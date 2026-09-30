Talentovani plejmejker stigao kod Jokića

Bivši student Krejtona i Gonzage odlično je igrao na koledžu, posebno pre dve sezone kada je bio najbolji asistent NCAA. Možda je Kanađanin i predugo ostao na koledžu, pošto ni posle četiri godine nije draftovan, ali su ga pokupili Dalas Maveriksi i imao je solidnih utakmica tamo. Takođe je bio na dvosmernom ugovoru, igrao je i za njihov razvojni tim u Dži ligi, Teksas Ledžendse, ali je svakako veći deo sezone proveo u Maveriksima.

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Odigrao je 60 utakmica, od čega je na 27 bio starter i za oko 20 minuta na parketu beležio je u proseku 6,6 poena, 2,2 skoka i 5,3 asistencije po meču. Sasvim solidno za novajliju u NBA ligi.

Treba napomenuti i da je imao meč sa 23 asistencije, uz 15 poena i devet skokova protiv Čikaga sredinom aprila. Najviše poena dao je baš Denveru u gostima kada je ubacio 28 poena i dodao deset asistencija.

Može da bude od pomoći, možda i otkrovenje sezone za Denver.