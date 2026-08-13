(©Starsport)
Dao gol Partizanu pa odlazi u Rusiju za 250.000 evra
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Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 22:55
Česnokov prelazi u Krilja Sovjetov
Utakmica sa Partizanom u kvalifikacijama za Ligu konferencije bila je poslednja, makar u ovom mandatu, u dresu Tobola za Islama Česnokova.
Napadač reprezentacije Kazahstana postigao je sjajan gol već u 7. minutu, iz voleja je zatresao mrežu crno-belih i to mu je bio, po svemu sudeći, oproštajni poklon za navijače Tobola.
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Česnokov odlazi u Krilja Sovjetov, za koja će u ovoj sezoni igrati kao pozajmljen igrač, a ruski klub će ga na kraju otkupiti za 250.000 evra.
Zanimljivo je da se Česnokov taman vratio u Tobol nakon polusezone koju je proveo u škotskom Hartsu, za koji je odigrao 11 utakmica.
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