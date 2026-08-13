Soba za tugu makedonskog fudbala na Areni Toše Proeski: Hibernijanu Balkanci definitivno talični
Vreme čitanja: 3min | čet. 13.08.26. | 22:11
Za poslednjih godinu dana škotski klub je izbacio tri kluba sa prostora nekadašnje Jugoslavije
Makedonija je zvanično ostala bez ijednog predstavnika na međunarodnoj sceni za sezonu 2026/27. Škotski Hibernijan podigao je neprobojan bedem usred Skoplja, odigrao čvrstih 0:0 protiv Škendije i materijalizovao pobedu iz Edinburga (2:1) za prolaz u plej-of za Ligu konferencija. Dok na Nacionalnoj areni "Toše Proeski" odzvanjaju stihovi o fudbalskoj seti makedonskog fudbala, jedno je sigurno, momci iz Edinburga postali su apsolutna noćna mora za klubove sa ovih prostora.
Škotski sastav razvio je poseban, pragmatičan recept za timove iz našeg regiona, koji uspešno primenjuje iz godine u godinu. Setimo se prošle sezone kada su Hibsi u okviru istog takmičenja šokirali Humsku. Hibernijan je tada slavio na stadionu Partizana 2:0, a potom je u dramatičnom revanšu na svom Ister Roudu izdržao žestoke nalete crno-belih i uprkos porazu od 3:2 posle produžetaka prošao dalje ukupnim rezultatom 4:3.
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Balkanska ekspedicija nastavljena je i ovog leta. U prethodnoj rundi Mališeva sa takzvanog samoproklamovanog Kosova je uspela da napravi iznenađenje i pobedi 2:0 kod kuće, ali je na revanšu u Edinburgu potpuno razbijena 4:1. Recept strpljenja i kažnjavanja protivničkih grešaka prepisan je i protiv tima iz Tetova, gde je minimalna prednost iz prvog meča sačuvana bez većih potresa u Skoplju.
Rezultat bez golova u glavnom gradu Makedonije označio je sumoran kraj evropskih nadanja za tamošnji klupski fudbal. Eliminacijom Škendije u trećem kolu, ova zemlja neće imati klub u odlučujućim plej-of bitkama za evropske kupove. Hibernijan će se u poslednjem kolu kvalifikacijama izvesno sastati sa belgijskom Gentom, koji je u prvoj utakmici protiv Geteborga pobedio 1:0, a u revanšu takođe vodio 1:0 na oko 15 minuta pre kraja utakmice.
KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ MEČEVI)
Utorak
Apolon - Bran 2:4 (0:1) - prvi meč 1:0
/Ljubić 86, Vajsbek 90+2, Ingason 16, Holm 90+6, 95, Eriksen 105/
CSKA 1948 - Panatinaikos 1:2 (0:0) - prvi meč 1:1
/Dvali 87 - Garsija 60, Desers 94/
Sreda
Rapid Beč - Paide 2:0 (1:0) - prva utakmica 4:1
/Tilio 38, Šaub 82p/
Katovice - Hapoel Tel Aviv 2:1 (0:1) - prvi meč 0:2
/Škurin 83, Jedrič 90 - Turiel 23/
Kopenhagen - Debrecin 5:1 (1:0) - prvi meč 3:0
/Eljanusi 3, 58p, Kral 76, Kornelijus 78, 90+2 - Džudžak 47/
Četvrtak
Tobol - Partizan 1:2 (1:0) - prvi meč 0:3
/Česnokov 7 - Mitrović 47, Traore 90+2/
Karabag - Dinamo Kijev 2:0 (1:0) - prvi meč 0:1
/Muadib 12, Kaščuk 69/
Ilves - Rijeka 1:1 (0:0) - prvi meč 0:1
/Baranov 64 - Lasickas 70/
Flora Talin - Inter Eskaldes 0:4 (0:1) - prvi meč 0:2
/Modrik 17, Šuaib 69, 81, Areljano 77/
RFS Riga - Jablonec 1:2 (1:2) - prvi meč 0:2
/Lipušček 38 - Sedlaček 4, Nebila 22/
Dunajska Streda - Tvente 3:3 (0:1) - prvi meč 0:6
/Gej 56, Nemanič 66, Ovusu 88 - Bruns 7, Pjaca 51, 90+3/
Hamarbi - Rakov 0:1 (0:1) - prvi meč 0:0
Nordsjeland - Valur 5:0 (2:0) - prvi meč 2:0
/Rasmusen 5, Bertelsen 45+3, Sadio 72, Nene 74/
Dinamo Minsk - Braga 0:0 - prvi meč 0:1
Tromse - Kluž 2:1 (1:0) - prvi meč 5:0
/Hijen 6, Vadebu 48 - Korenica 79/
ML Vitebsk - Borac Banjaluka 2:1 (1:0); penalima 2:4 - prvi meč 0:1
/Kleonis 45+1, Koncevoj 120+5 - Deket 103/
Midtjiland - Bohemijans 3:2 (1:0) - prvi meč 2:0
/Frankulino pen 26, Johanesen 47, Iheanačo 78 - Majers 62, Runi 89/
Vaduz - Inter Turku 2:2 (1:1) - prvi meč 1:2
/Simani 4, Dalipi 56 - Tuominen 13, Konte 76/
Runavik - Lugano 2:2 (1:0) - prvi meč 0:2
/Knudsen 29, Lind 61 - Ciminjani 66, Berens 79/
Sent Galen - Šerif 5:1 (2:1) - prvi meč 3:1
/Besio 1, 76, Hunciker 34, 59, Stevanović 87 - Forov 9
Drita - Tre Fjori 5:0 (3:0) - prvi meč 4:1
/Enguena 20, 40, Manaj pen 42, 60, Artur 47/
Škendija - Hibernijan 0:0 - prvi meč 1:2
Sion - Noa 2:1 (0:1) - prvi meč 2:2
/Boteli 53, Baltazar 63 - Fereira pen 25/
20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1
20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0
20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1
20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1
20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)
21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2
21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1
*** kvote su podložne promenama