Dao gol Partizanu pa odlazi u Rusiju za 250.000 evra

Utakmica sa Partizanom u kvalifikacijama za Ligu konferencije bila je poslednja, makar u ovom mandatu, u dresu Tobola za Islama Česnokova.

Napadač reprezentacije Kazahstana postigao je sjajan gol već u 7. minutu, iz voleja je zatresao mrežu crno-belih i to mu je bio, po svemu sudeći, oproštajni poklon za navijače Tobola.