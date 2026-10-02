Lebron kao plejmejker: Prvi pas ide ka njemu
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 10:55
Nik Nurs već namenio ulogu Džejmsu, zna se tačno šta će raditi
Okupili su se Filadelfija Seventisiksersi i sada Nik Nurs ima pune ruke posla da rasporedi sve igrače i njihove uloge. Dolaskom Lebrona Džejmsa, otvara se prostor da on bude verovatno i glavni organizator igre, što i jeste jedan od planova stručnog štaba Seventisiksersa. Treba podsetiti i da je Džejlen Braun trejdovan iz Bostona u grad bratske ljubavi, tu su Tajris Maksi, Džoel Embid, pa i mladi Vi Džej Edžkomb, tako da treba 'nahraniti' dosta ruku u jednom od kandidata za osvajanje titule ove sezone.
Biće sigurno Fila jedan od najzanimljivijih timova, a jedna stvar u njihovoj igri biće odmah jasna – ko uhvati skok, njegova je lopta.
"Mislim da imamo nekoliko košarkaša koje bih nazvao igračima koji mogu sami da povuku loptu napred. Ako uhvate skok i vide priliku da odmah krenu u tranziciju, to će i uraditi. Imaćemo i dovoljno drugih opcija kako ćemo organizovati napade, sa dosta igrača koji mogu da budu kreatori, tako da ne bi trebalo da bude važno da li je to Lebron, Braun, Edžkomb ili neko drugi", kaže Nik Nurs.
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Naravno, svi se pitaju koja će Lebronova uloga biti u novom timu. Najbolji strelac u istoriji NBA lige više će biti plejmejker, nego poenter.
"Lebrona smatram sjajnim organizatorom igre. Ne gledam ga kao poentera. Kada kažem da kreira u napadu, mislim na igrača koji je kao plejmejker, radi sve što ide uz to. Ako on ne prenosi loptu i ne započinje napad, prvi pas će verovatno svakako ići njemu. Onda ulazimo u naše akcije, on čita šta se dešava i kreira situacije za ostale", objašnjava trener Filadelfije.
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Očekuje se da Lebron bude član i stručnog štaba, tačnije da Nurs uvodi i njegove ideje u ofanzivni repertoar.
"Još nije počeo to da radi, ali ovo što ću vam reći vas verovatno neće iznenaditi. Kada prolazimo kroz neku akciju, on zaustavi sve i pokazuje svima šta treba da rade bolje. Vrlo brzo sve to on dotera. Ja samo pokušavam da nateram igrače da utrčavaju na prava mesta, jer uče nove stvari, a on ih već i tera da budu bolji. To samo pokazuje kakav je njegov košarkaški IQ".
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Naravno, voleo bi da mu pomaže u svemu.
"Moja filozofija je da bih voleo da stvari budu zasnovane na saradnji. Ne dešava se to uvek, ali voleo bih da imamo situaciju u kojoj gotovo sve može da se stavi na sto. Tome ćemo težiti", zaključio je.
Džejms je prošle sezone za Lejkerse odigrao 60 utakmica u regularnom delu sezone i prosečno beležio 20,9 poena, 6,1 skok i 7,2 asistencije. Može još mnogo toga da ponudi, iako ima 41 godinu.