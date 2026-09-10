Barselona već ima veliki problem

Došao je kao dobro pojačanje iz Monaka, pošto ga je Barselona još prošlog leta htela u svojim redovima, ali tim iz Kneževine nije hteo da ga pusti. Sada, pošto su u velikim problemima i igraće treću ligu, pitanje je da li će učestvovati uopšte u Evrokupu, nisu imali kako da zadrže francuskog košarkaša, koji je pojačao tim Aleksandera Sekulića.

Tokom prethodne sezone nije imao preterano značajnu ulogu u francuskom timu, pa je u toku sezone otišao u Kinu, gde je nastupao za Fuđijan. Odigrao je 19 utakmica i prosečno beležio 15,2 poena, 6,2 skoka i 2,1 asistenciju.

Po završetku angažmana u Kini vratio se u tim iz Kneževine, gde je tokom plej-ofa francuskog prvenstva dobio znatno veću ulogu nego u prvom delu sezone. Za 20 minuta na parketu prosečno je beležio 10,1 poen, 3,4 skoka, 1,1 blokadu i 0,7 ukradenih lopti i pomogao timu da osvoji domaći šampionat.

Iako je nekoliko godina bio pod ugovorom sa Monakom, Makundu nema veliko iskustvo igranja u Evroligi. U elitnom evropskom takmičenju upisao je samo 13 nastupa, dok je dve sezone proveo na pozajmicama, nastupajući u Evrokupu za Budućnost i Turk Telekom.