Maksimović najmlađi srpski strelac u istoriji Lige šampiona

Za Lajpcig će večerašnji poraz od Koma u Italiji biti sasvim običan meč. Čak i dobra opomena kada je reč o nastavku takmičenja u Ligi šampiona. Bikovi su bili prilično naivni i aljkavom igrom u odbrani dozvolili italijanskom predstavniku da upiše ubedljivu pobedu (4:1).

Ali za Andriju Maksimovića biće ovo posebno veče. Posle teške prve godine u inostranstvu, Zvezdin Mesi je dobio poverenje Martina Demikelisa i opravdao ga. I pre pogotka u 58. minutu Maksimović je bio jedan od najboljih u redovima gostiju.