(©Starsport)
(©Starsport)

Dao gol Partizanu pa odlazi u Rusiju za 250.000 evra

Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 22:55

Česnokov prelazi u Krilja Sovjetov

Utakmica sa Partizanom u kvalifikacijama za Ligu konferencije bila je poslednja, makar u ovom mandatu, u dresu Tobola za Islama Česnokova.

Napadač reprezentacije Kazahstana postigao je sjajan gol već u 7. minutu, iz voleja je zatresao mrežu crno-belih i to mu je bio, po svemu sudeći, oproštajni poklon za navijače Tobola.

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Česnokov odlazi u Krilja Sovjetov, za koja će u ovoj sezoni igrati kao pozajmljen igrač, a ruski klub će ga na kraju otkupiti za 250.000 evra.

Zanimljivo je da se Česnokov taman vratio u Tobol nakon polusezone koju je proveo u škotskom Hartsu, za koji je odigrao 11 utakmica. 

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Krilja SovjetovTobolLiga konferencije
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