Rejnders rekao „da” – 20.000.000 evra neto godišnje! Milanu svi bonusi

Malo je reći da je ovo iznenađenje iako je negde provejavalo da bi Rejnders mogao da napusti Etihad posle samo godinu dana. Bio je letos velika želja Pepa Gvardiole kada je došao iz Milana i dobio je bitnu ulogu odmah po dolasku. Bio je starter, ali nije uspevao da pronađe formu iz Milana i do kraja sezone je potpuno pao u zaborav. Novi trener Enco Mareska nije želeo da ga oživljava i u Mančester Sitiju su rešili da ga unovče dok još ima cenu.

Prvi se javio Notingem Forest sa interesovanjem i planom da izdvoji preko 50.000.000 evra, ali je onda pravo niotkuda uskočila Al Kadisija i završila posao ogromnom ponudom. Saudijci su ponudili Građanima 61.000.000 evra i Siti je odmah pristao. Čekao se odgovor holandskog veziste, ali kada je shvatio da mu se nudi 20.000.000 evra neto po sezoni, rešio je da obezbedi pokolenja. Imaće zagarantovanih 80.000.000 evra od Al Kadisije i možda još 20.000.000 ako se aktivira dodatna godina ugovora jer je saradnja na „4+1”.

Al Kadisija je relativno nova priča u saudijskom fudbalu. Klub iš Damama je u ovom formatu nastao pre tri godine kada se spojio sa još sedam malih klubova iz okoline. Vlasnik kluba je Saudi Aramko, jedna od najmoćnijih i najbogatijih kompanija na svetu. Četvrta na planeti po ukupnom obrtu. Ušli su u elitni rang saudijskog fudbala pre dve godine i u prvom prelaznom roku potrošili preko 80.000.000 evra kada su doveli imena poput Kamerona Puertasa (Union), Ekija Fernandeza (Boka Juniors), Pjera-Emerika Obamejana (Marselj), Naća Fernandeza (Real Madrid), Hulijana Kinjonesa (Amerika), Naitana Nandeza (Kaljari)… Na klupi je bio Španac Mičel koji je nasledio Robija Faulera. I završili su prvu sezonu na četvrtom mestu, ispred azijskog šampiona Al Ahlija.