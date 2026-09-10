Svetla Old Traforda i surova realnost pojeli Veljka Simića i Sabah, Lans u nadoknadi od 1:2 do 3:2
Vreme čitanja: 17min | čet. 10.09.26. | 23:02
Mančester Junajted rutinski protiv debitanta, spektakularna završnica u Pragu nakon koje navijači Slavije neće spavati
Azerbejdžanski šampion Sabah, klub koji je pre dva dana proslavio tek devet godina od osnivanja kluba, napravio je pravo letnje čudo samim plasmanom u elitu, prošavši kroz četiri kola kvalifikacija. Navijači će zauvek pamtiti epski revanš plej-ofa protiv Hapoel Ber Ševe, kada su golom u 90+4. minutu izborili produžetke i trasirali put ka zvezdama.
Ipak, večeras na Old Trafordu, surova realnost je pokucala na vrata, Kerikov Mančester Junajted je ubedljivim trijumfmom 4:0 (3:0) pokazao kolika je razlika između kvalifikacija i samog krema evropskog fudbala. Veljko Simić i njegovi saigrači jednostavno nisu mogli da pariraju ovakvom domaćinu. Ipak, aktuelni format Lige šampiona donoće svakako i mečeve u kojima će azerbejdžanski hit tražiti svoje istorijske bodove, ali Teatar snova je večeras bio prevelik zalogaj.
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Od samog starta utakmice bilo je jasno da će se gosti iz Bakua grčevito braniti i šansu tražiti iz kontranapada, između ostalih i preko raspoloženog Veljka Simića. Sabah je uspevao da odoli početnim naletima Crvenih đavola, ta čvrsina trajala je nešto manje od pola sata, a onda je pokrenuta domaća vrteška koju odbrana azerbejdžanskog tima nije mogla da isprati.
Mrežu golmana Stasa Pokatilova načeo je Mateus Kunja u 27. minutu, nakon sjajnog pritiska Junajteda na poslednju liniju gostiju. Primljeni gol je potpuno poremetio taktički plan Valdasa Dambrauskasa, prvog litvanskog trenera u istoriji Lige šampiona.
Pravi nokaut za Sabah usledio je u samom finišu prvog poluvremena. Prvo je kapiten Bruno Fernandes u 42. minutu duplirao prednost na maestralnu asistenciju Jurija Tilemansa u padu, da bi u poslednjim sekundama prvog dela igre Benjamin Šeško pogodio za ogromnih 3:0 i rešio sve dileme oko pobednika.
Nastavak meča doneo je rutinsko odrađivanje posla za Kerikov tim, koji je svesno oborio tempo misleći na predstojeći gradski derbi u domaćem prvenstvu protiv Mančester Sitija (nedelja, 17.30). Ipak, i u takvom ritmu Junajted je stigao do četvrtog pogotka kojim je postavljen konačan rezultat 4:0. Kerik je u igru uveo sveže snage poput Mejsona Maunta i Džošue Zirkzea, što je dodatno opteretilo umornu odbranu gostiju.
Četvrti gol pao je u 67. minutu, a bio je plod prave fudbalske snalažljivosti i potpunog rastakanja gostujuće odbrane. Sve je počelo prekršajem Ivana Lepinjice nad Mejsonom Mauntom na nekih dvadesetak metara od gola. Slobodan udarac je izveo kapiten Bruno Fernandes, koji je lukavo i mekano prebacio živi zid Sabaha, pronašavši u šesnaestercu Džošuu Zirkzea.
Holandski napadač se sjajno zagradio pored dvojice defanzivaca i, u nedostatku prostora, maestralno šutirao petom ka golu. Golman gostiju Stas Pokatilov je bio potpuno zatečen ovim potezom i kratko je odbio loptu, ali samo do same gol-linije gde je spreman čekao defanzivac Lisandro Martines i rutinski je ugurao u mrežu za ubedljivih 4:0.
Dok su svi reflektori ove večeri bili upereni ka Old Trafordu, najdramatičnija, najneizvesnija i apsolutno najluđa utakmica uvodnog kola Lige šampiona odigrala se na Fortuna Areni u Pragu između Slavije i Lansa. Sve je viđeno u toj utakmici, direktan crveni karton igrača koji je ušao na poluvremenu u trećem minutu drugog poluvremena, 1:1 bilo je u 88. minutu, a onda su do kraja pala još tri pogotka. Francuski tim je sa desetoricom na terenu uspeo da u nadoknadi postigne dva gola i preokrene protiv Slavije od 1:2 do 3:2.
Prvo poluvreme proteklo je bez golova, a onda je početak drugog dela doneo prvi šok za domaće navijače. Tek što se krenulo sa centra, fudbaler Slavije Mikulas Konecni, koji je u igru ušao na samom startu drugog poluvremena kako bi osvežio ekipu, zaradio je direktan crveni karton u 49. minutu nakon VAR asistencije.
Međutim, prava fudbalska šizofrenija bila je rezervisana za sam finiš meča. Igrao se 88. minut kada je stadion u Pragu eksplodirao. Slovenac Danijel Šturm postigao je svoj drugi gol na meču i doneo vođstvo Slaviji od 2:1. U tom momentu, sa igračem manje na terenu i samo dva minuta do kraja "regularnog" toka, delovalo je da Česi odnose herojsku pobedu.
A onda je usledila sudijska nadoknada koja će se vrteti na TV špicama. Lans je krenuo u sveopšti, očajnički juriš. U 90+1. minutu, kada su sekunde delile domaće od slavlja, Florijan Tovan pronalazi pukotinu u odbrani i poravnava na 2:2.
Dok su se šokirani igrači Slavije hvatali za glavu neverujući da su ispustili pobedu, usledio je jedan od poslednjih napada na utakmici. U 90+3. minutu sevnula je munjevita akcija Francuza, a Ruben Agilar je poslao loptu u mrežu za nezamisliv preokret i konačnih 3:2 za Lans! Od potpunog očaja do apsolutne ekstaze delilo ih je svega 120 sekundi. Lans je u Pragu režirao završnicu kakva se viđa jednom u sezoni, ostavivši navijače češkog šampiona u suzama.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/
Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/
Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/
Četvrtak
Bajern Minhen - Bode Glimt 5:0 (0:0)
/Musijala 47, Kejn 61, Dejvis 77, Olise 83, 90+2/
Komo - Lajpcig 4:1 (2:0)
/Baturina 15, Duvikas 38, Dijao 54, Perone 90+1 - Maksimović 58/
Mančester Junajted - Sabah 4:0 (3:0)
/Kunja 27, Fernandes 42, Šeško 45, Martinez 68/
Slavija Prag - Lans 2:3 (0:0)
/Šturm 51, 88 - Sima 73, Tovan 90+1, Agilar 90+3/
Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)
/Braun 48 - Kristante 39/
PSV - Šahtjor 1:1 (0:1)
/Dest 48 - Mendoza 45+1/