Barselona već ima veliki problem
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 23:24
Joan Makundu se povredio i moraće da pauzira šest nedelja
Sezona nije ni počela, Barselona je već doživela veliki peh. Novo pojačanje Joan Makundu, doživeo je povredu levog kolena i kako stoji u saopštenju katalonskog velikana, biće van parketa narednih šest nedelja. To znači da će sigurno propustiti prvih sedam kola Evrolige, što je baš veliki udarac za Barselonu.
Neće ga biti za utakmice protiv Efesa, Žalgirisa, Makabija iz Tel Aviva i Olimpijakosa kod kuće, kao ni za mečeve sa Dubaijem, Bešiktašem i milanskom Olimpijom u gostima. Posle toga, trebalo bi da se vrati na parket. Moraće dugo bez njega.
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Došao je kao dobro pojačanje iz Monaka, pošto ga je Barselona još prošlog leta htela u svojim redovima, ali tim iz Kneževine nije hteo da ga pusti. Sada, pošto su u velikim problemima i igraće treću ligu, pitanje je da li će učestvovati uopšte u Evrokupu, nisu imali kako da zadrže francuskog košarkaša, koji je pojačao tim Aleksandera Sekulića.
Tokom prethodne sezone nije imao preterano značajnu ulogu u francuskom timu, pa je u toku sezone otišao u Kinu, gde je nastupao za Fuđijan. Odigrao je 19 utakmica i prosečno beležio 15,2 poena, 6,2 skoka i 2,1 asistenciju.
Po završetku angažmana u Kini vratio se u tim iz Kneževine, gde je tokom plej-ofa francuskog prvenstva dobio znatno veću ulogu nego u prvom delu sezone. Za 20 minuta na parketu prosečno je beležio 10,1 poen, 3,4 skoka, 1,1 blokadu i 0,7 ukradenih lopti i pomogao timu da osvoji domaći šampionat.
Iako je nekoliko godina bio pod ugovorom sa Monakom, Makundu nema veliko iskustvo igranja u Evroligi. U elitnom evropskom takmičenju upisao je samo 13 nastupa, dok je dve sezone proveo na pozajmicama, nastupajući u Evrokupu za Budućnost i Turk Telekom.