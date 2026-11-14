Velika pobeda Teleoptika: Bez prvog golmana, bez talentovanog štopera i bez trenera, ali tu je tandem DM
Vreme čitanja: 3min | sub. 14.11.26. | 15:00
Dušan Makević autor oba gola u trijumfu nad Spartakom, koji je potpisan i debitantskim nastupom golmana Danila Milenkovića (2:0)
Kad bi Teleoptik igrao u svakom kolu sa Spartakom, borio bi se za vrh tabele. U prvom delu sezone pocepao ga je visokim presingom u Subotici i slavio 4:2, a na otvaranju subotnjeg programa 18. kola Mozzart Bet Prve lige Srbije dobio je meč koji će mu pomoći da malo lakše diše u nastavku prvenstva i uhvati zalet u borbi za opstanak – 2:0.
Slavlje ekipe Marka Jovanovića (ovoga puta sprečen da vodi tim usled isključenja u Ubu u prošlom kolu, pa je sa klupe komandovao Nikola Grubješić) potpisala su dva tinejdžera. Teško je oceniti ko je bio uticajniji. Statistika ukazuje da je to dvostruki strelac Dušan Makević (19), njemu sve pohvale kako se nosio sa fizički snažnijim rivalima sa severa države, ali isto tako aplauz zaslužuje Danilo Milenković (17), koji je prvi put u karijeri stao među stative Optičara i ne samo da se nije uplašio izazova, nego su njegove odbrane domaćinu udahnule život kad se činilo da mu nema spasa i pomogle mu da preživi kritični period.
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Milenković ima samo 17 godina, ove sezone je omladinac Teleoptika, ali kako je Veljko Popović otišao na kadetski Mundijalito u Kataru, šansu je dobio novi golman i sjajno obavio posao. Naročito u prvom delu. Danilo Milenković je najpre imao sreće kad je Nebojša Bastajić uzdrmao prečku, pa je onda odbranio udarac kapitenu gostiju, sprečio je i Motiku (doduše, uz pomoć Ivelje, koji je reagovao na gol-crti), uhvatio i loptu posle pokušaja Luke Peića, ukrotio pokušaj Enca, a na kraju meča paradom sprečio Ebukea da poentira.
Između tih udaraca tim Dragana Vukmira je probao preko stranaca Mulata i Enca, rezerviste Stojanovića, pa ni Motika nije bio spretan i zato je dojučerašnji član elite ostao uskraćen za precizan hitac.
Na suprotnoj strani, Teleoptik je osim Veljka Popovića bio lišen i Vojina Marinkovića, najtalentovanijeg štopera kog Optičari imaju (takođe sa ekipom Igora Matića), ali su se momci u plavom borili kao da im je poslednje u životu. Narodski, igrali su u meso, muški. I to im se vratilo.
U prvom delu Stefan Đurović je mučio odbranu gostiju, ali nije imao sreće da zatrese mrežu, posle niza akcija koje su stizale iz kontre, agresije, održavanja linija i stabilnosti. Domaćinu je nedostajao završni udarac sve dok na scenu nije stupio Dušan Makević.
Kapiten ekipe je najpre sjajno prevario 17 godina starijeg Bastajića i plasirao loptu u mrežu Dulića, da bi tačku stavio u finišu, kad je golman Spartaka oborio raspoloženog rezervistu Mladenovića i sa bele tačke postigao gol za potvrdu pobede.
Tek druge na domaćem terenu za ekipu Marka Jovanovića, ali izvojevane u neverovatnim okolnostima, za priključak sa ostalim ekipama u borbi za očuvanje statusa.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 18. KOLO
Petak
Dubočica - Proleter 023 1:4 (0:2)
/Pavlović 80 - Stanković 24, 37, 64, Savanović 69/
Subota
Teleoptik – Spartak 2:0 (0:0)
/Makević 51, 85 pen/
16.00: (1,62) Borac 1926 (3,80) Loznica (5,00)
Nedelja
13.00: (2,95) OFK Vršac (3,30) Javor (2,25)
16.00: (2,70) Metalac (3,15) Napredak (2,50)
16.00: (1,20) TSC Bačka Topola (6,25) Jedinstvo Ub (12,0)
Ponedeljak
13.00: (2,50) Grafičar (3,30) Voždovac (2,60)
***Kvote su podložne promenama