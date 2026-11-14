Užasne psovke Arine Sabalenke (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 14.11.26. | 13:48
Opet nije bilo rukovanja, ali pale su teške reči posle meča sa Svitolinom
Na nizbrdici se nalazi Arina Sabalenka. U prvom delu sezone izgledala je skoro nepobedivo, osvojila tri turnira, ali otkako je poražena u finalu Ju-Es opena, kad joj je meru uzela Elena Ribakina, Beloruskinja ne liči na sebe. Od poslednjeg grend slema je u minus fazi, što je bilo uočljivo i tokom završnog turnira mastersa u Indijan Velsu, gde ju je eliminisala Elina Svitolina.
Ukrajinka je slavila 2:1 (6:3, 3:6, 6:1) i tako obezbedila plasman u polufinale WTA finala, prvi put od 2019.
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Osim toga, ovo je prvi trijumf Svitoline nad Sabalenkom posle šest godina, kao i premijerno slavlje nad pomenutom protivnicom na tvrdoj podlozi.
Kakve su razmere uspeha Ukrajinke najbolje pokazuje podatak da joj je ovo bila deseta pobeda nad nekom igračicom iz Top 10 u 2026, a jedina teniserka koja je u kalendarskoj godini ostvarila više takvih trijumfa je baš pomenuta Elena Ribakina.
Svitolina je prethodnih godina dosta toga preturila preko glave, borila se sa povredom, morala na operaciju, postala je majka, ali i dalje ima veliku strast prema igri i to je dokazala u Indijan Velsu.
Njena pobeda opet je otvorila temu oko odnosa sa Arinom Sabalenkom, jer je Beloruskinja više puta u prošlosti javno podržavala odluke Rusije i njenog lidera Vladimira Putina, dok je Svitolina branila interese Ukrajine, a kako su dve zemlje u ratu godinama, Svitolina je, kao po običaju, još jednom odbila da se po okončanju duela rukuje sa rivalkom, kao što je inače red na teniskim terenima.
Taj gest je naišao na odobravanje u njenoj otadžbini, gde su se mediji utrkivali da koristeći čitače sa usana protumače šta je to rekla razjarena Arina Sabalenka kad joj nije išlo. Jasno je da su u pitanju psovke.
Prema jednim navodima, sledeće sadržine.
„J... Ukrajinke, u p... mat...!“ Ili je možda rekla: „Ta j... ukrajinska k..., u pi mat..!“
Bez obzira šta je u pitanju, o ovom detalju se piše i priča više nego o igri.
Inače, Svitolina će u polufinalu igrati protiv Čehinje Linde Noskove, dok drugi par čine Džesika Pegula iz Sjedinjenih Američkih Država i Ruskinja Mira Andrejeva.