Velika pobeda Teleoptika: Bez prvog golmana, bez talentovanog štopera i bez trenera, ali tu je tandem DM

(Teleoptik/Kristina Nenadić)

Milenković ima samo 17 godina, ove sezone je omladinac Teleoptika, ali kako je Veljko Popović otišao na kadetski Mundijalito u Kataru, šansu je dobio novi golman i sjajno obavio posao. Naročito u prvom delu. Danilo Milenković je najpre imao sreće kad je Nebojša Bastajić uzdrmao prečku, pa je onda odbranio udarac kapitenu gostiju, sprečio je i Motiku (doduše, uz pomoć Ivelje, koji je reagovao na gol-crti), uhvatio i loptu posle pokušaja Luke Peića, ukrotio pokušaj Enca, a na kraju meča paradom sprečio Ebukea da poentira.

Između tih udaraca tim Dragana Vukmira je probao preko stranaca Mulata i Enca, rezerviste Stojanovića, pa ni Motika nije bio spretan i zato je dojučerašnji član elite ostao uskraćen za precizan hitac.

Na suprotnoj strani, Teleoptik je osim Veljka Popovića bio lišen i Vojina Marinkovića, najtalentovanijeg štopera kog Optičari imaju (takođe sa ekipom Igora Matića), ali su se momci u plavom borili kao da im je poslednje u životu. Narodski, igrali su u meso, muški. I to im se vratilo.

(Teleoptik/Kristina Nenadić)

U prvom delu Stefan Đurović je mučio odbranu gostiju, ali nije imao sreće da zatrese mrežu, posle niza akcija koje su stizale iz kontre, agresije, održavanja linija i stabilnosti. Domaćinu je nedostajao završni udarac sve dok na scenu nije stupio Dušan Makević.

Kapiten ekipe je najpre sjajno prevario 17 godina starijeg Bastajića i plasirao loptu u mrežu Dulića, da bi tačku stavio u finišu, kad je golman Spartaka oborio raspoloženog rezervistu Mladenovića i sa bele tačke postigao gol za potvrdu pobede.

Tek druge na domaćem terenu za ekipu Marka Jovanovića, ali izvojevane u neverovatnim okolnostima, za priključak sa ostalim ekipama u borbi za očuvanje statusa.

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 18. KOLO

Petak

Dubočica - Proleter 023 1:4 (0:2)

/Pavlović 80 - Stanković 24, 37, 64, Savanović 69/

Subota

Teleoptik – Spartak 2:0 (0:0)

/Makević 51, 85 pen/

16.00: (1,62) Borac 1926 (3,80) Loznica (5,00)

Nedelja

13.00: (2,95) OFK Vršac (3,30) Javor (2,25)

16.00: (2,70) Metalac (3,15) Napredak (2,50)

16.00: (1,20) TSC Bačka Topola (6,25) Jedinstvo Ub (12,0)

Ponedeljak

13.00: Bor 1919 - Smederevo

13.00: (2,50) Grafičar (3,30) Voždovac (2,60)

***Kvote su podložne promenama