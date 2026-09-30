Košarkašice Zvezde u Evroligi

Košarkašice Crvene zvezde igraće u Evroligi ove sezone. Izabranice Marine Maljković uspele su da prebrode i poslednju prepreku u kvalifikacijama za elitno takmičenje. U finalu su savladale mađarski DVTK rezultatom 71:66, dok su prethodno u polufinalnom meču bile bolje od češke ekipe Žabini iz Brna 75:69.

Biće to prvo učešće Crvene zvezde u modernoj Evroligi, ali treba podsetiti da su nekada Kupu evropskih šampiona bile redovne i da su to takmičenje osvajale. Šampionke Evrope bile su 1979. godine i finalistkinje dve sezone kasnije. Jednom su završile na trećem mestu i pet puta su igrale polufinale pored nabrojanih uspeha.