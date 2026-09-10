Svetla Old Traforda i surova realnost pojeli Veljka Simića i Sabah, Lans u nadoknadi od 1:2 do 3:2

Ipak, večeras na Old Trafordu, surova realnost je pokucala na vrata, Kerikov Mančester Junajted je ubedljivim trijumfmom 4:0 (3:0) pokazao kolika je razlika između kvalifikacija i samog krema evropskog fudbala. Veljko Simić i njegovi saigrači jednostavno nisu mogli da pariraju ovakvom domaćinu. Ipak, aktuelni format Lige šampiona donoće svakako i mečeve u kojima će azerbejdžanski hit tražiti svoje istorijske bodove, ali Teatar snova je večeras bio prevelik zalogaj.

Azerbejdžanski šampion Sabah, klub koji je pre dva dana proslavio tek devet godina od osnivanja kluba, napravio je pravo letnje čudo samim plasmanom u elitu, prošavši kroz četiri kola kvalifikacija. Navijači će zauvek pamtiti epski revanš plej-ofa protiv Hapoel Ber Ševe, kada su golom u 90+4. minutu izborili produžetke i trasirali put ka zvezdama.

Od samog starta utakmice bilo je jasno da će se gosti iz Bakua grčevito braniti i šansu tražiti iz kontranapada, između ostalih i preko raspoloženog Veljka Simića. Sabah je uspevao da odoli početnim naletima Crvenih đavola, ta čvrsina trajala je nešto manje od pola sata, a onda je pokrenuta domaća vrteška koju odbrana azerbejdžanskog tima nije mogla da isprati. Mrežu golmana Stasa Pokatilova načeo je Mateus Kunja u 27. minutu, nakon sjajnog pritiska Junajteda na poslednju liniju gostiju. Primljeni gol je potpuno poremetio taktički plan Valdasa Dambrauskasa, prvog litvanskog trenera u istoriji Lige šampiona.

Pravi nokaut za Sabah usledio je u samom finišu prvog poluvremena. Prvo je kapiten Bruno Fernandes u 42. minutu duplirao prednost na maestralnu asistenciju Jurija Tilemansa u padu, da bi u poslednjim sekundama prvog dela igre Benjamin Šeško pogodio za ogromnih 3:0 i rešio sve dileme oko pobednika.

Nastavak meča doneo je rutinsko odrađivanje posla za Kerikov tim, koji je svesno oborio tempo misleći na predstojeći gradski derbi u domaćem prvenstvu protiv Mančester Sitija (nedelja, 17.30). Ipak, i u takvom ritmu Junajted je stigao do četvrtog pogotka kojim je postavljen konačan rezultat 4:0. Kerik je u igru uveo sveže snage poput Mejsona Maunta i Džošue Zirkzea, što je dodatno opteretilo umornu odbranu gostiju. Četvrti gol pao je u 67. minutu, a bio je plod prave fudbalske snalažljivosti i potpunog rastakanja gostujuće odbrane. Sve je počelo prekršajem Ivana Lepinjice nad Mejsonom Mauntom na nekih dvadesetak metara od gola. Slobodan udarac je izveo kapiten Bruno Fernandes, koji je lukavo i mekano prebacio živi zid Sabaha, pronašavši u šesnaestercu Džošuu Zirkzea. Holandski napadač se sjajno zagradio pored dvojice defanzivaca i, u nedostatku prostora, maestralno šutirao petom ka golu. Golman gostiju Stas Pokatilov je bio potpuno zatečen ovim potezom i kratko je odbio loptu, ali samo do same gol-linije gde je spreman čekao defanzivac Lisandro Martines i rutinski je ugurao u mrežu za ubedljivih 4:0.

Dok su svi reflektori ove večeri bili upereni ka Old Trafordu, najdramatičnija, najneizvesnija i apsolutno najluđa utakmica uvodnog kola Lige šampiona odigrala se na Fortuna Areni u Pragu između Slavije i Lansa. Sve je viđeno u toj utakmici, direktan crveni karton igrača koji je ušao na poluvremenu u trećem minutu drugog poluvremena, 1:1 bilo je u 88. minutu, a onda su do kraja pala još tri pogotka. Francuski tim je sa desetoricom na terenu uspeo da u nadoknadi postigne dva gola i preokrene protiv Slavije od 1:2 do 3:2.

Prvo poluvreme proteklo je bez golova, a onda je početak drugog dela doneo prvi šok za domaće navijače. Tek što se krenulo sa centra, fudbaler Slavije Mikulas Konecni, koji je u igru ušao na samom startu drugog poluvremena kako bi osvežio ekipu, zaradio je direktan crveni karton u 49. minutu nakon VAR asistencije.

Međutim, prava fudbalska šizofrenija bila je rezervisana za sam finiš meča. Igrao se 88. minut kada je stadion u Pragu eksplodirao. Slovenac Danijel Šturm postigao je svoj drugi gol na meču i doneo vođstvo Slaviji od 2:1. U tom momentu, sa igračem manje na terenu i samo dva minuta do kraja "regularnog" toka, delovalo je da Česi odnose herojsku pobedu.

A onda je usledila sudijska nadoknada koja će se vrteti na TV špicama. Lans je krenuo u sveopšti, očajnički juriš. U 90+1. minutu, kada su sekunde delile domaće od slavlja, Florijan Tovan pronalazi pukotinu u odbrani i poravnava na 2:2.

Dok su se šokirani igrači Slavije hvatali za glavu neverujući da su ispustili pobedu, usledio je jedan od poslednjih napada na utakmici. U 90+3. minutu sevnula je munjevita akcija Francuza, a Ruben Agilar je poslao loptu u mrežu za nezamisliv preokret i konačnih 3:2 za Lans! Od potpunog očaja do apsolutne ekstaze delilo ih je svega 120 sekundi. Lans je u Pragu režirao završnicu kakva se viđa jednom u sezoni, ostavivši navijače češkog šampiona u suzama.