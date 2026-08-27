Budi bezobrazan i dobićeš šta želiš: Fjorentina popustila – Ken ide u Komo, naknada do 40.000.000 evra

Izgleda da su došla takva vremena da igrači mogu da rade šta žele. Danas mu se ne trenira – neće trenerirati. I tako će pokušati da izvrši pritisak na klub da ga pusti. Što je najgore, nisu male šanse da uspe. Nagledali smo se toga ili raznoraznih izuzeća na osnovu lekarskih opravdanja. U Fjorentini su ih koristili Federiko Kjeza i Federiko Bernardeski, a poslednji u nizu igrača koji je uslovljavao tim iz Firence je Mojze Ken.

Budi bezobrazan i dobićeš šta hoćeš. Tako je u današnje vreme. Mojze Ken se tako postavio i isterao je svoje. Sa Apeninskog poluostrva dopire vest da je Fjorentina popustila i dala „zeleno svetlo“ da pređe u Komo.