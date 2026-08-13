Rosario priziva čarobnu noć kada je napravljeno čudo protiv Brazilaca

S druge strane, Korintijans je grupnu fazu prošao bez većih potresa i sa 11 bodova osvojio prvo mesto u grupi u kojoj su mu društvo pravili Platense, Penjarol i Santa Fe. Musketari su pritom sedmi u brazilskom šampionatu sa 32 boda i nalaze se u zoni plasmana u međunarodna takmičenja, mada je za vodećim Palmeirasom, koji ima 48 bodova, razlika već ozbiljna. Fernando Diniz , koji je pre četiri meseca preuzeo ekipu umesto Dorivala Žuniora , u Rosario nije poveo Memfisa Depaja , kome je istekao ugovor, dok je zbog povrede van stroja i napadač Juri Alberto . To bi moglo da promeni konture utakmice u kojoj će Korintijans morati da pronađe drugačiji put do gola.

U domaćem prvenstvu, međutim, raspoloženje nije toliko bezbrižno. Sentral je Klausuru otvorio sa sedam bodova iz četiri utakmice - dve pobede, remi i poraz, ali se trener Horhe Almiron i dalje nalazi pod pritiskom dela navijača. Uprkos tome, predsednik Gonzalo Beloso pružio mu je punu podršku, jasno stavivši do znanja da klub veruje treneru upravo u trenutku kada sezona ulazi u svoju najvažniju fazu.

Rosario Sentral je bio nadomak osvajanja prvog mesta u Grupi H, ali je u poslednjem kolu poražen od Independijente del Valjea (0:1), pa je ekvadorski predstavnik preuzeo lidersku poziciju i gurnuo Argentince na drugo mesto. Ipak, sa 13 osvojenih bodova, Sentral je bio najbolji drugoplasirani tim grupne faze, što je nagrada za kontinuitet koji je pokazivao tokom prvog dela takmičenja.

Horhe Almiron bi trebalo da izvede sastav u kojem će između stativa biti Heremijas Ledesma, ispred njega Emanuel Koronel, Ignasio Ovando, Gaston Avila i Agustin Sandez, dok bi vezni red činili Franko Ibara, Visente Pisaro i Đovani Kantisano ili Hulijan Fernandes. Ispred njih bi trebalo da budu Anhel Di Marija i Haminton Kampaz, uz Enka Kopetija kao najisturenijeg igrača.

Korintijans bi trebalo da odgovori sa Ugom Souzom na golu, Matjeuzinjom, Gabrijelom Paulistom, Gustavom Enrikeom i Matheusom Biduom u poslednjoj liniji, dok bi sredinu držali Alan Souza, Ranijele, Breno Bidon i Rodrigo Garo. U napadu se očekuju Kajo Sezar i Pedro Raul.

Malo osvrta i na istoriju, a dobro je poznato da kada se u Arohitu pomene brazilski protivnik, sećanja neizbežno putuju nekoliko decenija unazad. Rosario Sentral je upravo protiv jednog brazilskog velikana ispisao možda najblistaviju međunarodnu stranicu u svojoj 137 godina dugoj istoriji. Bila je to 1995. godina u Kupu KONMEBOL, preteči današnje Kopa Sudamerikane. U prvom meču protiv Atletiko Mineira, Sentral je u Belo Orizonteu doživeo potop – 4:0. Delovalo je kao da je sve završeno. Ali u Rosariju, pred svojim navijačima, dogodilo se jedno od onih fudbalskih čuda zbog kojih ovaj sport i dalje ima moć da prkosi svakoj logici.

Ekipa koju je predvodio Don Anhel Zof anulirala je ogromni minus. Horasio Karbonari postigao je dva gola, a mrežu Brazilaca zatresli su i Martin Kardeti i Ruben Da Silva. Četiri gola za povratak iz ponora, a zatim – penali. Na golu Atletiko Mineira stajao je Klaudio Tafarel, svetski šampion sa Brazilom godinu dana ranije u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ni on nije uspeo da zaustavi Kanalje. Rosario Sentral je dobio penal-lutriju i osvojio jedini međunarodni trofej u svojoj istoriji. Te noći, 19. decembra, Arojito je postao mesto o kome se u Rosariju i danas prepričava sa posebnom vrstom ponosa.

23.55: (1,80) Mirasol (3,50) LDU Kito (4,70)

Poslednjih godina, međutim, Brazilci su mnogo češće bili kamen spoticanja nego odskočna daska. U četvrtfinalu Kopa Sudamerikane 2021. Sentral je ukrstio koplja sa Bragantinom. Tim koji je tada predvodio Kristijan Kili Gonzales izgubio je prvi meč u Rosariju (2:3), a potom i revanš u Brazilu (0:1), pa je san o završnici takmičenja brzo ugašen. Tri godine kasnije usledio je novi susret sa brazilskim predstavnicima, i to čak tri puta u istoj međunarodnoj avanturi. U grupnoj fazi Libertadoresa Sentral se sastao sa Atletiko Mineirom. Paulinjo je bio čovek odluke u prvom meču, čime je brazilski klub postao prvi predstavnik svoje zemlje koji je savladao Rosario Sentral na njegovom terenu u međunarodnom takmičenju. U revanšu su Brazilci ponovo slavili, ovoga puta sa 2:1, i osigurali prvo mesto u grupi.

Sada se priča vraća na Higante de Arohito. Pred Di Marijom i društvom je velikan iz Sao Paula, pred njima je i dvomeč, a iza njih čitava istorija susreta sa brazilskim klubovima. I možda je upravo zato ova noć toliko posebna: jer Rosario zna da se velike priče u Južnoj Americi često ne pišu olovkom, već karakterom, bukom tribina i onim neobjašnjivim trenutkom kada stadion poveruje da je sve moguće. A Arojito je već jednom pokazao da ume da poveruje.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

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KOPA LIBERTADORES - OSMINA FINALA (PRVE UTAKMICE)

Utorak

Fluminense - Rivadavija 0:0

Sreda

Estudijantes - Universidad Katolika 1:1 (1:0)

/Burgos 4 - Zampedri 80/

Deportivo Tolima - Independijente del Valje (odloženo za 18.08)

Palmeiras - Sero Portenjo 1:1 (0:0)

/Lopez 82 - Karlos Migel 90+3ag/

Platense - Kokimbo Unido 1:1 (1:0)

/Himenez 35 - Vadala 90+4/

Četvrtak

Kruzeiro - Flamengo 1:1 (0:0)

/Arojo 53 - Paketa 67/

23.55: (1,80) Mirasol (3,50) LDU Kito (4,70)

Petak

02.30: (2,35) Rosario (3,10) Korintijans (3,30)

*** kvote su podložne promenama