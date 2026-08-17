Borusija za 24 sata spržila El Malinih 50.000.000 na Malog mađioničara i holandski Skener

Nikada u klupskoj istoriji Borusija nije platila više od 35.000.000 evra za neko pojačanje, ali je za El Malu bila spremna da ide preko crvenih linija. Keln je od početka zahtevao sigurnih 50.000.000 evra, a Borusija je postepeno povećavala ponude. Poslednja je glasila da sa lako ostvarivim bonusima transfer može da izađe i na 55.000.000 evra, ali je Keln sve odbio.

Klub sa Vestfalena je tada izašao iz pregovora i okrenuo se drugim rešenjima. U ekspresnom roku su kontaktirali PAOK i dogovorili dolazak „Malog mađioničara“, kako glasi nadimak Janisa Konstantelijasa u grčkoj javnosti. Reč je o najvećem talentu koji je proizveo grčki klub, možda i u klupskoj istoriji. Odavno je došao na radar većih klubova (Juventus, Čelsi, Benfika, Štutgart…), ali je PAOK nekako odolevao pritiscima da ga proda. Kada su eliminisani iz kvalifikacija za Ligu Evrope od Anderlehta, rešili su da izađu u susret svom biseru i da mu ne stoje na putu ka velikom iskoraku u karijeri.

Borusija će PAOK-u isplatiti fiksnih 26.000.000 evra, a bonusi iznose 6.000.000. Međutim, većina njih je lako ostvariva i procene su da će PAOK sigurno naplatiti makar 30.000.000 evra od Konstantelijasovog transfera. Pride će imati 17,5 odsto profita od narednog transfera, a znamo kako Borusija ume dobro da proda igrača… Iz Dortmunda ka Solunu mogli bi da krenu mladi talenti Samuele Inacio (18), koji je već debitovao za prvi tim i raspoložen je za pozajmicu, odnosno Hristos Kostoglu (17), koji je ušao u poslednju godinu ugovora sa Borusijom i igra za rezervni tim.

Konstantelijas igra kao desetka ili levo krilo, a ova započeta sezona mu je sedma u prvom timu crno-belih, za koje je odigrao blizu 200 utakmica. U Dortmundu će zarađivati oko 3.000.000 evra bruto po sezoni, a priključiće se još jednom talentovanom zemljaku Kostasu Karecasu, koji je ovog leta stigao iz Genka za 30.000.000 evra, bonuse i procente. Konstantelijas je juče u Dortmundu obavio lekarske preglede i potpisao ugovor, a danas se vratio u Solun da završi neke privatne obaveze pre nego što se priključi timu Nuri Šahina.

Njega će slediti holandski vezista Džoi Verman iz PSV Ajndhovena, pošto je Borusija juče aktivirala njegovu otkupnu klauzulu u visini od 21.500.000 evra. Već pet godina je jedan od nosilaca igre popularnih Filipsovaca i jedan od najzaslužnijih za tri uzastopne titule u Erediviziji. Postao je reprezentativac i sa 27 godina sazreo za iskorak u karijeri.

Verman je „statistički monstrum“ ili Skener, kako su mu holandski mediji dali nadimak zbog pregleda igre i uticaja na terenu. Njegova pas igra se godinama smatra najboljom u holandskoj Erediviziji. Kao centralni vezista je u prethodne tri sezone zabeležio 38 asistencija, što je sjajan učinak za igrača koji ne igra tako blizu protivničkog gola. Njegova dodavanja su 297 puta rezultirala šutevima na gol, po čemu je ubedljivo najbolji u ligi. Sledeći na listi, Sofijan El Karuani (219) i Dan Rots (144), daleko su iza… Kada su u pitanju dodavanja na protivničkoj polovini, Verman je opet ubedljivo najbolji sa 3.216 tačnih, dok nijedan drugi igrač u ligi nije prebacio granicu od 2.500. Imao je 1.819 dodavanja u protivničkoj trećini, a samo petorica igrača u ligi su prebacila granicu od 1.000.

Kada je prošle nedelje japanski vezista Kodai Sano iz NEC-a stigao u Ajndhoven kao kapitalno pojačanje, možda i najskuplje u klupskoj istoriji, bilo je jasno da se sprema nešto veliko poput prodaje Vermana.

Borusija je brzo reagovala, platila fiksnu cenu i Holanđanin danas stiže na lekarske preglede u Dortmund i potpis ugovora. Njegov dolazak bi mogao da znači i odlazak austrijskog veziste Marcela Zabicera, koji nije potpuno ispunio očekivanja trenera, a zarađuje ozbiljnih 8.000.000 evra bruto godišnje. To je i najveći problem da ga se Borusija reši, jer teško će se naći klub koji će Austrijancu ponuditi ovakvu platu.

Borusija je već uspela da se reši visokih ugovora Niklasa Zilea (12.500.000) i Julijana Branta (8.750.000), čime je oslobodila mesta za sva ova mlađa pojačanja koja će zarađivati drastično manje. Procene su da će Vermanova plata iznositi oko 5.000.000 evra, dok će Karecas, Konstantelijas i Gadu imati plate od 3.000.000 do 3.500.000 evra bruto po sezoni. Borusija opipava teren i oko mladog Barseloninog desnog beka Ektora Forta, sa kojim bi završila letnji prelazni rok.