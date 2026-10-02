Kakve Spartance ima Jovanović: Povređen i neće da izađe sa terena?! Šta ću mu?

‘Dres reprezentacije je svetinja’, ‘kada čujem himnu, zaigra mi srce’, ‘nema većeg ponosa od državnog grba na grudima’… Samo su neke od izlizanih fraza koje fudbaleri ponavljaju da bi se dodvorili navijačkoj masi. A zapravo, sve ih je više kojima je klupski dres ispred reprezentativnog.

Iz Grčke stiže zanimljiv slučaj Hristosa Colisa. Ponajveća zvezda grčkog tima i skupoceno pojačanje Arsenala je sinoć na početku meča protiv Holandije doživeo povredu i morao je da bude zamenjen u 18. minutu. Ali, nije to išlo tako lako… Colis nije hteo da izađe?!

“Evo, recite vi meni, kako da se postavim u toj situaciji? Ja sam njegov trener, kažem mu da izađe, a on odgovara: 'Ne izlazim'. Kako da odreagujem? Ali znate kako, to je nešto što oslikava grčki mentalitet i sve ove momke koji dolaze da igraju za reprezentaciju bez obzira na godine. Svi koji su bili u blizini su videli da ima problem sa povredom. Rekao sam mu da izađe jer sam pretpostavio da ne bi tako postupio da zaista nije nešto osetio. Ne znamo koliki je stepen povrede, ali se nadam da je u pitanju samo lakše istezanje mišića, nešto privremeno”, rekao je grčki selektor Ivan Jovanović posle sinoćne utakmice.

Iako je Grčka sjajno otvorila meč u vatrenom ambijentu na Tumbi i pogotovo je Colis pravio velike probleme Holanđanima (koji minut ranije mu poništen gol), Jovanović je zadržao hladnu glavu i razmišljao dugoročnije…

“Da budem iskren, nisam imao nijedan razlog za rizik jer ovo nisu kvalifikacije već Liga nacija, a meni je na prvom mestu bilo da zaštitim igrača. On nije želeo da priđe blizu mene kako bi ostao na terenu, nego je umesto toga otišao u ugao da se brani. I tek nakon toga je izašao. To su naši igrači“.

Na pitanje da li je to bila odluka medicinskog tima ili samo njegov lični osećaj da Colis ne može da nastavi meč, odgovorio je:

„Trener ne donosi odluke o izmenama i sumnji na povredu igrača bez medicinskog mišljenja. Imamo lekare, i to veoma dobre. Dakle, kada lekar proceni da situaciju da igrač ne bi trebalo da nastavi da igra, ja kao trener moram doneti odluku da zamenim tog igrača. To nije bio problem poput zgloba ili nečeg sličnog već mišićni problem i zato sam tražio da odmah izađe napolje“.

I bez Colisa na terenu, Grci su poveli 2:0 i odigrali sjajno prvo poluvreme, a njegova zamena Masuras je upisao gol i asistenciju. Na kraju, Holanđani su stigli do zasluženog izjednačenja pošto je Grčka bila neprepoznatljivo slaba i povučena u drugom delu igre.

“Sve utakmice su različite i protivnici su drugačiji. Zahtevi i intenziteti mečeva se razlikuju. U svakom meču postoje sitni detalji koji ga menjaju. Posebno kada igrate protiv Holandije i Nemačke. Emotivni detalji ili čak umor stvaraju probleme zbog kojih možete izgubiti kontrolu i naći se u teškoj poziciji. Tako je bilo u drugom poluvremenu. Prisutan je ogroman umor. Nemamo sve igrače sa nama, danas smo izgubili Hristosa, a nemamo ni momke sa velikim iskustvom. Budimo malo realni. Divim se igračima koje imam. U fudbalskom smislu, ova generacija igrača zaslužuje ogromno poštovanje. Sa njima sam već dve godine, živim sa njima i to su momci zbog kojih se ponekad osećam tužno zbog svega što se dešava. Znam koliko im je stalo do svoje zemlje. Divim se njihovom fudbalskom trudu. Divio sam im se čak i na samom kraju, kada je delovalo da moramo da se branimo unutar sopstvenog gola. Prvi put smo u prvoj diviziji Lige nacija i nadam se da možemo da ostanemo tu i u budućnosti. Mladi igrači mnogo brže sazrevaju uz ovakve zahteve”, rekao je Jovanović.

Objasnio je i koji je bio plan igre protiv Holandije.

„Cilj je bio da od samog početka rizikujemo sa visokim pritiskom. Da budemo aktivni, a ne pasivni. Znali smo da Holandija u pojedinim trenucima može da napadne organizovano. Bili smo disciplinovani u presingu i brzi u odlukama pri razvijanju napada. Hvatali smo protivničku odbranu nespremnu. Bilo je to idealno prvo poluvreme u smislu načina razmišljanja. Zato je i ritam utakmice bio dobar. Oni nisu kreirali šanse u prvom delu igre, ali mi nismo želeli da uđemo u kontrolisanu igru na samom startu. Ponekad se taj rizik isplati, ali to neće uvek biti slučaj”.

Šta bi srpski stručnjak voleo da popravi u igri Grčke?

“Sa trenerske strane gledano, odigrali smo veoma dobre utakmice. Igrali smo bolje nego što to naši rezultati pokazuju. Imamo prepoznatljiv stil igre, iako igramo na mahove. Razlika je u tome što su utakmice sada, kao i protivnici, na veoma visokom nivou. Proživljavanje ovih mečeva i kolektivna igra su nešto što tek sada učimo, igrajući protiv jakih protivnika u ritmu od četiri utakmice u 10 dana. Ako razmislite o početku ovog ciklusa od četiri utakmice, gde smo imali dva gostovanja, to je izuzetno zahtevno. To za nas nije uobičajeno. U fudbalu postoje detalji koji se tiču same igre i percepcije. Nemamo vremena za treninge, pa kroz samu igru prepoznajemo propuste koji se javljaju u zavisnosti od protivnika i ispravljamo ih u tom trenutku. Protiv ovakvih ekipa, svaka greška stvara opasne situacije u odbrani”.

Uprkos sinoćnjem remiju, Grci su i dalje prvi na tabeli i do kraja sve drže u svojim rukama.

“Dobro je što se nakon tri utakmice nalazimo u ovoj poziciji, uzimajući u obzir početne ciljeve koje smo postavili pre nego što smo odigrali dva meča u gostima, kao i ovaj protiv Holandije. Sasvim smo u redu. Mogli smo proći i bolje, ali i gore. Bilo je utakmica koje smo dobili u samoj završnici, ali smo isto tako na kraju gubili bodove. Veoma sam zadovoljan sa sva tri meča jer smo kao tim ostavili pozitivan utisak, ako izuzmem današnje drugo poluvreme. Današnje prvo poluvreme je bilo možda i najbolje. Naše utakmice su zanimljive za publiku. Spremićemo se za nedeljni meč. Sada je već očigledno da je ritam utakmica iscrpljujući, što je i logično s obzirom na kvalitet protivnika”.

Grci u nedelju dočekuju Nemačku koja ima širi kadar i bolje je rasporedila minutažu, dok je Jovanović do sada na sva tri meča morao da se osloni na usluge istih 14-15 igrača u rotaciji. Da li će imati snage?

“Najveća dilema koju sam imao je bila da li ćemo uspeti da iznesemo današnju utakmicu, a da protiv Nemačke nastupimo u drugačijem sastavu. Trenutna situacija nas je dovela do samog vrha i to sa dobrim bodovnim saldom. Današnju utakmicu sam posmatrao isključivo kao sledeći izazov i nije bilo prostora za kalkulisanje. Problem se sada javlja u ovom četvrtom meču protiv Nemačke. U smislu umora, ali i samog protivnika. Nemačka je igrala sa dve različite grupe igrača, tako da su znatno svežiji. Mi imamo samo dva dana za odmor”.

Za kraj je poručio:

“Nastavimo da pružamo podršku ovim momcima. Oni su nova generacija igrača. Odrastaju i sazrevaju u teškim vremenima. Siguran sam da će nam u nedelju, kada stadion bude pun, to mnogo pomoći u utakmici protiv Nemačke. Grci vole fudbal, ali još više vole rezultat, što je i logično. Nadam se da ćemo na kraju celog ovog procesa usrećiti navijače”.