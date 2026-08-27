Budi bezobrazan i dobićeš šta želiš: Fjorentina popustila – Ken ide u Komo, naknada do 40.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 16:58
Mogla bi Viola toliko da dobije ukoliko napadač ispuni bonuse…
Izgleda da su došla takva vremena da igrači mogu da rade šta žele. Danas mu se ne trenira – neće trenerirati. I tako će pokušati da izvrši pritisak na klub da ga pusti. Što je najgore, nisu male šanse da uspe. Nagledali smo se toga ili raznoraznih izuzeća na osnovu lekarskih opravdanja. U Fjorentini su ih koristili Federiko Kjeza i Federiko Bernardeski, a poslednji u nizu igrača koji je uslovljavao tim iz Firence je Mojze Ken.
Budi bezobrazan i dobićeš šta hoćeš. Tako je u današnje vreme. Mojze Ken se tako postavio i isterao je svoje. Sa Apeninskog poluostrva dopire vest da je Fjorentina popustila i dala „zeleno svetlo“ da pređe u Komo.
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Odnosi na relaciji igrač i klub naglo su zahladneli onoga trena kada je italijanski reprezentativac, koji ima i pasoš Obale Slonovače, odlučio da se ne pojavi na treningu, a sve zbog toga što je zahteva od ljudi u Firenci da ga puste kod Seska Fabregasa u Komo. Juče je isprva zakasnio, pa odbio da radi sa ostalima, da bi bio novčano kažnjen. Razmišljao je da propusti i individualni koji mu je naknadno zakazan…
Radio je sve za šta misli da će mu biti od koristi da izdejstvuje odlazak sa Artemio Frankija. Opirali su se u Firenci koliko su mogli, ali su i na vreme naznačili igraču da su spremni da ga puste, samo pod određenim uslovima – onima koji su u klupskom interesu. I sva je prilika da je odgovarajuća ponuda stigla.
Dogovor postoji, a formula za odlazak Mojzea Kena u Komo glasi: 10.000.000 evra u cugu za pozajmicu, pa zatim još 25.000.000 za obavezan otkup. Nije to sve, transfer može da naraste na celih 40.000.000. Mogla bi Viola da dobije toliko ukoliko napadač ispuni bonuse, maksimala na njih je 5.000.000 evra.
Situacija je takva da Komo i Mojze Ken imaju dogovor, kao i Komo i Fjorentina. Prepreka više nema. Da prođe lekarske preglede i stavi paraf na ugovor, a na Artemio Frankiju će se sada usredsrediti na dovođenje Džošue Zirkzea iz Mančester junajteda…