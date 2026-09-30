Talentovani plejmejker stigao kod Jokića
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 22:26
Rajan Nembhard potpisao dvosmerni ugovor sa Denver Nagetsima
Rajan Nembhard novi je košarkaš Denver Nagetsa, saopštio je najpoznatiji NBA insajder Šams Čaranija sa "ESPN". Ekipa iz Kolorada u potrazi je za bekovima, konkretno plejmejkerima jer je to pozicija sa kojom najviše kubure poslednjih sezona, pa se traže razna rešenja na poziciji keca.
Doveli su Lonija Vokera kako bi se izborio za ugovor na trening kampu, sada i Rajana Nembharda, koji je verovatno odličan ulov, s obzirom da je bio slobodan agent i da su mogli da ga potpišu na dvosmerni ugovor. Za standardni će morati da se izbori ili tokom trening kampa ili tokom sezone.
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Bivši student Krejtona i Gonzage odlično je igrao na koledžu, posebno pre dve sezone kada je bio najbolji asistent NCAA. Možda je Kanađanin i predugo ostao na koledžu, pošto ni posle četiri godine nije draftovan, ali su ga pokupili Dalas Maveriksi i imao je solidnih utakmica tamo. Takođe je bio na dvosmernom ugovoru, igrao je i za njihov razvojni tim u Dži ligi, Teksas Ledžendse, ali je svakako veći deo sezone proveo u Maveriksima.
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Odigrao je 60 utakmica, od čega je na 27 bio starter i za oko 20 minuta na parketu beležio je u proseku 6,6 poena, 2,2 skoka i 5,3 asistencije po meču. Sasvim solidno za novajliju u NBA ligi.
Treba napomenuti i da je imao meč sa 23 asistencije, uz 15 poena i devet skokova protiv Čikaga sredinom aprila. Najviše poena dao je baš Denveru u gostima kada je ubacio 28 poena i dodao deset asistencija.
Može da bude od pomoći, možda i otkrovenje sezone za Denver.