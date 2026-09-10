Bode maltretirao Bajern, a onda osetio moć - doživeo jedan od najtežih poraza u Evropi (VIDEO)
Vreme čitanja: 11min | čet. 10.09.26. | 23:02
Na konačan ishod sigurno je uticala i povreda do tog momenta sjajnog golmana Haikina
Ništa od senzacije u Minhenu, ništa od novog velikog skalpa simpatičnog Bodea. Norveški klub koji je tokom prethodnih nekoliko sezona pravio dar-mar u evrokupovima i zagorčavao život kontinentalnim aždajama, dobro se držao 45 minuta na Alijanc areni, da bi u nastavku ipak poklekao i doživeo jedan od težih evro-poraza u istoriji. Trebalo je Bajernu podosta vremena da otključa nezgodne Norvežane, mučio se nemački prvak, bio prilično bezidajan, a onda kada je osetio krv nije imao milosti - 5:0.
Ruku na srce, imao je Bode veliku nesreću da mu se prvi golman i najbolji akter utakmice do tog momenta - Nikita Haikin, povredi prilikom poslednje intervencije u prvom poluvremenu. Uhvatio se za preponu, zatražio lekarsku pomoć, uspeo nekako da ostane na terenu dok sudija nije poslao igrače na pauzu, međutim da nastavi nije mogao. Sakupio je Haikin čak šest odbrana do tog momenta, izluđivao bavarske igrače, pa nema sumnje da je njegov izlazak značajno uticao na sve ono što će se do kraja dogoditi. Ako i nije nedostajao igrački, kvalitativno, na polju samopouzdanja sigurno jeste.
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S ovih 0:5 u Minhenu Bode je izjednačio dva najlošija rezultata na međunarodnoj sceni. Još sedamdesetih godina izgubio je istim rezultatom od Intera u nekadašnjem Kupu pobednika kupova; pet mu je dao i Verder 1999. u UEFA kupu, odnosno lisabonski Sporting u martu u ove godine, u Ligi šampiona - doduše posle produžetaka.
Bez obzira na ogromnih 5:0 noćas u Minhenu, niti je odmaranje Harija Kejna i Majkla Olisea tokom vikenda u Gelzenkirhenu bilo besmisleno, niti je Vensan Kompani tek kurtoazno pričao onako lepo o Bode/Glimtu. Mnogi su se iščuđavali što je dva najbolja igrača ostavio na klupi protiv Šalkea, 'kao da u četvrtak igra protiv Real Madrida', no ispostavilo se da je Belgijanac zaista namirisao opasnost i žilavost norveškog predstavnika.
Sjajno je još jednom Kjetil Knutsen našpanovao svoje momke, kombinovao visok presing i bunker, doslovno maltretirao Bajern celih 45 minuta, a kako se namestilo da i golman Haikin ima svoje veče, Bode je na pauzu otišao s iznenađujućih 0:0. Mnogi su se tada prisetili čuda što je ovaj tim režirao u prethodnom izdanju Lige šampiona, ali i u poslednje dve-tri godine.
Dupla pobeda nad Interom, Atletiko Madrid, Mančester Siti, Totenhem, Lacio, Porto... Svi su oni padali pred Knutsenovom četom u poslednja 24 meseca. Ispostavilo se, ipak, da je Bajern je bio preveliki zalogaj.
I to će narednih dana verovatno ponovo pokrenuti temu sve veće razlike između TOP pet-šest klubova i onih iz drugog i trećeg ešalona. Ako Bode, recimo, držimo za ponajbolji u toj C produkciji, onda je ono što smo videli u drugom poluvremenu na Alijanc areni dosta beznadežno iz ugla 'malih' i samo potvrđuje da razlika između premijum klase i svih ostalih konstantno raste.
Još jednom: Bode zaslužuje čestitke, posebno za prvo poluvreme, ali očito je da čak ni klub s tako uhodanim mehanizmima i kvalitetnom razvijenim sistemom ne može više od ovoga. Plafon.
O Bajernu ne treba trošiti previše reči. Falio je pravi pas u prvom delu, falilo je pravih ideja. Majkl Olise bio je udvojen i uglavnom odsečen, Sondre Auklend se odlično nosio jedan na jedan sa Luisom Dijazom, Hari Kejn nije ulazio u šanse, Džamal Musijala se izgubio... A onda - rapsodija. Momak koji je stao na gol umesto povređenog Haikina primio ga je iz prvog šuta - Musijala. I to je bio početak kraja za goste. Kako je vreme odmicalo, domaćin je bivao sve sigurniji na pasu, napadao sa velikim brojem igrača, preuzimao sve veće rizike. Vidno je bilo da Bajern ne želi samo pobedu, već da želi da ona bude što ubedljivija.
Kombinacija Olise - Kejn za 2:0, bomba Alfonsa Dejvisa - 3:0. Četvrti pogodak u režiji Majkla Olisea najlepši je detalj utakmice. Francuz kao da je potpuno 'podivljao' u finišu meča, ušao je nekoliko prilika, kidisao na gol Bodea. Uspeo je još jednom da se upiše do kraja i da stavi tačku na trijumf Bavaraca.
Bajern 13. oktobra u drugom kolu Lige šampiona ide na noge norveškom šampionu Vikingu. Bode će na svom terenu dočekati Borusiju Dortmund.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/
Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/
Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/
Četvrtak
Bajern Minhen - Bode Glimt 5:0 (0:0)
/Musijala 47, Kejn 61, Dejvis 77, Olise 83, 90+2/
Komo - Lajpcig 4:1 (2:0)
/Baturina 15, Duvikas 38, Dijao 54, Perone 90+1 - Maksimović 58/
Mančester Junajted - Sabah 4:0 (3:0)
/Kunja 27, Fernandes 42, Šeško 45, Martinez 68/
Slavija Prag - Lans 2:3 (0:0)
/Šturm 51, 88 - Sima 73, Tovan 90+1, Agilar 90+3/
Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)
/Braun 48 - Kristante 39/
PSV - Šahtjor 1:1 (0:1)
/Dest 48 - Mendoza 45+1/