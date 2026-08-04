Davanje pasoša normalna stvar, ako je u službi rezultata
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 18:15
Kod nas davanje državljanstva inostranim igračima može da bude kontroverzno pitanje, a na primeru Gabrijela Deka vidi se da to rade i najveći klubovi
U Srbiji se praksa davanja pasoša i državljanstva inostranim igračima često znala dočekati "na zub", pogotovo kada papire dobije neko iz suparničkog tabora. Često ovo zna da bude tema diskusije, kao da je ovde jedino slučaj da postoji "manipulacija" dokumentima, a zapravo ona je prisutna i u nekim drugim sistemima, gde se to posmatra kao normalna stvar, pogotovo ako je u službu sporta.
Primera radi, najtrofejniji klub na Starom kontinentu izborio se za to da Gabrijel Dek dobije španski pasoš, piše tamošnja Marka. Šta ovo konkretno znači u njihovom slučaju?
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Prvo, Endesa liga ima pravilo po kojem broj igrača van EU u jednom timu mora biti ograničen. Ovo znači da će se Gabrijel Dek sada tretirati kao igrač sa papirima Unije, baš kao i Frakundo Kapaco. Drugo ovo daje određeni manevarski prostor Blankosima kada je reč o kreiranju tima. Sada Pedro Martinez ima dodatnu mogućnost da angažuje igrača koji je Amerikanac ili već neke druge nacionalnosti izvan okvira EU.
Često je ovo znalo da bude prepreka za timove iz Španije, pa je u prošlosti bilo prilično muka za pojedine klubove da sklope roster. Ono što svakako ide u prilog tezi Deku da je zaslužio pomenuti status jeste činjenica da je jedan od najdugovečnijih u aktuelnom sastavu madridskog Reala, čiji dres nosi od 2018. do 2021, potom je otišao na jednogodišnji rad u Oklahomu, a onda se vratio u redove Kraljevskog kluba.
Bilo kako bilo, Real je dobio ono što je želeo, a to je da ima stranca manje i otvoreni prostor za manevrisanje u pravljenju što konkurentnijeg tima za narednu sezonu, jer je to zapravo i suština košarke. Ono što je dodatni plus za Blankose jeste da je ugovor sa Dekom produžen na još dve godine, pa može da se kaže da imaju određenu srednjoročnu glavobolju manje po pitanju dokumentacije za inostrane igrače.