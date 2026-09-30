Može Željko i bez pola tima: PAO se igrao i pregazio nemoćni Asvel

PAO i Željko Obradović uoči ove utakmice nisu mogli da računaju na od ranije povređene Kendrika Nana , Kostasa Slukasa , Mustafu Fala i Najdžela Hejsa Dejvisa , ali to nije bio kraj mukama za Zelene. Na listu rekonvalescenata pridružio se Huančo Ernangomez . Da se neki drugi tim našao u ovoj situaciji, teško da bi pružio ovakvu košarkašku predstavu, ali ne i atinski velikan. Izabranici Željka Obradovića istrčali su na užareni parket OAKA arene sa samo jednom idejom, a to je da novom, ubedljivom pobedom pokažu celoj Evroligi da neće kalkulisati, ma ko da se nalazi sa druge strane.

Nije bilo pojedinih lidera ekipe, ali su zato u prvi plan iskočili neki drugi igrači. Najpre mora da se pohvali Elefterios Mancukas . Momak koji se u redove sedmostrukog prvaka Evrope vratio posle tri godine odigrao je sjajno i demonstrirao zbog čega Obradović u njega ima apsolutno poverenje. Krilni igrač rođen 2003. godine dominirao je u drugoj četvrtini i zapravo bio jedan od najzaslužnijih za to što je četa najtrofejnijeg evropskog trenera otišla na prednost od plus 22, koliko je iznosila zaliha domaćina na poluvremenu.

Jeste grčki reprezentativac u senci velikih imena koja brane boje Panatianikosa, a šta znači dugačka klupa i iskustvo onih koji sada važe za drugopozivce videlo se i večeras. Sjajn je bio Džerijan Grent koji je bio lider Zelenih na početku utakmice. Ma ovo je utakmice bez greške za Obradovićev tim, jer su praktično svi igrači dali doprinos. Silven Fransisko je namučio tim u kojem je praktično trebalo da igra, Geršon Jabusele je pokazao šta znači sila u reketu, Nikolas Rogavopulos da se i na njega može osloniti, Matijas Lesor zadužen za skok i enerigiju i sve to je urađeno sa izuzetno raspoređenom minutažom.

Koketirali su domaći i sa plus 30 u jednom trenutku, dok je Obradović i u tim momentima zahtevao maksimalnu ozbiljnost pogotovo u odbrani. Istina, spustio je domaćin gas početkom poslednjećetvrtine, kada se Asvel spustio na manje od 20 poena zaostatka, ali je činjenica da je francuski tim sve vreme zavisio od milsto i nemilosti rivala. Odmah su Atinjani dodali gas i vratili se na ogromnu razliku, te tako demonstrirali da mogu da odu na prednost od 20 i više poena kad god požele. Panatinaikos je ovakav pristup zadržao sve do samog kraja, pa su Zeleni prilično ubedljivo upisali i drugu ovogodišnju recku u Evroligi.

Listu strelaca predvodio je Silven Fransisko sa 19 poena. Pratio ga je Mancukas sa 16 poena i šest skokova, dok je Lesoru malo falilo za dabl-dabl učinak, jer je meč okončao sa 12 poena i osam skokova.

EVROLIGA - 2. kolo

Utorak

Dubai - Barselona 94:87

/Kabengele 21 - Panter 25/

Žalgiris - Olimpijakos 91:93

/Tubelis 19 - Vezenkov 18/

Efes - Real Madrid 94:84

/Doužer 18 - Kampaco 16/

Fenerbahče - Bajern 100:76

/Horton Taker 19 - Vašington 20/

Crvena zvezda - Hapoel 80:81

/Batler 19 - Brajant 18/

Olimpija Milano - Virtus Bolonja 87:85

/Gudurić 14 - Dijara 15/

Valensija - Baskonija 111:88

/Bruks 14 - Sedekerskis 16/

Pariz - Partizan Mozzart Bet 79:92

/Hifi 15 - Džons 20/

Sreda

Makabi Tel Aviv - Bešiktaš 93:109

/Braun, Vilbekin 20 - Kolson 17/

Panatinaikos - Asvel 102:79

/Fransisko 19 - Sestina 14/