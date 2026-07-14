Bro, već smo ih dva puta dobili; Ništa onda, još jednom

I tačno je da je, ako je iko u stanju da bar gricne francuske petlove, to Španija. Šarena ekipa, čije se poreklo proteže od Baskije do Kanarskih ostrva i od Katalonije do Ekstremadure, okarakterisana je od strane selektora kao „grupa dobrih fudbalera i dobrih ljudi“. A prijateljski odnosi i sjajna atmosfera dozvoljavaju joj da timskom igrom kompenzuje povrede i nedostatak forme pojedinaca. Zajedništvo i borbenost od početka do kraja nadoknađuju činjenicu da Crvena furija nije na nivou na kojem je bila pre dve godine na Evropskom prvenstvu. A De la Fuente citira stoičku filozofiju Marka Aurelija : “ Ono što nije dobro za košnicu, nije dobro ni za pčelu “.

Bivša Atletikova legenda, sada sportski komentator, Kiko Narvaes , ističe: ” Oni imaju četiri ili pet Jamala, ali mi smo ekipa. Favoriti su, ali se ne plašimo. U utorak jedemo petliće “.

To je stav koji se u Španiji često potencira, delimično možda i kako bi se ekipa ohrabrila pred duel sa rivalom koji je definitivno ostavio najbolji utisak na turniru. Ali… ” Bro, već smo ih dva puta dobili “, pre nekoliko dana je Niko Vilijams podsetio Lamina Jamala , na što je ovaj odgovorio, ” ništa onda, još jednom“ .

Selektor je pokazao da zaista dobro poznaje svoje fudbalere, i da se ne libi od intervenisanja kada plan ne ide od ruke, kao kada je Pedrija zamenio Fabijanom Ruizom, ili kada je uveo u igru Mikela Merina koji praktično od januara nije igrao. Sada, slično kao i Lamin Jamal, tvrdi: “Francuzi se sigurno plaše nas“. Ipak, u redovima La Rohe, kao i među njenom publikom, ove reči deluju više kao međusobno ohrabrivanje, nego kao prepotencija. “U životu se ništa ne postiže bez patnje“, nastavlja De la Fuente u svom stoičkom raspoloženju.

Premda i Didije Dešan pokušava da se oslobodi pritiska i ulogu favorita dodeljuje Španiji, jasno je da je ova Francuska bolja i od one koju su savladali na Evropskom prvenstvu, kao i od one koja je stradala u polufinalu Lige nacija. Jedina je pobedila u svih šest dosadašnjih utakmica, sa 16 postignutih i dva primljena gola. I sve to, uz utisak da još ne igra u petoj brzini.

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Ovih dana se u španskim sportskim programima raspravlja najviše o tome da li je idealan recept za zaustavljanje Kilijana Embapea i kompanije da im se oduzme posed lopte, mada deluje kao da Francuze ni to preterano ne brine. Jasno je da će bekovi morati debelo da se potrude da pomognu štoperima koji su kvalitetni, ali se ne ističu po brzini. Takođe se pominje da je važno da se blokira Majkl Olise i da mu se ne dozvoli da slobodno upućuje pasove u kazneni prostor. Unaj Simon je, opet, ukazao da je za njega lično najveća opasnost Usman Dembele – španski golman ga smatra najnepredvidijim, s obzirom da koristi obe noge. Ističe se i efikasnost Francuza u šutevima na gol, pa se smatra da će biti jako teško ako oni prvi povedu. Konačno, španski mediji kao jednu od mogućih uspešnih formula preporučuju selektoru da natera četvoricu francuskih napadača da se vraćaju i brane na španskoj polovini terena i da ih tako umori.

Lamin Jamal (©Reuters)

I čeka se Lamin. Španija prvi put ima planetarnu zvezdu – dokaz tome je činjenica da ga publika bira za MVP-a, iako su to možda zaslužili drugi. Ne može mu se ništa zameriti, juče je napunio tek 19 godina koje će nositi zajedno sa brojem 19 na leđima. Ipak, premda se slavi grupna igra, mnogi su uvereni da ako Crvena furija želi da dođe do finala, nije dovoljna samo košnica, kao što nije dovoljno da Lamin igra za grupu, vrši presiju ili odvlači pažnju odbrambenih igrača. Mora da zaista bude MVP.

Premda on sam tvrdi da nije frustriran i da je na Evropskom prvenstvu isto tako dao samo jedan gol, oseća se mešavina nervoze i želje da zasija, kao što su to već uveliko učinili Embape, Haland ili Mesi. De la Fuente tvrdi: “Jamal će tek da odigra svoju najbolju utakmicu. Samo mora da smanji anksioznost.“

U vazduhu se oseća da se sprema veliki fudbalski doživljaj, bez okršaja i polemike. Osim one političke. Ovih dana se pojavilo dosta analiza o tome koliko imigranti doprinose igri svih evropskih reprezentacija, pa je tako povučen trendom, svoju „analizu“ napravio i bivši španski premijer…

“Francuska igra na visokom nivou. Ali bez Francuza“, mišljenje je Marijana Rahoja, koje je napravilo veliku buku.

KO ĆE BITI NAJBOLJI STRELAC MUNDIJALA?

1,90: Kilijan Embape (Francuska)

2,35: Lionel Mesi (Argentina)

11,0: Hari Kejn (Engleska)

20,0: Džud Belingem (Francuska)

Komšije, koje inače polufinale igraju na godišnjicu revolucije, digle su se jednoglasno na noge, pa je sadašnja španska vlada morala da uputi izvinjenje i objasni da ne deli ovo mišljenje.

Večeras u 21 sat će se zaustaviti satovi u španskim domovima i kafićima, kao i pred velikim ekranima koji se postavljaju po trgovima cele zemlje uprkos afričkim vrućinama. Dok je trajao meč protiv Belgije odloženi su programirani koncerti ili su se zajedno slavili golovi, a na masovnom madridskom festivalu Mad Kul, osposobljena je zona za gledanje utakmice.

Sa druge strane Atlantika, mada se još uvek ne zna da li će meču prisustvovati ijedan predstavnik španske vlade, zbog zategnutih odnosa sa Donaldom Trampom, predsednik Fudbalskog saveza je uputio posebnu pozivnicu svim članovima reprezentacije koja je osvojila Mundijal 2010. i Visenteu del Boskeu. Za sada se iz aviona na putu za Dalas javio Hesus Navas, a već je stigao Đoan Laporta da pruži podršku fudbalerima Barselone. Pridružiće se već uobičajenim holivudskim posetiocima kao što su Penelope Krus i Havijer Bardem. A holivudske cene ulaznica, od 2.700 do 3.500 evra, verovatno mogu da plate samo oni.

POLUFINALE MUNDIJALA 2026

Utorak (21.00)

(2,45) Francuska (3,25) Španija (3,30)

Sreda (21.00)

(2,70) Engleska (3,10) Argentina (3,10)