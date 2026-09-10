Ima Srbija igrača za elitu! Sevnula Andrijina leva – Komu svaka čast (VIDEO)

Srbijo, možda si ove večeri dobila još jednog igrača za elitu. Nikada talenat Andrija Maksimovića nije bio sporan, ali jeste status. Posebno posle prethodne takmičarske godine koju su pojeli skakavci u slučaju nekadašnjeg Zvezinog Mesija. Međutim, dolaskom Martina Demikelisa kao da se promenio i status jednog od najtalentovanijih srpskih igrača.

Postao je važan deo sistema Red Bula. Nagovestio je asistencijom protiv Verdera da bi ove sezone mogao da puni sve statističke kolone, da bi ove večeri doživeo vrhunac kratke karijere. Jeste Komo stigao do zaslužene pobede (4:1), ali je Andrija Maksimović odigrao jednu od zrelijih partija karijere. Možda i najzreliju. I pre nego što je probušio mrežu Koma, strašnim udarcem levom nogom u 58. minutu momak iz Novog Pazara je bio jedan od najboljih u timu Martina Demikelisa. Odlično je gađao i u prvom poluvremenu, perfektnim felšom pokušao da pogodi malu mrežu Komovog gola. Odbranio je vrhovima prstiju Butez.