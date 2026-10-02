Sitijev žalbeni plan: Pozivanje na već oborene argumente, proces se probija u 2027?

Dakle, nezavisna komisija je otkrila da je Siti prekršio pravila finansijskog fer-pleja tako što je sredstava od 830.000.000 funti koje je vlasnik kroz godine "upumpavao" u klub, predstavio kao novac od sponzorskih ugovora.

Osvanuo je petak, 2. oktobar. Nije praznik, crveno slovo u kalendaru ili nekakav jubilej, već poslednji dan za žalbu okrivljenog Mančester Sitija. Advokati kluba koji je proglašen krivim za kršenje 115 optužbi za finansijske malverzacije od 2009. do 2018. godine, predaće žalbenu dokumentaciju, a engleski Sky Sport otkriva taktiku Građana i njihovog pravnog tima, odnosno plan dokazivanja navodne nevinosti.

Klub sa najviše premijerligaških titula u poslednjih 15 godina će svoju žalbu temeljiti na tome da dodatna sredstava za sponzorske ugovore u periodu od 2009. do 2018. godine nisu došla od vlasnika kluba šeika Mansura bin Zajed Al Nahjana, već od vlade Abu Dabija. Međutim, ovaj argument ne predstavlja nikakvu novinu, budući da su istu stvar Sitijevi advokati izneli na saslušanju tokom 2024. godine, a da ga je komisija odbila. Zaključak nezavisnog tela bio je da je izneto objašnjenje izmišljeno nakon samih događaja kako bi se prikrila šema prikrivenog finansiranja.

Pomenuti šeik Mansur je većinski vlasnik kompanija Njuton Investment i Divelopment LLC u čijem je većinskom vlasništvu engleski klub, a takođe je i član vladajuće porodice Abu Dabija, odnosno potpredsednik i zamenik premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata. Jasna vam je povezanost šeika Mansura sa vladom Abu Dabija. Specijalizovani novinar Sky Sporta Kaveh Solekol vidi dva problema sa argumentacijom kojoj će Siti pokušati da preokrene proces i, ipak dokaže svoju navodnu nevinost. „Kao prvo, oni su to već izneli kao argument tokom prvobitnog saslušanja u jesen 2024. godine, a nezavisna komisija ga je tada već odbacila. Kao drugo, kolika je zapravo razlika između vlade Abu Dabija i vlasnika Mančester sitija? Znamo da između njih postoje bliske veze", objašnjava Solekol i nastavlja: „Dakle, situacija će biti složena i moglo bi se ispostaviti da je malo verovatno da će žalba zasnovana na tvrdnji da je novac stigao od vlade, a ne od vlasnika, uroditi plodom.” ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Ipak, to će biti jedan od elemenata strategije koju će Siti sprovoditi. Izveštaj nezavisne komisije, objavljen ranije ove nedelje, pokazao je kako je Siti neuspešno pokušao da ospori navode o „šemi prikrivenog finansiranja” koristeći upravo pomenuto objašnjenje. Sa Etihada su tvrdilisu sponzori iz Abu Dabija sve vreme bili u obavezi da plate – i da su plaćali – iznose navedene u njihovim finansijskim izveštajima. Negirali su da su ta sredstva isplaćivali „Abu Dabi junajted grupa” (ADUG – kompanija u vlasništvu šeika Mansura, koja je vlasnik „Siti fudbal grupe”) ili da su korišćena sredstva te kompanije.

Pravni zastupnici Sitija izneli su argument da su sponzori ponekad tražili finansijsku pomoć od vlade Abu Dabija kako bi lakše izmirili te obaveze po osnovu sponzorstva. I zato je Siti tvrdio, a i dalje tvrdi da je Premijer liga pogrešno okarakterisala finansijsku pomoć vlade Abu Dabija kao novčana sredstva od ADUG. U izveštaju se navodi da je Siti tvrdio kako je „u svakom pojedinačnom slučaju” iznos državne pomoći odgovarao sumi za koju je Premijer liga „pogrešno tvrdila” da potiče od ADUG. Komisija je ipak odbacila argument Sitija, zaključivši da je to alibi „smišljen znatno nakon samih događaja, u pokušaju da se zamagle i sakriju stvarne okolnosti šeme prikrivenog finansiranja”. 20.45: (2,95) Bosna i Hercegovina (3,50) Švedska (2,35) Komisija je takođe navela primer primene te „šeme prikrivenog finansiranja” iz maja 2013. godine. Prema navodima iz izveštaja, Siti se suočio sa rizikom od kršenja UEFA pravila o finansijskom fer-pleju (FFP) nakon što je, manje od nedelju dana pre kraja finansijske godine, u poslovnim knjigama uočen neočekivani manjak sredstava.