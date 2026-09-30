Košarkašice Zvezde u Evroligi
Vreme čitanja: 1min | sre. 30.09.26. | 22:36
Marina Maljković uvela crveno-bele u elitno takmičenje
Košarkašice Crvene zvezde igraće u Evroligi ove sezone. Izabranice Marine Maljković uspele su da prebrode i poslednju prepreku u kvalifikacijama za elitno takmičenje. U finalu su savladale mađarski DVTK rezultatom 71:66, dok su prethodno u polufinalnom meču bile bolje od češke ekipe Žabini iz Brna 75:69.
Biće to prvo učešće Crvene zvezde u modernoj Evroligi, ali treba podsetiti da su nekada Kupu evropskih šampiona bile redovne i da su to takmičenje osvajale. Šampionke Evrope bile su 1979. godine i finalistkinje dve sezone kasnije. Jednom su završile na trećem mestu i pet puta su igrale polufinale pored nabrojanih uspeha.
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Do pobede su Crvenu zvezdu u poslednjem meču kvalifikacija predvodile Destani Henderson i Alajdža Kolije sa po 18 poena, dok je Artemis Spanu upisala dabl-dabl sa 13 poena i 12 skokova. U poraženom sastavu najefikasnije su bile Veronika Kanjasi sa 12 i Nikol Enabosi sa 11 poena.
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Crvena zvezda će tako igrati u grupi B Evrolige. Protivnici su Basket Mehelen iz Belgije, Bereta Familia Skio iz Italije i turski Galatasaraj.
Evroliga počinje 14. oktobra.