Maksimović najmlađi srpski strelac u istoriji Lige šampiona
Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 23:28
Prestigao Aleksandra Mitrovića i Aleksandra Stankovića
Za Lajpcig će večerašnji poraz od Koma u Italiji biti sasvim običan meč. Čak i dobra opomena kada je reč o nastavku takmičenja u Ligi šampiona. Bikovi su bili prilično naivni i aljkavom igrom u odbrani dozvolili italijanskom predstavniku da upiše ubedljivu pobedu (4:1).
Ali za Andriju Maksimovića biće ovo posebno veče. Posle teške prve godine u inostranstvu, Zvezdin Mesi je dobio poverenje Martina Demikelisa i opravdao ga. I pre pogotka u 58. minutu Maksimović je bio jedan od najboljih u redovima gostiju.
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Iskreirao je šansu u prvom poluvremenu, imao i strašan udarac koji je nekako odbranio Butez. Ali je uspeo da ispiše istoriju.
Golom u 58.minutu Andrija Maksimović je zvanično postao najmlađi strelac sa srpskim pasošem u Ligi šampiona. Momak iz Novog Pazara se upisao u listu strelaca u elitnom takmičenju sa 19 godina, tri meseca i pet dana.
Prestigao je Aleksandra Mitrovića koji je do prvenca u Ligi šampiona stigao sa 20 godina, jednim mesecom i 19 dana. Iza je ostao I Aleksandar Stanković sa 20 godina, pet meseci i 17 dana.