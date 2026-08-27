Transfer s juga na sever Srbije: Gašić i zvanično Vošin

Momak rođen u Beogradu 2003. godine u Vojvodinu dolazi iz Radnika iz Surdulice, gde je tokom prethodne tri sezone izrastao u jednog od najboljih bekova domaćeg prvenstva. Za Surduličane je odigrao 108 utakmica, postigao tri gola i upisao 13 asistencija, od kojih šest u prošloj sezoni.

Pre epizode u Radniku, Gašić je prošao sve mlađe kategorije Rada, stigao do prvog tima i kapitenske trake, a bio je i omladinski reprezentativac Srbije.

Za usluge 23-godišnjeg defanzivca postojalo je i određeno interesovanje iz inostranstva, ali je Voša bila najkonkretnija i uspela da za cifru blizu 450.000 evra završi posao i dovede deseto pojačanje ovog leta.

Sam Gašić ne krije zadovoljstvo zbog dolaska u Novi Sad, a posebno ističe da je zbog Vojvodine odbio ponude iz inostranstva.

„Bilo je interesovanja i ponuda drugih klubova, ali na kraju sam shvatio da je Vojvodina najbolji klub za mene i zaista sam presrećan što sam došao. Potpuno sam spreman i jedva čekam da zaigram u svom novom timu“, počeo je Beograđanin i dodao da mu paklena konkurencija u novosadskom klubu ne predstavlja teret.

„Ne osećam pritisak, za mene je ogromna čast što u Vojvodinu dolazim u trenutku kada dovodi igrače takvog kalibra i što na taj način pokazuje da ima najveće moguće ambicije.“

Gašiću odgovara i trenrska filozofija Marka Savića, odnosno zahtevi koje mladi strateg postavlja pred bekove.

„Veoma mi je bitno da znam da je vizija trenera u skladu sa mojim karakteristikama. Znam da trener voli da bekovi ulaze unutra, da igraju ofanzivno i meni lično sve to odgovara. Verujem da ćemo se brzo sporazumeti i da ću na terenu pokazati koliko mogu.“

Kada je reč o uzoru na poziciji desnog beka, Gašić nije imao dilemu.

„Volim da gledam Ašrafa Hakimija zbog tog ofanzivnog stila i zbog toga što je prototip jednog modernog desnog beka.“

Koliko u Vojvodini ulažu nade u doskorašnjeg beka Radnika, govori i činjenica da su za njegove usluge platili pozamašno obeštećenje, pa mu potom i dali ugovor do 2030. godine.

„Potpisao sam ugovor na četiri godine, a to je najbolji pokazatelj da želim da uspem i da u Vojvodini ostavim dubok trag. Nadam se da ću biti deo istorije Vojvodine i da ćemo svake sezone biti sve bolji i bolji.“

Za kraj, mladi defanzivac je objasnio da je svestan činjenice da mu mesto u startnih 11 nije obećano, već da će za njega morati da se izbori na treningu

„Svaka konkurencija je zdrava i važna za napredak svakog igrača, a posebno kada je ovako jaka. Laki Nikolić je odličan igrač i to pokazuje godinama unazad. Verujem da je i za mene i za njega ovo zdrava konkurencija“, zaključio je Mateja Gašić.