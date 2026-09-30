Alimpijeviću najlepše kod kuće! Bešiktaš kao Golden Stejt, Vilbekin školovao Makabi

Kako je krenulo, delovalo je da će obruči u dvorani "Aleksandar Nikolić" propatiti pod teškim šutevima košarkaša izraelskog i turskog tima, kao i da će statističari imati teško veče da pohvataju sve promašaje i greške. Očekivalo se da bude atraktivna utakmica, brza, kako i vole treneri obe ekipe da forsiraju i nekada kada se mnogo promašuje i ima mnogo izgubljenih lopti, to i nije lepo za oko. Sve dok ofanzivni arsenali na obe strane ne prorade i umesto pucanja obruča, krene da se čuje onaj prelepi pljusak mrežice. Tako je i bilo, tek od završnice prve četvrtine, pošto je do tada bilo baš tvrdo.

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

Zanimljiv je duel bio Žižića i Tajsa, gde je hrvatski centar unosio u koš nemačku peticu, nekoliko puta ga je u postavljanju blago rečeno razneo i lako poentirao, a dobro ga je i čuvao u odbrani. Posle toga, trojkaši su došli do izražaja, prvi od svih Morgan, kasnije i Vilbekin kada je ušao. Igrači istanbulskog tima u jednom trenutku krenuli su da šutiraju neverovatno i došli su do dvocifrenog viška, a do kraja poluvremena ubacili su osam šuteva spolja i imali prednost od pet poena. Morao je i Makabi da se razigra u nekom trenutku i nisu tek tako dopustili Bešiktašu da ima veliku prednost po odlasku na veliki odmor, i sve to uz činjenicu da su dali jednu jedinu trojku za poluvreme.

A onda je stigla treća četvrtina i novo ludilo crno-belih Orlova. Neverovatne trojke pogađao je Vilbekin, a tek Korkmaz?! Imao je jednu gde je padao u aut sa leve strane i sa jedne noge na isteku napada pogodio bez koske, za potpuni potop Makabija, koji je bio u zaostatku i od 19 poena razlike. Inače, kada je Bešiktaš tim ludim naletom i trojkaškom rapsodijom došao do +16, to je automatski značilo da je u Mozzartu dvojka zaokružena zahvaljujući Mozzart Relax!

Treća deonica bila je poezija za ekipu Dušana Alimpijevića - posebno za Vilbekina koji je samo tu ubacio devet poena - i više nego zasluženo su na poslednji mali odmor otišli sa 15 poena viška. Jasno, nije to značilo da je sve gotovo jer lako može u današnjoj košarci ofanzivno potentna ekipa da se vrati sa nekoliko trojki i dobrih odbrana, pa da se sve zakuva. Međutim, za Makabi uzalud jer je Bešiktaš nastavio da cepa spolja i da unutra Omoruji probija i pogađa na obruču. I pored toga što je domaćin isto pogađao dosta, Bešiktaš je svakog trenutka imao spreman odgovor u napadu na drugoj strani.

Bonzi Kolson je sam protiv svih pokušao da vrati Makabi jer je radio maltene sve – davao trojke, duge dvojke, ulaz, uz faul... Taman kada ih je vratio na neki pristojan zaostatak, Entoni Braun sa skoro osam metara pogađa trojku na isteku napada, što je demoralisalo ekipu iz Tel Aviva. Drame nije bilo do kraja.

Pored Brauna i Vilbekina, istakli su se Dotson sa 17, Morgan sa 13 i Korkmaz i Omoruji sa po 11 poena. Kod Makabija su najefikasniji bili Kolson sa 17 i Klark sa 15.

EVROLIGA - 2. kolo

Utorak

Dubai - Barselona 94:87

/Kabengele 21 - Panter 25/

Žalgiris - Olimpijakos 91:93

/Tubelis 19 - Vezenkov 18/

Efes - Real Madrid 94:84

/Doužer 18 - Kampaco 16/

Fenerbahče - Bajern 100:76

/Horton Taker 19 - Vašington 20/

Crvena zvezda - Hapoel 80:81

/Batler 19 - Brajant 18/

Olimpija Milano - Virtus Bolonja 87:85

/Gudurić 14 - Dijara 15/

Valensija - Baskonija 111:88

/Bruks 14 - Sedekerskis 16/

Pariz - Partizan Mozzart Bet 79:92

/Hifi 15 - Džons 20/

Sreda

Makabi Tel Aviv - Bešiktaš 93:109

/Kolson 17 - Vilbekin 20/

Panatinaikos - Asvel 102:79

/Fransisko 19 - Sestina 14/