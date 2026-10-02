Van Bomel: Pobeda je imperativ, Guler vidi šansu Turske u Liježu

Selektor Belgije Mark van Bomel je uoči susreta Grupe 1 A Lige nacija rekao da je zadovoljan kako su njegovi izabranici odigrali prva dva susreta, a najavio je i da će moći da računa na oporavljenog napadača Leandra Trosara.

"Sve ide po planu. Dijego Moreira je pod suspenzijom, ali ostali su spremni. Leandro Trosar je trenirao i na raspolaganju mi je. Romelu Lukaku bi mogao da uđe sa klupe, ali i da počne meč, videćemo. Ima izvesne kvalitete i osećao sam da protiv Francuza moramo da iskoristimo veću brzinu", kaže Van Bomel.

20.45: (1,60) Belgija (4,20) Turska (5,50) MOZZART RELAX

Bilo je mnogo polemike oko toga zašto Lukaku nije dobio šansu protiv Francuske te je Van Bomel upitan da li je možda obećao napadaču da će ući kao zamena, kao što je bio slučaj u reprezentaciji Portugala sa Kristijanom Ronaldom, ali bivši igrač Bajerna i Barselone je to demantovao.

"Ne, ja nikad to ne radim. Išao sam i u Istanbul da prih pričao sa Lukakuom. Ne želim da kažem da on ne može da igra na naš način. Naprotiv. Jedina loša stvar je što nema veliku minutažu ni u svom klubu, kao i još nekoliko momaka u ekipi. Razgovaram mnogo sa njim. Trenira dobro, ali ne određuje samo trening da li ćete igrati. Nema ništa veliko u celoj priči", uverava Van Bomel.

Selektor Crvenih đavola kaže da je ove večeri najvažnije osvojiti bodove.

"Moramo da pobedimo u svakoj utakmici, ali ova je posebno važna. Posebno jer igramo kod kuće, jer ovo je treći meč, a Turska nema bodova. Gledao sam njihove utakmice i imali su neverovatan broj šansi. U segmentu 'očekivanih golova' su bili iznad protivnika. Na nama je pritisak jer jednostavno ovaj meč moramo da dobijemo", jasan je Van Bomel.

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Sene Lamens je protiv Francuske veoma dobro branio, ali nije mogao da uradi ništa kod pobedonosnog gola gostiju koji je postigao Majkl Olise. Golman Mančester Junajteda brani u odsustvu Tiba Kurtoe, čini se da se pokazao kao veoma sigurna zamena.

"Nismo mnogo pričali o tome. Važno je fokusirati se na to ko je tu sada. Svakako ću se truditi da koristim prilike koje mi se ukažu. Ne znamo šta nosi sutrašnji dan, ali trenutno se trudim da posao obavljam najbolje što mogu. U reprezentaciji smo navikli na pritisak i mišljenja drugih ljudi. Po meni, mala je razlika između Premijer lige i reprezentacije. Selektora dobro poznajem još iz Antverpena, odgovaraju mi stil igre i igrači koji su ispred mene, već sam se na sve navikao", priznaje Lamens.

Osim Moreire, na spisku Belgije za ovaj duel neće biti ni Jarija de Busera, Kirijanija Sabea, Mandela Keite i Matijasa Fernandez-Parda. Poznato je da zbog povreda Van Bomel nije mogao da pozove Tiba Kurtou, Žeremija Dokua i Amadua Onanu.

Na drugoj strani, selektor Turske Vinćenco Montela u ovom ciklusu mečeva ne može da računa na Hakana Čalhanoglua, Merta Muldura, Čana Uzuna i Kenana Jildiza. Italijan je naglasio da će najvažnije biti "izbrisati nulu" iz prve dve utakmice.

"Pre svega želim da igramo dobar fudbal, onda će doći i rezultat. I pored svega sam miran, nastavljamo sa napornim radom. Ulažem svu energiju. Moje igrače često previše kritikuju, nekad se stvarno previše preteruje i to me čini tužnim", priznao je Montela.

Fudbaler Reala Arda Guler uveren je Turska može da preokrene situaciju ukoliko pobedi Belgiju u Liježu.

"Možda smo neke stvari zaista mogli da uradimo bolje, ne poričem to. Međutim, ako radimo naporno i igramo timski, možemo da dobrog rezultata, da čak krenemo i u seriju pobeda. Ne mislim da je na meni veliki pritisak. Imam veliku podršku kolega i porodice. Ne radi se samo o meni, borimo se u svemu ovom zajedno", poručio je Guler.

Ovo će biti 12. susret dva tima, prvi posle više od 15 godina. Belgija i Turska imaju po tri pobede, pet susreta je završeno nerešenim rezultatom.

MOGUĆE POSTAVE

BELGIJA (4-3-3): Lamens - Kastanj, Engoj, Mehele, De Kujper - Raskan, Tilemans, De Brujne - Lukebakio, Lukaku, Godts.

TURSKA (3-4-3): Čakir, Čelik, Bardakči, Kabak - Ajdin, Ozkan, Jukšek, Kadioglu - Guler, Jilmaz, Uzun.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 3. KOLO

Petak

GRUPA 1

20.45: (1,60) Belgija (4,20) Turska (5,50) MOZZART RELAX

20.45: (1,50) Francuska (5,00) Italija (6,00) MOZZART RELAX