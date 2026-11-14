Intervju koji će dodatno rasplamsati maštu Lacijala: Ovo je tim spreman da uprlja ruke

Nekadašnji vezista oduševljen je igračima Lacija, ali i dodaje da Rino Gatuzo zaslužuje posebne zasluge. "Igrači su ti koji se nalaze na terenu, koji kreiraju akcije, brane se i daju golove, tako da bih rekao da najveće zasluge pripadaju njima. Ipak, u ovom Laciju vidim i trenerski pečat. Gatuzo je uspeo da pridobije igrače, svi ga poštuju, slušaju ga, a on je taj koji osmišljava taktički plan igre. Smatram da je u ovom slučaju uticaj trenera presudan za stvaranje pozitivne atmosfere - koja dopire čak i do nas pored televizora na drugom kraju sveta i uživamo u predstavi".

Moguće je i da Lacio ponovo dođe do Skudeta? "Zašto bi to bilo zabranjeno? Recite mi, ko je na početku ove sezone u Seriji A pokazao da je bolji od Lacija? Odgovoriću vam: niko! Trenutno stanje na tabeli nije plod slučajnosti, već odraz kvaliteta prikazanog do sada. Situacija može da se promeni, možda če se Gatuzovi igrači malo umoriti, ali temelji na kojima je izgrađena njihova vodeća pozicija su čvrsti. Veoma čvrsti" , istakao je Veron u razgovoru za Gazetu.

Kao glavni adut aktuelne generacije, Gaučos ističe zajedništvo u ekipi. "Deluje da ekipa ima isti zajednički duh koji smo mi imali u sezoni kada smo postali prvaci. Svi su ujedinjeni, svi se bore, niko se ne štedi. Opšte dobro je iznand pojedinca, a kada su te vrednosti prisutne, verujte mi, sve je moguće" , smatra nekadašnji saigrač Siniše Mihajlovića i Dejana Stankovića ; prvo u Laciju pa Interu.

Ko je igrač koji vas posebno oduševljava?

"Ako zatvorim oči i razmislim na trenutak, mogu reći da je to Fratezi. On je, po mom mišljenju, bio odličan vezni igrač i pre dolaska u Lacio, a sada pruža izvanredne partije. U Italiji je malo igrača koji poseduju takvu sposobnost ulaska u šesnaesterac. Uz to i postiže golove, što u fudbalu nikada nije beznačajan detalj", jasan je Veron.

Izdvojio je slavni fudbaler i konkretne mečeve iz ove sezone u kojima je naročito uživao.

"Po prirodi sam neko ko uvek gleda unapred i razmišlja o sledećem meču, tako da se radujem narednoj utakmici (protiv Lečea). Veoma mi se dopala igra protiv Sasuola u gostima (6:2), a takođe i reakcija ekipe protiv Kaljarija (2:1 posle 0:1). Ovo je tim koji kada treba 'uprljati ruke' to čini bez oklevanja i okretanja glave na drugu stranu. Oni znaju šta znači reč 'žrtvovanje', jer ih je Gatuzo tome naučio. Zaista, svaki igrač je spreman da se žrtvuje za zajednički cilj".

Priznaje Veron da, ipak, letos nije očekivao ovakav let svog bivšeg kluba.

"Biću iskren: nisam. Pre sve ga zato što je došlo do promene trenera, a usvajanje metoda novog šefa nikada nije lako za ekipu koja je, uz to, pretrpela i velike promene u sastavu. Zatim, pobeđivanje u Laciju nije svakodnevna pojava; nedostaje im navika da budu uspešni, a u takvim situacijama morate da znate kako da upravljate trenucima euforije, kao i - mada se nadam što kasnije ili čak nikad - periodima stagnacije i krize. Gatuzova ličnost, njegova harizma i kredibilitet su od ključnog značaja za ovaj proces napredovanja", objasnio je Argentinac.

Vidite li danas u ekipi neke sličnosti sa sezonom kada je osvojena titula?

"Ti timovi su neuporedivi - moj Lacio i ovaj današnji. Tada su bili igrači poput Neste, Mihajlovića, Konseisaa, Salasa, Bokšića... U svlačionici smo imali Roberta Mančinija, razumete li šta znači imati nekoga kao on pored sebe? A vezni red, podsetiću vas jer ste možda zaboravili: Alemida, Simeone, Nedved i ja. Taj tim, koji je za mene bio pravi san, danas bi se borio za Ligu šampiona. Danas je, međutim, kvalitet nesumnjivo opao, igra se drugačiji fudbal - možda brži, ali manje maštovit. Recimo, danas su mišići važniji od tehnike. Nažalost".

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Dotakao se Veron i svog trenera Eriskona.

"Bio je majstor smirenosti, strategije i mudrosti, sjajan psihološki motivator. Mogu reći da je Gatuzo, kada je reč o karakteru i taktičkoj disciplini, uneo mnogo toga u ekipu koja u prethodnim sezonama svakako nije blistala po pitanju duha i zajedničkog cilja. Veoma mi je drago zbog Rina, jer doživljava svojevrsnu osvetu nakon negativnog iskustva koje je imao kao selektor nacionalnog tima. Neko poput njega, ko živi fudbal upravo onako kako treba - dajući sve od sebe, uvek pokazujući hrabrost, a nikad strah - predstavlja primer koji njegovi igrači moraju da slede. I, srećom, oni to čine uz odlične rezultate. Radi se o tome da se ne popušta ni za pedalj. Istina je da je ostvaren značajan napredak u odnosu na prošlost i ono najbolje tek dolazi".

Za kraj - savet.

"Nakon svake pobede Eriskon bi se vratio u svlačionicu i utišao slavljeničku atmosferu rečima: 'Još niste ništa postigli, utuvite to u glavu. Snaga jednog tima mora biti doslednost. Dakle, sutra se nalazimo u Formelu na treningu'. Zamislite koliko smo mi igrači bili 'srećni' zbog takve odluke. Ali upravo je to bilo ključno za osvajanje Skudeta. Rad, rad, mnogo rada - čak i ako nam se to nije dopadalo. Ali, ko je na kraju bio u pravu? Erikson, koji je za mene bio majstor fudbala i života. Razumeli smo se samo jednim pogledom, znao sam šta traži od mene i naporno sam radio da ispunim očekivanja. Čini mi se da se igrači na isti način ponašaju prema Gatuzu. U tome leži tajna današnjeg uspeha Lacija. Svi vuku u istom smeru, nema nikoga, čak ni među onima koji su često na klupi za rezerve, ko bi sanjao o tome da promeni smer", zaključio je Veron i svojim izjavama za Gazetu dodatno usijao maštu navijača Lacija.