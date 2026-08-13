Borčeva deca zlata vredna sačuvala evropske snove Banjalučanima

Slušaćemo sigurno još o mladom golmanu, ali možda i mnogo više o 16-godišnjem Mateju Deketu. Napadaču koji je tek drugi razred srednje škole, koji je pre dve godine bio na meti Crvene zvezde, a proletos se dovodio u vezu sa PSV Ajndhovenom, Slavijom iz Praga i Kelnom. I koji je večeras pogotkom u 103. minutu pokazao da je rođen sa fantastičnim osećajem za gol. Trznuo je glavom na centaršut Amera Hiroša tako da bi mu i mnogo iskusniji napadači pozavideli. Potom je izveo penal kao da u nogama ima stotine prvoligaških utakmica. Ne u Premijer ligi BiH već u nekoj od Liga petice. S toliko samopouzdanja je poslao loptu u golmanovu levu stranu, a 12 godina starijeg Pavela Pavljučenka ostavio da je nemoćno prati pogledom.

I sigurno je da ćemo dete Deketa uskoro gledati u nekom fudbalski mnogo kvalitetnijem okruženju. Za početak, možda u Crvenoj zvezdi, imajući u vidu da ga je šampion Srbije već zvao u svoje redove pre dva leta, a da mu je menadžer Endi Bara, koji zastupa i novog stratega crveno-belih Alberta Rijeru. Svašta je moguće, ali to su priče za budućnost. Sadašnjost je da je Borac toliko posvećen razvoju Mateja Deketa da se, čak, može čuti da Vinko Marinović treninge zakazuje u zavisnosti od toga kada ovaj dečak ima nastavu u školi, kako ne bi došlo do poklapanja. Da s razlogom tako postupa potvrdila je ova utakmica.

Ušao je Deket sa klupe da pomogne u produžecima ekipi da se trgne. Dao je gol koji je umalo doneo prolaz Banjalučanima, a onda je posle prve Jurkasove odbrane uprkos pritisku precizno izveo penal. Nisu Belorusi rival oko kog treba praviti famu, ali s obzirom na uzrast ovih momaka, zaslužuju sve pohvale za ono što su večeras pokazali.

Pomoć su imali u iskusnim nogama Stojana Vranješa, Amera Hirošija i Sebastijana Erere.

Nije uspeo Borac da preskoči Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali samo još korak mu nedostaje da se vrati u Ligu konferencije posle prošlogodišnje blamaže, kada je ispao od Santa Kolome iz Andore. Moraće protiv islandskog Vikingura dosta sigurnije nego večeras, jer su u dva navrata Banjalučani imali veliku sreću da Baseku Dijabate promaši zicere. Možda im se time vratilo za brojne neiskorišćene šanse u prvoj utakmici, kada su mogli ubedljivije da slave, a možda je i do toga da sreća prati hrabe. Poverenje 16-godišnjem napadaču i 18-godišnjem golmanu jesu hrabrost Vinka Marinovića.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)

Utorak

Apolon - Bran 2:4 (0:1) - prvi meč 1:0

/Ljubić 86, Vajsbek 90+2, Ingason 16, Holm 90+6, 95, Eriksen 105/

CSKA 1948 - Panatinaikos 1:2 (0:0) - prvi meč 1:1

/Dvali 87 - Garsija 60, Desers 94/

Sreda

Rapid Beč - Paide 2:0 (1:0) - prva utakmica 4:1

/Tilio 38, Šaub 82p/

Katovice - Hapoel Tel Aviv 2:1 (0:1) - prvi meč 0:2

/Škurin 83, Jedrič 90 - Turiel 23/

Kopenhagen - Debrecin 5:1 (1:0) - prvi meč 3:0

/Eljanusi 3, 58p, Kral 76, Kornelijus 78, 90+2 - Džudžak 47/

Četvrtak

Tobol - Partizan 1:2 (1:0) - prvi meč 0:3

/Česnokov 7 - Mitrović 47, Traore 90+2/

Karabag - Dinamo Kijev 2:0 (1:0) - prvi meč 0:1

/Muadib 12, Kaščuk 69/

Ilves - Rijeka 1:1 (0:0) - prvi meč 0:1

/Baranov 64 - Lasickas 70/

Flora Talin - Inter Eskaldes 0:4 (0:1) - prvi meč 0:2

/Modrik 17, Šuaib 69, 81, Areljano 77/

RFS Riga - Jablonec 1:2 (1:2) - prvi meč 0:2

/Lipušček 38 - Sedlaček 4, Nebila 22/

Dunajska Streda - Tvente 3:3 (0:1) - prvi meč 0:6

/Gej 56, Nemanič 66, Ovusu 88 - Bruns 7, Pjaca 51, 90+3/

Hamarbi - Rakov 0:1 (0:1) - prvi meč 0:0

Nordsjeland - Valur 5:0 (2:0) - prvi meč 2:0

/Rasmusen 5, Bertelsen 45+3, Sadio 72, Nene 74/

Dinamo Minsk - Braga 0:0 - prvi meč 0:1

Tromse - Kluž 2:1 (1:0) - prvi meč 5:0

/Hijen 6, Vadebu 48 - Korenica 79/

ML Vitebsk - Borac Banjaluka 2:1 (1:0); penalima 2:4 - prvi meč 0:1

/Kleonis 45+1, Koncevoj 120+5 - Deket 103/

Midtjiland - Bohemijans 3:2 (1:0) - prvi meč 2:0

/Frankulino pen 26, Johanesen 47, Iheanačo 78 - Majers 62, Runi 89/

Vaduz - Inter Turku 2:2 (1:1) - prvi meč 1:2

/Simani 4, Dalipi 56 - Tuominen 13, Konte 76/

Runavik - Lugano 2:2 (1:0) - prvi meč 0:2

/Knudsen 29, Lind 61 - Ciminjani 66, Berens 79/

Sent Galen - Šerif 5:1 (2:1) - prvi meč 3:1

/Besio 1, 76, Hunciker 34, 59, Stevanović 87 - Forov 9

Drita - Tre Fjori 5:0 (3:0) - prvi meč 4:1

/Enguena 20, 40, Manaj pen 42, 60, Artur 47/

Škendija - Hibernijan 0:0 - prvi meč 1:2

Sion - Noa 2:1 (0:1) - prvi meč 2:2

/Boteli 53, Baltazar 63 - Fereira pen 25/

Đer - Riga 1:1 (1:0) - prvi meč 0:1

/Gavrić 28 - Fereira 88/

Gent - Geteborg 1:1 (1:0) - prvi meč 1:0

/Volckaert 27 - Alium 85/

Madervel - Helsinki 2:0 (0:0) - prvi meč 1:1

/Said 47, 60/

Šelburn - Ajaks 2:2 (1:2) - prvi meč 1:3

/Freitas 24, Mur 85 - Brandt 20, Gaei 39/

Dinamo Tirana - Auda Riga u toku - prvi meč 0:1

Hajduk - Žalgiris u toku- prvi meč 5:2

Austrija Beč - Beitar u toku - prvi meč 2:1