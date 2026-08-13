Nejmarov povratak u Kopa Sudamerikani

I te tri i po utakmice, koliko je odigrao, bile su dovoljne da postigne dva gola u Kopa Sudamerikani. Oba protiv Rekolete.

Sad se polako približava kraj sezone i očekuje se da će Nejmar mnogo više igrati. Protiv Makare već od prvog minuta, jer trener Kuka ne želi ništa da prepušta slučaju. Svestan je da bi eventualni kiks Santosa noćas mogao skupo da ga košta, jer Ekvadorci tradicionalno igraju dobro na svom tlu.

23.55: (1,40) Santos (4,60) Makara (8,00)

U grupnoj fazi Makara je bez poraza, sa 10 poena, zauzela prvo mesto u grupi sa Tigreom, Amerikom iz Kalija i Alijancom Atletikom. To joj je bilo dovoljno da preskoči baraž i da se direktno plasira u osminu finala.

Generalno Makara igra odlično ove sezone, trenutno je u seriji od četiri uzastopna trijumfa u prvenstvu Ekvadora, gde posle 24 kola zauzima drugu poziciju.

S druge strane, Santos je pre četiri dana izgubio kod kuće od Atletiko Paranaensea sa 0:2, a Nejmar je tu utakmicu propustio zbog suspenzije. Posle tog poraza crno-beli su još više pali na tabeli brazilske Serije A i sada su u zoni ispadanja, sa 22 poena iz 21. meča.

Pred 34-godišnjim Nejmarom su tek najvažnije bitke u sezoni...

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KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ-OF

Utorak

Boka Juniors - Rekoleta 3:1 (0:1)

/Askasibar 49, Delgado 51, Flores 62 - Rios 5/

Sreda

Bolivar - Sao Paulo 1:1 (0:1)

/Melgar 63 - Arboleda 23/

Bragantino – Atletiko Mineiro 0:1 (0:0)

/Kueljo 73/

Tigre – Montevideo Siti 0:1 (0:1)

/Pizičiljo 53/

Četvrtak

23.55: (1,40) Santos (4,60) Makara (8,00)

23.55: (1,70) Vasko Da Gama (3,60) Olimpija (5,30)

Petak

02.30: (2,35) Sijensijano (3,40) Botafogo (3,00)

*** kvote su podložne promenama