Evroliga kaže: Žocova Panata najjača! Zvezda u plej-inu, Partizan Mozzart Bet ispod
Vreme čitanja: 3min | uto. 04.08.26. | 18:26
Na sajtu elitnog takmičenja objavljeno je prvo rangiranje ekipa
Nisu još u potpunosti kompletirani sastavi svih evroligaških ekipa, što nije sprečilo novinare koji pokrivaju sajt elitnog takmičenja da naprave jedan stari, dobri "power ranking", koji navijači i ljubitelji košarke vole da vide. Leto je, tek je početak avgusta, nema o čemu da se priča osim o potencijalnim pojačanjima, glasinama i lokalnim abrovima, pa hajde malo da se bavimo onim standarnim – ko je jači od koga i ko je ovde najjači. Naravno, i da vidimo gde su srpski klubovi, što nas u principu sve najviše zanima.
Evroliga je odlučila da malo založi vatru i baci navijačima kosku da se raspravljaju dok se ništa ne dešava, i u tom cilju su uspeli. Njihovo rangiranje je ekipa je izuzetno zanimljivo, gde su Crvenu zvezdu stavili na deseto mesto i Partizan Mozzart Bet na 13. poziciju, na listi najjačih ekipa. Crveno-bele očekuju kao poslednje u plej-inu, crno-bele dosta ispod.
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Crvena zvezda još verovatno nije završila sa pojačanjima, kako za sada stvari stoje. Moguće je da će biti još jedan dolazak makar, ali za sada se ništa konkretno ne zna, osim klasične analize trenutnog rostera. Pominje se i da bi Nikola Kalinić mogao da ode iz Crvene zvezde, što deluje da je blizu, tako da se i tu otvara mogućnost da dođe još jedan igrač na poziciji niskog krila i/ili krilnog centra, mada je sve to sada u vazduhu. Kako je novi trener Crvene zvezde Ibon Navaro za sada napravio ekipu, Evroliga vidi tim sa Malog Kalemegdana na desetoj poziciji.
Prošle godine su upravo završili na desetom mestu i ispali od Barselone u gostima u prvom meču plej-ina. Sada se promenio trener, otišli su neki od nosilaca igre i sa španskim stručnjakom počinje nešto sasvim drugačije.
"Veći deo prošlosezonskog rostera ostao je na okupu, a pobednički pečat trenera Navara uliva optimizam. Mnogi u crveno-belom delu Beograda osećaju pozitivnu atmosferu pred novu sezonu", kratko navodi Evroliga.
Partizan Mozzart Bet definitivno nije završio prelazni rok jer se traži "bomba" na poziciji beka i još treba da se radi na pojačanjima i sastavljanju ekipe za narednu sezonu. Brojne promene bile su u redovima crno-belih ovog leta, zbog čega niko ne može baš da predvidi kako će izgledati tim Đoana Penjaroje. Može da bude svašta, mada za sada ih Evroliga stavlja na 13. mesto, ispod plej-in zone.
Nisu ni iz elitnog takmičenja nešto previše analizirali za sada Partizan Mozzart Bet.
"Karlik Džons je vrhunski plejmejker, bekovska linija je dodatno ojačana, tu je i nekoliko talentovanih mladih igrača, a tim je prošle sezone napredovao pod vođstvom trenera Penjaroje. Ostaje pitanje koliko daleko može ove godine", stoji u tekstu.
Kako Evroliga kaže - realno i očekivano - najjači je Panatinaikos. Imaju najskuplju startnu petorku u istoriji, tu je i Željko Obradović i nema da omane. Tu govora nema ko je broj jedan.
"Efekat Željka Obradovića je u punom zamahu. Stiglo je još zvezda, a poslednje pojačanje je Silven Fransisko. Ako neko može da od grupe velikih imena napravi šampionski tim, to je upravo trener Obradović", ukratko je objašnjenje.
Evo kompletnog rangiranja evroligaških timova za narednu sezonu:
1. Panatinaikos
2. Olimpijakos
3. Fenerbahče
4. Real Madrid
5. Hapoel Tel Aviv
6. Dubai
7. Anadolu Efes
8. Žalgiris
9. Olimpija Milano
10. Crvena zvezda
11. Barselona
12. Valensija
13. Partizan Mozzart Bet
14. Makabi Tel Aviv
15. Bajern Minhen
16. Bešiktaš
17. Pariz
18. Virtus Bolonja
19. Baskonija
20. Asvel