Rejnders rekao „da” – 20.000.000 evra neto godišnje! Milanu svi bonusi
Vreme čitanja: 3min | čet. 13.08.26. | 22:13
Holanđanin će biti jedan od najplaćenijih igrača sveta
Mančester Siti je rekao svoje, a večeras i Tidžani Rejnders.
Oba odgovora su bila pozitivna i holandski vezista se u jednom od najšokantnijih transfera leta seli u saudijsku Al Kadisiju!
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Malo je reći da je ovo iznenađenje iako je negde provejavalo da bi Rejnders mogao da napusti Etihad posle samo godinu dana. Bio je letos velika želja Pepa Gvardiole kada je došao iz Milana i dobio je bitnu ulogu odmah po dolasku. Bio je starter, ali nije uspevao da pronađe formu iz Milana i do kraja sezone je potpuno pao u zaborav. Novi trener Enco Mareska nije želeo da ga oživljava i u Mančester Sitiju su rešili da ga unovče dok još ima cenu.
Prvi se javio Notingem Forest sa interesovanjem i planom da izdvoji preko 50.000.000 evra, ali je onda pravo niotkuda uskočila Al Kadisija i završila posao ogromnom ponudom. Saudijci su ponudili Građanima 61.000.000 evra i Siti je odmah pristao. Čekao se odgovor holandskog veziste, ali kada je shvatio da mu se nudi 20.000.000 evra neto po sezoni, rešio je da obezbedi pokolenja. Imaće zagarantovanih 80.000.000 evra od Al Kadisije i možda još 20.000.000 ako se aktivira dodatna godina ugovora jer je saradnja na „4+1”.
Al Kadisija je relativno nova priča u saudijskom fudbalu. Klub iš Damama je u ovom formatu nastao pre tri godine kada se spojio sa još sedam malih klubova iz okoline. Vlasnik kluba je Saudi Aramko, jedna od najmoćnijih i najbogatijih kompanija na svetu. Četvrta na planeti po ukupnom obrtu. Ušli su u elitni rang saudijskog fudbala pre dve godine i u prvom prelaznom roku potrošili preko 80.000.000 evra kada su doveli imena poput Kamerona Puertasa (Union), Ekija Fernandeza (Boka Juniors), Pjera-Emerika Obamejana (Marselj), Naća Fernandeza (Real Madrid), Hulijana Kinjonesa (Amerika), Naitana Nandeza (Kaljari)… Na klupi je bio Španac Mičel koji je nasledio Robija Faulera. I završili su prvu sezonu na četvrtom mestu, ispred azijskog šampiona Al Ahlija.
Prošlog leta su platili 61.750.000 evra za Matea Retegija iz Atalante, pozajmili Otavija od Al Nasra, doveli Julijana Vajgla iz Menhengladbaha, a u prelaznom roku su potrošili preko 120.000.000 evra jer su ulagali u mlade igrače kao što su Kristofer Bonsu Ba (Genk) ili Gabrijel Karvaljo (Internasional). Usred sezone ih je preuzeo Brendan Rodžers sa stručnim štabom sastavljenim od stručnjaka iz Engleske, Španije, Italije… I u operativnim ulogama na mestima direktora su Španci i Englezi, a upravom predsedava nekadašnji direktor Mančester Junajteda i Čelsija Piter Kenjon.
Ciljali su neko atraktivno pojačanje i našli ga u Rejndersu koji je u najboljim godinama (26) karijere. Holanđanin će verovatno zameniti Kamerona Puertasa koji nije zadovoljio i žele da ga se reše.
Mančester Siti je na kraju ostao u gubitku, a sjajno je u celoj priči prošao Rejndersov bivši klub Milan.
Naime, prilikom letošnjeg transfera je fiksno obeštećenje Sitija iznosilo 54.900.000 evra. Uz razne bonuse u visini od 14.000.000 evra. Struktura im je bila sledeća:
5.000.000 evra ako se Mančester Siti u sezoni 2025/26 kvalifikuje za Ligu šampiona
2.000.000 evra ako u istoj sezoni osvoji Ligu šampiona
1.000.000 evra ako u istoj sezoni osvoji Premijer ligu
1.000.000 evra ako Rejnders tokom ugovora u Mančesteru bude izabran za igrača sezone u Premijer ligi
2.000.000 evra ako Rejnders tokom ugovora u Mančesteru osvoji Zlatnu loptu
3.000.000 evra ako ostane u Mančester Sitiju nakon 2030. godine
Jasno je da je ostvaren samo prvi bonus, ali… Postojala je i sledeća klauzula:
Ako Siti pre 2030. godine proda Rejndersa, automatski se aktiviraju svi bonusi u visini od 14.000.000 evra.
Na kraju, Milan je od Rejndersa inkasirao 68.900.000 evra. Siti je platio toliko, a prodao ga za 61.000.000.