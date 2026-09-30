Lako je PAOK-u kada ima majstore: Osman i Kalates pokazali Manresi šta znače evroligaški igrači

Meč je svakako obeležila situacija s kraja trećeg kvartala. Dosta bizaran momenat dogodio se kada je Rejkon Grej silovito zakucao loptu na koš na koji je napadao PAOK. U prvi mah sve je izgledalo normalno, ali su sudije vrlo brzo reagovale, jer je koš praktično pomeren nadole. Tehničko osoblje pokušalo je da osposobi koš za igru, ali mu to nije polazilo za rukom. Na kraju je ustanovljeno da je konstrukcija slomljena, te je nastao praktično 40-ominutni prekid kako bi se postavila nova konstrukcija.

Kada je reč o samoj utakmici, deluje da je PAOK i te kako osećao pritisak pred dupke punom dvoranom crno-belih navijača. Niko osim Džedija Osmana i Nika Kalatesa nije bio na nivo koji je krasio crno-bele tokom pripremnom perioda. Ruke su bile teške, šutevi se promašivali, dok je Manresa sve vreme pronalazila način kako da diše za vratom favorizovanom rivalu. Zapravo, može se reći da su PAOK-ovu minimalnu ili neosetnu prednost čuvali isključivo momenti inspiracije nekadašnjeg krila Panatinaikosa i bivšeg organizatora igre Partizan Mozzart Beta.

Osman i Kalates su imali rešenje što u poenima, što u asistencijama i to svaki put kada bi se činilo da španski tim može da unese nemir u redove domaćina. Solunski tim jeste čuvao prednost, ali ona nijednog momenta nije bila ubedljiva. Momenti koji su pripadali timu Anree Trinkijerija bili su oni s početka poslednjeg kvartala. Tada je Kalates polaganjem doneo PAOKu za ovakvu utakmicu nešto osetnijih plus šest, a onda je Bri Tajri podigao trojku uza najvećih plus devet. Manresa je počela da podleže pod pritiskom. Solunski klub je brzo otišao i na dvocifreni plus, te je u tim momentima postalo jasno da će grčki predstavnik slaviti na startu Evrokupa.

Najefikasniji igrač na meču bio je Osman sa 23 poena, dok je strašan uticaj imao Nik Kalates sa 13 poena, devet skokova i pet asistencija. na drugoj strani Džej bNoti brojao je do 16.

EVROKUP, 1. KOLO

Utorak

Neptunas - Trento 73:76

/Franke 13 - Olivari 23/

Hapoel Jerusalim - Roštok 94:73

/Lofton 22 - Kroket 22/

Tofaš - Kemnic 82:69

/Džons 13 - Fleming Džunior 18/

Le Man - Aris 74:87

/Stjuart 17 - Lidel 19/

Venecija - Frankfurt 104:72

/Kandi 14 - Svoup 11/

Sreda

Šiauljaj - London Lajons 74:71

/Henderson 24 - Skot 17/

Bahčešehir - Roma SPQR 91:78

/Rid 15 - Menion 29/

Riga - Tortona 86:84

/Šungu 23 - Hab 16/

Lijetkabelis - Bosna 75:72

/Fevrije 17 - Peri 14/

PAOK - Manresa 93:78

/Osman 23 - Noti 16/

Šljonsk - Budućnost 75:99

/Hiki 14 - Morgan 25/

Ulm - Botevgrad Balkan 98:84

/Votson Boj 19 - Mekoj 32/

Napoli - Burg /u toku/

Burgos - Cedevita Olimpija /u toku/

Tenerife - Turk Telekom /u toku/

Maksima Roma - Kluž /u toku/