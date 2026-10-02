Lebron kao plejmejker: Prvi pas ide ka njemu

Naravno, svi se pitaju koja će Lebronova uloga biti u novom timu. Najbolji strelac u istoriji NBA lige više će biti plejmejker, nego poenter.

"Lebrona smatram sjajnim organizatorom igre. Ne gledam ga kao poentera. Kada kažem da kreira u napadu, mislim na igrača koji je kao plejmejker, radi sve što ide uz to. Ako on ne prenosi loptu i ne započinje napad, prvi pas će verovatno svakako ići njemu. Onda ulazimo u naše akcije, on čita šta se dešava i kreira situacije za ostale", objašnjava trener Filadelfije.

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Očekuje se da Lebron bude član i stručnog štaba, tačnije da Nurs uvodi i njegove ideje u ofanzivni repertoar.

"Još nije počeo to da radi, ali ovo što ću vam reći vas verovatno neće iznenaditi. Kada prolazimo kroz neku akciju, on zaustavi sve i pokazuje svima šta treba da rade bolje. Vrlo brzo sve to on dotera. Ja samo pokušavam da nateram igrače da utrčavaju na prava mesta, jer uče nove stvari, a on ih već i tera da budu bolji. To samo pokazuje kakav je njegov košarkaški IQ".

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Naravno, voleo bi da mu pomaže u svemu.

"Moja filozofija je da bih voleo da stvari budu zasnovane na saradnji. Ne dešava se to uvek, ali voleo bih da imamo situaciju u kojoj gotovo sve može da se stavi na sto. Tome ćemo težiti", zaključio je.

Džejms je prošle sezone za Lejkerse odigrao 60 utakmica u regularnom delu sezone i prosečno beležio 20,9 poena, 6,1 skok i 7,2 asistencije. Može još mnogo toga da ponudi, iako ima 41 godinu.