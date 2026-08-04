Kad ne znaš šta ćeš, pozovi gospodina u beloj košulji: Diomande i Slonovi dobili novog selektora
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 17:53
Angažman za jedinog čoveka koji je osvajao Kup afričkih nacija sa dve različite reprezentacije
Kada se Erve Renar prvi put pojavio na velikoj sceni kao selektor Zambije, fudbalski svet je brzo shvatio da nije reč o običnom stručnjaku, već o harizmatičnom šoumenu sa jasnom vizijom. Njegova prepoznatljiva, besprekorno bela košulja s podvrnutim rukavima, u kombinaciji sa nezaustavljivim šetanjem pored aut-linije i emotivnom, gromoglasnom vikom kojom je budio svoje igrače, postala je njegov zaštitni znak. Taj ekscentrični stil i zarazna energija ubrzo su doneli istorijski uspeh, senzacionalnu titulu prvaka Afrike sa Zambijom 2012. godine, a čovek u beloj košulji se od tog trenutka profilisao kao apsolutna trenerska ikona afričkog kontinenta.
Jedanaest godina nakon što je Obalu Slonovače popeo na krov afričkog kontinenta i postao prvi i jedini selektor koji je sa dve različite reprezentacije osvojio Kup afričkih nacija, čuveni francuski stručnjak Erve Renar vraća se na klupu Slonova umesto Emersa Faea, koji je bio selektor u prethodne dve i po godine. Fudbalski savez Obale Slonovače i zvanično je potvrdio imenovanje iskusnog trenera za novog selektora državnog tima, sa jasnim zadatkom da nastavi uzlaznu putanju i stabilizuje igru tima u predstojećem periodu.
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Fudbalski savez je u svom zvaničnom saopštenju istakao da ova odluka predstavlja strateški korak ka učvršćivanju rezultata koje je reprezentacija ostvarila poslednjih godina, uz ambiciju da se nastavi uspeh na kontinentalnoj i međunarodnoj sceni. Obala Slonovače je ove godine prvi put posle 12 godina i leta 2014. bila učesnik Svetskog prvenstva, uspela je da prođe grupu sa drugog mesta iza Nemačke, a ispred Ekvadora i Kurasoa, ali je onda eliminisana u šesnaestini finala od Norveške golom Erlinga Halanda u 86. minutu.
Kao ključna figura afričkog fudbala, Renar se vraća u sredinu koju savršeno poznaje. Upravo pod njegovim vođstvom Obala Slonovače je 2015. godine u Ekvatorijalnoj Gvineji osvojila Kup afričkih nacija, čime je prekinut višedecenijski post i čekanje na titulu dugu više od 20 godina.
Dolazak novog-starog selektora u Abidžan očekuje se već u narednim danima, kada će i zvanično preuzeti dužnost. Svečana promocija i predstavljanje medijima biće upriličeni na konferenciji za novinare.