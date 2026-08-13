Soba za tugu makedonskog fudbala na Areni Toše Proeski: Hibernijanu Balkanci definitivno talični

Makedonija je zvanično ostala bez ijednog predstavnika na međunarodnoj sceni za sezonu 2026/27. Škotski Hibernijan podigao je neprobojan bedem usred Skoplja, odigrao čvrstih 0:0 protiv Škendije i materijalizovao pobedu iz Edinburga (2:1) za prolaz u plej-of za Ligu konferencija. Dok na Nacionalnoj areni "Toše Proeski" odzvanjaju stihovi o fudbalskoj seti makedonskog fudbala, jedno je sigurno, momci iz Edinburga postali su apsolutna noćna mora za klubove sa ovih prostora.

Škotski sastav razvio je poseban, pragmatičan recept za timove iz našeg regiona, koji uspešno primenjuje iz godine u godinu. Setimo se prošle sezone kada su Hibsi u okviru istog takmičenja šokirali Humsku. Hibernijan je tada slavio na stadionu Partizana 2:0, a potom je u dramatičnom revanšu na svom Ister Roudu izdržao žestoke nalete crno-belih i uprkos porazu od 3:2 posle produžetaka prošao dalje ukupnim rezultatom 4:3.