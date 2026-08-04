Evroliga kaže: Žocova Panata najjača! Zvezda u plej-inu, Partizan Mozzart Bet ispod

Nisu još u potpunosti kompletirani sastavi svih evroligaških ekipa, što nije sprečilo novinare koji pokrivaju sajt elitnog takmičenja da naprave jedan stari, dobri "power ranking", koji navijači i ljubitelji košarke vole da vide. Leto je, tek je početak avgusta, nema o čemu da se priča osim o potencijalnim pojačanjima, glasinama i lokalnim abrovima, pa hajde malo da se bavimo onim standarnim – ko je jači od koga i ko je ovde najjači. Naravno, i da vidimo gde su srpski klubovi, što nas u principu sve najviše zanima.

Evroliga je odlučila da malo založi vatru i baci navijačima kosku da se raspravljaju dok se ništa ne dešava, i u tom cilju su uspeli. Njihovo rangiranje je ekipa je izuzetno zanimljivo, gde su Crvenu zvezdu stavili na deseto mesto i Partizan Mozzart Bet na 13. poziciju, na listi najjačih ekipa. Crveno-bele očekuju kao poslednje u plej-inu, crno-bele dosta ispod.