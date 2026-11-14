Boka misli na jedno, a bori se za drugo finale

Izabranici trenera Rodolfa Aruabarene su u odličnoj formi, imaju seriju od pet uzastopnih pobeda u Kopa Sudamerikana i argentinskoj Klausuri, dok je Banfild u silaznoj putanji - ekipa ima samo jednu pobedu na poslednjih osam utakmica u Klausuri, ostvarenu pre više od mesec dana na gostovanju Tigreu (2:1). Uz to, upisali su pet remija i dva poraza.

Nema sumnje da je Boka favorit u ovom susretu, ali će ekipa iz Buenos Ajresa morati da prekinde neugodnu tradiciju koju ima u poslednjih nekoliko godina. Naime, otkako je osvojila Kup 2021. godine, Boka Juniors je tri puta stizala do polufinala ovog takmičenja i sva tri puta gubila.

23.00: (7,25) Banfild (4,10) Boka Juniors (1,43)

Pre četiri godine izgubili su od Atletiko Patronata, godinu dana kasnije od Estudijantesa iz La Plate, a 2024. od Veleza u dramatičnom susretu sa sedam golova (4:3).

Kako će biti protiv Banfilda, ostaje da se vidi, ali jasno je da igrači iz protivničkog tabora prepuštaju ulogu favorita ekipi sa Bombonjere.

"Boka je svakako favorit. Veliki timovi su uvek motivisani, ali imamo šansu. Moramo da držimo disciplinu u igri i budemo požrtvovani. Uz to svakako možemo da im zadamo udarac. Znamo da imaju jako kvalitetne igrače, koji su opasni čak i kada ne igraju u najboljoj formi. Nema sumnje da će meč biti zanimljiv, ali sve priče padaju u vodu kad sudija označi početak utakmice. Boka u meč ulazi sa serijom pobeda, ali to joj ne garantuje da će dobiti i nas", kaže fudbaler Banfilda Adrijan Balboa.

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Za trenera Boke Rodolfa Aruabarenu biće jako važno i da ima na umu naredni meč, veliko finale Kopa Sudamerikane za sedam dana. Otuda, veruje se da će kombinovati što se tiče postave, mada je jasno da će morati da izvede jak tim i izbori plasman u finale.

Ono što je izvesno je da će Aruabarena odmarati levog beka Lautara Blanka, kako bi ga sačuvao za meč sa Atletiko Mineirom, pa će umesto njega igrati Malkom Braida. Blanko nije na spisku igrača za večerašnji meč, ali zato se oporavio Santjago Askasibar. On je imao problem sa povredom kolena, ali se brzo oporavio i ima šansu da zaigra. U svakom slučaju kao spremna zamena čeka Tomas Belmonte. Konačno, biće interesantno i koga će trener Boke staviti u tim na napadačkim pozicijama, šansu čekaju Tomas Aranda, Leonel Flores i Alan Velasko.

Kako god, trener Boke Juniors nada se da će i dalje imati razloga za slavlje. Njegove proslave golova postale su viralne, ali sada kaže da nije u stanju da radi neke stvari od ranije.

"Svaki put slavim isto, video sam to na Instagramu, na mrežama, u moje vreme kada sam bio igrač toga nije bilo. Sada sam stariji, skačem manje nego pre, kukovi su mi teški...Postoje uvek emocije kada ste navijač, ali sada imam i drugačiju ulogu. Proslava podignutom pesnicom je u redu, ali ne skačem više, to je jedina razlika", poručio je Aruabarena.

KUP ARGENTINE (POLIFINALE)

Subota

23.00: (7,25) Banfild (4,10) Boka Juniors (1,43)

*** kvote su podložne promenama