 5:0 noćas u Minhenu, niti je odmaranje Harija Kejna i Majkla Olisea tokom vikenda u Gelzenkirhenu bilo besmisleno, niti je Vensan Kompani tek kurtoazno pričao onako lepo o Bode/Glimtu. Mnogi su se iščuđavali što je dva najbolja igrača ostavio na klupi protiv Šalkea, 'kao da u četvrtak igra protiv Real Madrida', no ispostavilo se da je Belgijanac zaista namirisao opasnost i žilavost norveškog predstavnika.

S ovih 0:5 u Minhenu Bode je izjednačio dva najlošija rezultata na međunarodnoj sceni. Još sedamdesetih godina izgubio je istim rezultatom od Intera u nekadašnjem Kupu pobednika kupova; pet mu je dao i Verder 1999. u UEFA kupu, odnosno lisabonski Sporting u martu u ove godine, u Ligi šampiona - doduše posle produžetaka.

I to će narednih dana verovatno ponovo pokrenuti temu sve veće razlike između TOP pet-šest klubova i onih iz drugog i trećeg ešalona. Ako Bode, recimo, držimo za ponajbolji u toj C produkciji, onda je ono što smo videli u drugom poluvremenu na Alijanc areni dosta beznadežno iz ugla 'malih' i samo potvrđuje da razlika između premijum klase i svih ostalih konstantno raste.

Još jednom: Bode zaslužuje čestitke, posebno za prvo poluvreme, ali očito je da čak ni klub s tako uhodanim mehanizmima i kvalitetnom razvijenim sistemom ne može više od ovoga. Plafon.

O Bajernu ne treba trošiti previše reči. Falio je pravi pas u prvom delu, falilo je pravih ideja. Majkl Olise bio je udvojen i uglavnom odsečen, Sondre Auklend se odlično nosio jedan na jedan sa Luisom Dijazom, Hari Kejn nije ulazio u šanse, Džamal Musijala se izgubio... A onda - rapsodija. Momak koji je stao na gol umesto povređenog Haikina primio ga je iz prvog šuta - Musijala. I to je bio početak kraja za goste. Kako je vreme odmicalo, domaćin je bivao sve sigurniji na pasu, napadao sa velikim brojem igrača, preuzimao sve veće rizike. Vidno je bilo da Bajern ne želi samo pobedu, već da želi da ona bude što ubedljivija.

Kombinacija Olise - Kejn za 2:0, bomba Alfonsa Dejvisa - 3:0. Četvrti pogodak u režiji Majkla Olisea najlepši je detalj utakmice. Francuz kao da je potpuno 'podivljao' u finišu meča, ušao je nekoliko prilika, kidisao na gol Bodea. Uspeo je još jednom da se upiše do kraja i da stavi tačku na trijumf Bavaraca.

Bajern 13. oktobra u drugom kolu Lige šampiona ide na noge norveškom šampionu Vikingu. Bode će na svom terenu dočekati Borusiju Dortmund.