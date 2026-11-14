Užasne psovke Arine Sabalenke (VIDEO)

Osim toga, ovo je prvi trijumf Svitoline nad Sabalenkom posle šest godina, kao i premijerno slavlje nad pomenutom protivnicom na tvrdoj podlozi.

Kakve su razmere uspeha Ukrajinke najbolje pokazuje podatak da joj je ovo bila deseta pobeda nad nekom igračicom iz Top 10 u 2026, a jedina teniserka koja je u kalendarskoj godini ostvarila više takvih trijumfa je baš pomenuta Elena Ribakina.

Svitolina je prethodnih godina dosta toga preturila preko glave, borila se sa povredom, morala na operaciju, postala je majka, ali i dalje ima veliku strast prema igri i to je dokazala u Indijan Velsu.

Njena pobeda opet je otvorila temu oko odnosa sa Arinom Sabalenkom, jer je Beloruskinja više puta u prošlosti javno podržavala odluke Rusije i njenog lidera Vladimira Putina, dok je Svitolina branila interese Ukrajine, a kako su dve zemlje u ratu godinama, Svitolina je, kao po običaju, još jednom odbila da se po okončanju duela rukuje sa rivalkom, kao što je inače red na teniskim terenima.

Taj gest je naišao na odobravanje u njenoj otadžbini, gde su se mediji utrkivali da koristeći čitače sa usana protumače šta je to rekla razjarena Arina Sabalenka kad joj nije išlo. Jasno je da su u pitanju psovke.

Prema jednim navodima, sledeće sadržine.

„J... Ukrajinke, u p... mat...!“ Ili je možda rekla: „Ta j... ukrajinska k..., u pi mat..!“