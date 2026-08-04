Kad ne znaš šta ćeš, pozovi gospodina u beloj košulji: Diomande i Slonovi dobili novog selektora

Kada se Erve Renar prvi put pojavio na velikoj sceni kao selektor Zambije, fudbalski svet je brzo shvatio da nije reč o običnom stručnjaku, već o harizmatičnom šoumenu sa jasnom vizijom. Njegova prepoznatljiva, besprekorno bela košulja s podvrnutim rukavima, u kombinaciji sa nezaustavljivim šetanjem pored aut-linije i emotivnom, gromoglasnom vikom kojom je budio svoje igrače, postala je njegov zaštitni znak. Taj ekscentrični stil i zarazna energija ubrzo su doneli istorijski uspeh, senzacionalnu titulu prvaka Afrike sa Zambijom 2012. godine, a čovek u beloj košulji se od tog trenutka profilisao kao apsolutna trenerska ikona afričkog kontinenta.

Jedanaest godina nakon što je Obalu Slonovače popeo na krov afričkog kontinenta i postao prvi i jedini selektor koji je sa dve različite reprezentacije osvojio Kup afričkih nacija, čuveni francuski stručnjak Erve Renar vraća se na klupu Slonova umesto Emersa Faea, koji je bio selektor u prethodne dve i po godine. Fudbalski savez Obale Slonovače i zvanično je potvrdio imenovanje iskusnog trenera za novog selektora državnog tima, sa jasnim zadatkom da nastavi uzlaznu putanju i stabilizuje igru tima u predstojećem periodu.