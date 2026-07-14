Fudbalski pijanista došao da svira lake note u Brižu: Zomer dobio trogodišnji ugovor

Izgleda da Klub Briž voli da među stativama ima umne ljude. Prethodnih sedam godina, prvi izbor među stativama bio je Simon Minjole. Poliglota sa fakultetskim obrazovanjem i tečnim znanjem čak pet jezika. On je otišao, a njega će zameniti Jan Zomer - najpoznatiji fudbalski pijanista zvanično je predstavljen kao novi igrač belgijskog šampiona, a ono što je zanimljivo, potpisao je trogodišnji ugovor, iako je, navodno, inicijalna ideja bila da se potpiše ugovor na godinu ili dve.

Čak ni činjenica da je vetaran (37) nisu sprečile Briž da mu ponudi višegodišnju saradnju, što se ne dešava tako često sa igračima koji su Zomerovi vršnjaci. Šampion Belgije je inicijalno razmišljao o dovođenju mlađeg golmana poput Kuna Kastelsa i Masa Selsa. Na kraju su se odlučili za Zomera oko koga su, kako belgijski mediji tvrde, obletali klubovi iz Španije i Nemačke, a koje je Jan odbio. Posle svega, veliku ulogu u odluci prekaljenog čuvara mreže imao je Aleksandar Stanković. Reprezentativac Srbije imao je razgovor sa doskorašnjim golmanom Intera i ubedio ga da bi mu Belgija bila idealna sredina za nastavak karijere.