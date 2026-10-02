Talas optimizma zapljusnuo Crnogorce: Smeši se B divizija, da li je rano o snovima za EP?

Prvo je slomljen otpor Kiprana u Podgorici pre sedam dana (2:1), a onda je pre četiri napravljen lep rezultat, pobeda u Jerevanu protiv Jermenije sa 3:2. Novo gostovanje za Crnogorce je na Baltiku u Rigi protiv Letonije (18.00). Domaća selekcija ima samo bod, nije dala još gol, pa je uloga favorita uz Vučinićeve izabranike.

18.00: (4,30) Letonija (3,40) Crna Gora (1,80) MOZZART RELAX

Letonci teško tresu mreže rivala, u padu su godinama, igraju defanzivno, pa neće biti lako probiti baltički bunker u Rigi.

“Nezgodna je selekcija, jer se brani blizu svog gola i sa desetoricom igrača. Biće teško da ih probijemo, ali verujem u momke i verujem da ćemo da slavimo kao i na prethodnim mečevima”, rekao je Vučinić, prenose Vijesti.

Letonija je u prethodna dva kola uputila samo jedan šut u okvir gola.

“Potpisao bih odmah da primimo i dva pogotka samo da dobijemo”.

Defanziva je problem Sokolova. I Kiprani i Jermeni su zatresli mrežu.

“Sigurno je da moramo da radimo na tome da primamo manje golova, da bude bolja koncentracija. Tri gola smo primili naivno. Prvi protiv Jermenije neću ni da komentarišem, dok je kod preostala dva došlo do pada koncentracije. Stvarno izgledamo sve bolje i bolje, ali moramo da radimo još više”.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Najavio je nekadašnji as Lečea, Rome i Juventusa da će malo da “promeša karte”, da će šansu da dobiju i ostali. Stefan Savić, Marko Janković i Andrija Bulatović nisu odmarali tokom prethodna dva kola. Stevan Jovetić će početi meč u Rigi.

“Sigurno da će biti više promena nego do sada, momci su zaista izgarali, trčali i istrošili se u ova dva meča. O Jovetiću nije potrebno da se troše reči, znamo kakav je šampion i koliko samo njegovo prisustvo znači reprezentaciji”.

18.00: (2,25) Kipar (3,25) Jermenija (3,05)

Tri od pet golova koja je u ranijim mečevima Crna Gora postigla protiv Letonije delo su upravo kapitena.

“Voleo bih da se zaboravi šta je bilo do sada. Dolazi novi meč, izuzetno važan. Jednostavno od nas zavisi, na raskrsnici smo. Pritisak je sastavni deo sporta, ali su ovi momci navikli da igraju pod njim”, zaključio je Vučinić.

LIGA NACIJA, C DIVIZIJA – 3. KOLO

Petak

GRUPA 2

18.00: (4,30) Letonija (3,40) Crna Gora (1,80) MOZZART RELAX

18.00: (2,25) Kipar (3,25) Jermenija (3,05)