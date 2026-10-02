Ulje na portugalsku vatru: Hejlund slavio kao CR7, pa se sramno poneo prema Žezusu (VIDEO)

U centru pažnje je sinoć bio Rasmus Hejlund . Danski napadač je postigao izjednačujući gol u 53. minutu, a onda ga proslavio karakterističnim skokom i širenjem ruku uz neizbežno „Siuuu“ poput Kristijana Ronalda . Još kontroverzniji detalj se desio na kraju meča. Portugalski selektor Žorž Žezus je prišao Hejlundu da se rukuje i nešto mu sarkastično dobacio što je izazvalo prilično burnu reakciju danskog napadača koji je odgurnuo 49 godina starijeg čoveka od sebe.

Imao je Hejlund potpuno pravo da slavi gol kako želi, ali reakcija prema Žezusu na kraju meča je u najmanju ruku bila nepristojna.

„Samo sam želeo da posvetim gol mom idolu Kristijanu Ronaldu za sve što je uradio. Nadam se da zna da je njegova zaostavština veća od svake teške situacije kroz koju trenutno prolazi. Kristijano je napravio ime koje nikada neće biti zaboravljeno u istoriji ovog sporta i uvek ćemo ga se sećati. Mnogo je igrača koji su odrastali inspirisani svim onim što je Ronaldo uradio. Toliko je dao ovom sportu, da prema njemu osećam samo ogromno poštovanje i ništa drugo. Kada završim karijeru, osvrnuću se i shvatiti koliko sam bio srećan što sam odrastao u istoj eri kao moj idol. Ovo je bila samo mala posveta čoveku koji je verovatno završio reprezentativnu karijeru“, rekao je Hejlund posle meča, ali nije objasnio šta se desilo sa Žezusom.