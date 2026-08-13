Nejmarov povratak u Kopa Sudamerikani
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 22:34
Centarfor Santosa će biti starter protiv Makare (četvrtak, 23.55) u prvoj utakmici osmine finala drugog po kvalitetu klupskog takmičenja u Južnoj Americi
Nismo puno gledali ove sezone na terenu Nejmara u dresu Santosa. Malo zbog povreda, malo i zbog toga što je birao utakmice na kojima će da nastupa, ali kapiten brazilskog velikana je više mečeva propustio nego što je odigrao. Ipak, najavljeno je da će sigurno biti starter u noći između četvrtka i petka od 23.55 časova po srednjoevropskom vremenu, kada Santos bude ugostio ekvadorsku Makaru u prvom meču osmine finala Kopa Sudamerikane.
Nejmar je u tom takmičenju poslednji put bio starter još u 4. kolu grupne faze, početkom maja protiv Rekolete (1:1). Od tada za tri utakmice nije bio ni u konkurenciji, dok je u revanšu baraža sa venecuelanskim Universidad Sentralom (4:2, ukupno 8:3) zaigrao u drugom poluvremenu.
Izabrane vesti
I te tri i po utakmice, koliko je odigrao, bile su dovoljne da postigne dva gola u Kopa Sudamerikani. Oba protiv Rekolete.
Sad se polako približava kraj sezone i očekuje se da će Nejmar mnogo više igrati. Protiv Makare već od prvog minuta, jer trener Kuka ne želi ništa da prepušta slučaju. Svestan je da bi eventualni kiks Santosa noćas mogao skupo da ga košta, jer Ekvadorci tradicionalno igraju dobro na svom tlu.
23.55: (1,40) Santos (4,60) Makara (8,00)
U grupnoj fazi Makara je bez poraza, sa 10 poena, zauzela prvo mesto u grupi sa Tigreom, Amerikom iz Kalija i Alijancom Atletikom. To joj je bilo dovoljno da preskoči baraž i da se direktno plasira u osminu finala.
Generalno Makara igra odlično ove sezone, trenutno je u seriji od četiri uzastopna trijumfa u prvenstvu Ekvadora, gde posle 24 kola zauzima drugu poziciju.
S druge strane, Santos je pre četiri dana izgubio kod kuće od Atletiko Paranaensea sa 0:2, a Nejmar je tu utakmicu propustio zbog suspenzije. Posle tog poraza crno-beli su još više pali na tabeli brazilske Serije A i sada su u zoni ispadanja, sa 22 poena iz 21. meča.
Pred 34-godišnjim Nejmarom su tek najvažnije bitke u sezoni...
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ-OF
Utorak
Boka Juniors - Rekoleta 3:1 (0:1)
/Askasibar 49, Delgado 51, Flores 62 - Rios 5/
Sreda
Bolivar - Sao Paulo 1:1 (0:1)
/Melgar 63 - Arboleda 23/
Bragantino – Atletiko Mineiro 0:1 (0:0)
/Kueljo 73/
Tigre – Montevideo Siti 0:1 (0:1)
/Pizičiljo 53/
Četvrtak
23.55: (1,40) Santos (4,60) Makara (8,00)
23.55: (1,70) Vasko Da Gama (3,60) Olimpija (5,30)
Petak
02.30: (2,35) Sijensijano (3,40) Botafogo (3,00)
*** kvote su podložne promenama