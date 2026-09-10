Ima Srbija igrača za elitu! Sevnula Andrijina leva – Komu svaka čast (VIDEO)

Vreme čitanja: 11min | čet. 10.09.26. | 22:55
Komo zaslužio pobedu, Maksimović i pre gola bio najbolji u redovima Lajpciga – 4:1
Srbijo, možda si ove večeri dobila još jednog igrača za elitu. Nikada talenat Andrija Maksimovića nije bio sporan, ali jeste status. Posebno posle prethodne takmičarske godine koju su pojeli skakavci u slučaju nekadašnjeg Zvezinog Mesija. Međutim, dolaskom Martina Demikelisa kao da se promenio i status jednog od najtalentovanijih srpskih igrača.
Postao je važan deo sistema Red Bula. Nagovestio je asistencijom protiv Verdera da bi ove sezone mogao da puni sve statističke kolone, da bi ove večeri doživeo vrhunac kratke karijere. Jeste Komo stigao do zaslužene pobede (4:1), ali je Andrija Maksimović odigrao jednu od zrelijih partija karijere. Možda i najzreliju. I pre nego što je probušio mrežu Koma, strašnim udarcem levom nogom u 58. minutu momak iz Novog Pazara je bio jedan od najboljih u timu Martina Demikelisa. Odlično je gađao i u prvom poluvremenu, perfektnim felšom pokušao da pogodi malu mrežu Komovog gola. Odbranio je vrhovima prstiju Butez.
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Nisu ta dva detalja bili jedino vredno pomena kada je reč o Andriji Maksimoviću. Vidno boljeg fizičkog stanja u odnosu na period u Crvenoj zvezdi, momak rođen 2007. godine je iskreirao najbolju šansu za nemačkog predstavnika u prvom poluvremenu. Kao na tacni je poslužio Nkunkua koji je očajno reagovao.
Tačno je da se Maksimoviću mnogo toga otvorilo. Pre svega zbog povrede Baumgartnera, i činjenice da je Gruda rovit. Ali prikazom u Italiji pokazao je srpski reprezentativac da bi mogao da bude važan deo rotacije. Šteta što nije upisao još jedan gol ili asistenciju, mada je u tom 58. Minute vrhunski reagovao na ostavljenu loptu. Nije gubio ni mnogo duela, postavljen kao desno krilo. Lep očetak druge sezone u Ligi šampiona sa 19 godina.
U senci prebogatih i prejakih, neko kao Komo je bio potreban Ligi šampiona. Ni toliko izvikan modernim marketingom, niti toliko bogat da “zlatom” kupuje sve što poželi. Zaslužio je Sesk Fabregas mnogo, mnogo pohvala za sve što je uradio sa timom sa severa Italije i prošle godine, predstavljao u mnogim parametrima primer koji treba slediti. Ali ni činjenica da je sezonu u Seriji A završio ispred, primera radi, Juventusa nije zadovoljila nekada velikog igrača.
Mnogo emocija, mnogo istorije bilo je ove večeri na krcatom i trošnom stadionu u Komu. I negde je bilo zapisano da će predstavnik Serije A zabeležiti trijumf pred krcatim tribinama. Ima ozbiljan kvalitet Komo, negde je nagovestio, posebno u prvom poluvremenu, da bi mogao da bude ozbiljna koska u grlu velikima. Ima Sesk Fabregas sve. I talenat u liku i delu Baturine i Paza, golgeterske moći personifikovane kroz grčkog napdača Douvikasa. Dovoljne da kazni svaki propust previše ambiciozne i povremeno dezorjentisane odbrane Bikova sa Vilijem Orbanom i Lukebom.
Mađar je bio najslabija karika gostiju. Imao je smušene reakcije na samom početku meča. Nekako je preživljavao Red Bul do 18. minuta kada se Baku okliznuo i ostavio loptu na tacni Martinu Baturinu. Prilično lako je Komo izlazio iz presinga, tačno znao kako da napada. Igrao je jednostavno, kao u situaciji kada je Douvikas dobio loptu iz dubine, potom izneo na leđima Lukebu i postigao gol.
Još kada je brzonogi Diao pogodio za 3:0, nekako se činilo da će Bikovi doživeti katastrofu. Međutim, uspeo je Demikelis da izvrši određene taktičke promene I učini da Lajpcig u kontinuitetu bude konkurentan tim. Pogodak Maksimovića bio je uvod u veliku inicijativu Red Bula. Mogla je dobro da se zaljulja pobeda Koma, jer su Nemci pritiskali sa svih strana. Komo je bio u podređenom položaju, ali je na kraju ponetirao preko Peronea iz kontre.
LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO
Utorak
AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)
/Marin 21/
Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)
/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/
Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)
/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/
Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)
/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/
Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)
/Haland 47, 90+1/
Lil - Betis 2:3 (2:1)
/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/
Sreda
Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)
/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/
Štutgart – Viking 3:1 (3:1)
/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/
Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)
/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/
Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)
/Edegor 75/
PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)
/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/
Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)
/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/
Četvrtak
Fenerbahče - Roma 1:1 (0:1)
/A. Braun 48 - Kristante 39/
PSV Ajndhoven - Šahtjor Donjeck 1:1 (0:1)
/Dest 48 - Mendoza 45+1/
Bajern - Bodo Glimt 5:0 (0:0)
/Musijala 47, Kejn 61, Dejvis 77, Olise 83 i 90/
Komo - Lajpcig 4.1 (2:0)
/Baturina 15, Douvikas 36, Diao 54, Perone 90 - Maksimović 58/
Mančester Junajted - Sabah 4:0 (2:0)
/Kunja 27, Fernandes 42, Šeško 45, Martinez 68/
Slavija - Lans 2:3 (0:0)
/Šturm 51 i 88 - Sima 73, Tovan 90+1, Agilar 90+3/
***Kvote su podložne promenama