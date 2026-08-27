Da li će KSS menjati ime?

Predsednik KSS-a ne krije zadovoljstvo uslovima i hemijom koja vlada unutar nacionalnog tima, istakavši da su povređeni igrači jedini tekući problem. „Reprezentacija je potpuno homogena, dobra je atmosfera, dobro se radi. Verovatno vam je to i selektor rekao. Imamo manje probleme sa određenim povredama, ali to je što je. Sa ovim sastavom i ovom ekipom idemo dalje na ove dve važne utakmice.“

Pored organizacionih pitanja, Čović je naglasio ogroman značaj predstojećeg reprezentativnog prozora u kom Srbiju očekuju dueli protiv Islanda u Beogradu i Italije na gostujućem terenu. „Pred nama je važna faza, drugi deo ovog prozora. Jako su važne ove dve utakmice koje ćemo igrati, kod kuće sa Islandom i u Italiji. Naravno, koristim ovu priliku da i vas zamolim da pozovemo ljude da se Arena napuni i da imamo dobru podršku. Možda utakmica sa Islandom nije toliko atraktivna, ali je izuzetno važna.“

Dobra atmosfera na treninzima je, prema njegovim rečima, direktna posledica sistemskog rada i ponovnog uspostavljanja vrhunskih standarda.

„Veoma me raduje. To znači da smo postepeno povratili i imidž reprezentacije i da smo napravili dobre uslove za kompletnu reprezentaciju. Čim to imate, imate i zadovoljne igrače. Naravno, to je jako važno da se uradi.“

Posebno mesto u izlaganju zauzeo je finansijski izveštaj, gde je Čović podvukao drastičan zaokret u poslovanju Saveza u odnosu na period kada je novo rukovodstvo preuzelo dužnost.

„Uslovi su postavljeni maksimalno dobro. Sve je podmireno, napravljen je novi standard. I ono što je jako važno jeste da Košarkaški savez nikome ništa ne duguje. Naš početak je bio 1. oktobra 2024. godine, sa 95 miliona dinara gubitka iznad visine kapitala i preko 150 miliona dinara dugova. Mi sada nikome ništa ne dugujeme. Izvršavamo sve svoje obaveze u valuti.“

Na kraju, prvi čovek srpske košarke potvrdio je da bi uspeh u ovom kvalifikacionom ciklusu pogurao reprezentaciju ka konačnom cilju i plasmanu na Mundobasket.

„Jako je važno da napravimo dobar rezultat u ovoj fazi prozora. To bi nam bio veoma važan i dobar zamajac za novembarski i februarski deo kvalifikacija. Mislim da će do kraja biti veoma interesantno i neizvesno kada je reč o kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.“