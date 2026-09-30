Brod se prazni, više ni najverniji nisu uz njega: Švajcarska okrenula leđa Infantinu pred izbore

Centralni odbor Švajcarskog fudbalskog saveza na sednici održanoj 25. septembra ponovo je razmotrio dešavanja u FIFA tokom prethodnih meseci i doneo odluku da Infantinu uskrati podršku pred predsedničke izbore 2027. godine.

U obrazloženju su navedena pitanja koja se tiču samog načina funkcionisanja FIFA - upravljanja, transparentnosti, odgovornosti i procesa donošenja odluka. Dakle, nije reč o nezadovoljstvu jednom konkretnom odlukom, već o mnogo širem problemu poverenja u način na koji se vodi najmoćnija fudbalska organizacija na svetu.

Predsednik Švajcarskog fudbalskog saveza Peter Knabel priznao je da je FIFA pokušala da odgovori na sve glasnije kritike, ali je jasno stavio do znanja da odgovor nije bio dovoljan.

"Koraci koje je FIFA najavila u pismu od 21. septembra jesu važan signal i mogu doprineti poboljšanjima. Istovremeno, ključna pitanja u vezi sa pozadinom događaja, odgovornošću i procesima odlučivanja ostala su otvorena. Pošto na njih nije dato uverljivo objašnjenje, dalju podršku kandidaturi Đanija Infantina više ne možemo da opravdamo“, poručio je Knabel.

Teško da je moglo direktnije. Posebno kada se zna da je isti savez samo nekoliko meseci ranije bio na potpuno suprotnoj strani. Od otvorene podrške u junu do povlačenja iste krajem septembra, promena je došla brzo i prilično glasno. Švajcarska, pritom, nije jedina evropska zemlja koja se distancirala od Infantina.

U prethodnim sedmicama još nekoliko saveza počelo je otvorenije da pokazuje nezadovoljstvo radom aktuelnog predsednika FIFA. Francuski fudbalski savez je tokom septembra jednoglasno odlučio da ga neće podržati na izborima 2027. godine, a među razlozima se pominjao i naknadno povučeni plan uključivanja privatnih investitora u buduće poslove povezane sa svetskim prvenstvima.

Zbog svega toga odluka Švajcarske nije samo još jedan izgubljeni glas u predizbornoj matematici. Ona je mnogo više od toga. Kada podršku povuče savez zemlje iz koje dolaziš, savez koji je još nekoliko meseci ranije čvrsto stajao iza tebe, onda problem više nije samo politički. Onda priča počinje da dobija i snažnu simboliku. Infantino se našao u situaciji u kojoj mu upravo njegovi sunarodnici poručuju da više ne žele da bezrezervno stoje iza njega.