Marin o povratku u Nemačku: Bundesliga je interesantna… Ali, zasad ne, srećan sam u Zvezdi

Trenutno ne, usredsređen je tehnički direktor crveno-belih na aktuelne obaveze u Srbiji. Ali, istakao je da je Bundesliga primamljiva opcija. „Za sada ne. Srećan sam ovde… Bundesliga je uvek zanimljiva i jedna od najboljih liga u Evropi. Naravno da je interesantna, ali trenutno sam srećan ovde i imam još mnogo planova“ , rekao je Marko Marin za Skaj sports.

Možda se pogledi Marka Marina promene ukoliko bude konkretne ponude iz Bundeslige. Do sada je bilo priče samo oko interesovanja iz Cvajte…

Svime što mu se dešavalo posle karijere je poprilično zadovoljan.

„Zaista je zabavno. Posebno na početku: razvoj mladih igrača, prelazak u seniorski fudbal. To je bio moj prvi i najvažniji zadatak ovde u Crvenoj zvezdi. Ispalo je sjajno. Nakon igračke karijere želeo sam time da se bavim, dobio sam priliku i srećan sam zbog toga“.

Deo vremena Marko Marin odvojio je da prokomentariše utakmicu i dominantnu partiju Nemačke i pobedu od 3:1. Fokus mu je bio na Florijanu Vircu, očarao ga je kreativac Elfa i Liverpula.

„Florijan Virc je senzacionalan igrač, a način na koji je lobovao golmana kod tog gola bio je jednostavno neverovatan. On je izuzetan igrač… Biće veoma važan za reprezentaciju Nemačke i u godinama koje dolaze. Dobro mu ide i na međunarodnom planu: sve je bolji u Liverpulu i držim mu palčeve da tako i nastavi“, zaključio je Marko Marin razgovor za Skaj sports.