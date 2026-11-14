BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

NORVEŠKA – VELS (tip 1, kvota 1,28) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Vikinzi su u seriji od tri poraza u Ligi nacija, pa im je pobeda neophodna kako bi ostali u igri za četvrtfinale Lige nacija. U prvom meču ovih selekcija u Kardifu, Velšani su pobedili sa 2:1. Čak 25 godina Norveška nije dobila Zmajeve. Ostrvljani imaju tri pobede i remi u poslednja četiri meča. Opširniju najavu ovog meča pročitajte OVDE.

PORTUGALIJA – DANSKA (tip 1, kvota 1,57) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Portugalci su sigurni putnici u četvrtfinale Lige nacija. Fali im bod protiv Danske za prvo mesto u grupi kolo pre kraja ligaškog dela takmičenja. Meč u Bragi biće prvi meč selekcije sa Iberijskog poluostrva posle zvaničnog penzionisanja velikog Kristijana Ronalda. Opširniju najavu ovog meča pročitajte OVDE.

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AUSTRIJA – REPUBLIKA IRSKA (tip 1, kvota 1,57) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Austrijanci su lideri svoje grupe i blizu su prvog mesta i ulaska u A diviziju Lige nacija. Ralf Rangnik je za ovaj duel pozvao supertalentovanog Luku Vajnhandla iz Šturma koji ima samo 17 godina. Mogao bi mladi vezista da debituje za najbolju selekciju. OVDE pročitajte opširniju priču o ovom meču.

ŠVEDSKA – BOSNA I HERCEGOVINA (tip 1, kvota 1,43) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Ove dve selekcije će odlučivati o prvom mestu i ulasku u A diviziju Lige nacija. Šveđani imaju dva boda više, te pred svojim navijačima imaju prvu meč loptu. OVDE pročitajte opširniju najavu ovog duela.

TZV. KOSOVO – IZRAEL (tip 1, kvota 1,72) – početak 15.00

Izraelci gostuju u južnoj srpskoj pokrajini, u Prištini. Prošlog meseca u susretu ove selekcije u mađarskom Debrecinu nije bilo golova. Domaćin može do mesta u A diviziji Lige nacija, dok su gosti poslednjeplasirani sa samo dva boda, bez pobede posle četiri utakmice u najmlađem reprezentativnom takmičenju na Starom kontinentu.

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