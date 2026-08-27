Da li će KSS menjati ime?
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 18:55
"Mi smo dobili to razmišljanje i inicijativu, ali mi smo Košarkaški savez Srbije, a Srbiju čine mnogi drugi"
Prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović obratio se javnosti pred nastavak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, dotakavši se ključnih tema od finansijskog oporavka kuće košarke, preko atmosfere u timu, pa sve do potencijalnih inicijativa o promeni imena saveza.
Povodom ideja o eventualnoj promeni naziva po uzoru na pojedine druge sportske saveze, Čović je jasno izneo svoj stav.
„Mi smo dobili to razmišljanje i inicijativu, ali mi smo Košarkaški savez Srbije, a Srbiju čine mnogi drugi. Naravno, mi Srbi smo većinski, ako o tome uopšte treba da diskutujemo. U svakom slučaju, videćemo kakve su inicijative, pa ćemo se tako i ponašati. Ne treba od toga sada praviti politiku, jer ne znam zbog čega bi.“
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Pored organizacionih pitanja, Čović je naglasio ogroman značaj predstojećeg reprezentativnog prozora u kom Srbiju očekuju dueli protiv Islanda u Beogradu i Italije na gostujućem terenu.
„Pred nama je važna faza, drugi deo ovog prozora. Jako su važne ove dve utakmice koje ćemo igrati, kod kuće sa Islandom i u Italiji. Naravno, koristim ovu priliku da i vas zamolim da pozovemo ljude da se Arena napuni i da imamo dobru podršku. Možda utakmica sa Islandom nije toliko atraktivna, ali je izuzetno važna.“
Predsednik KSS-a ne krije zadovoljstvo uslovima i hemijom koja vlada unutar nacionalnog tima, istakavši da su povređeni igrači jedini tekući problem.
„Reprezentacija je potpuno homogena, dobra je atmosfera, dobro se radi. Verovatno vam je to i selektor rekao. Imamo manje probleme sa određenim povredama, ali to je što je. Sa ovim sastavom i ovom ekipom idemo dalje na ove dve važne utakmice.“
Dobra atmosfera na treninzima je, prema njegovim rečima, direktna posledica sistemskog rada i ponovnog uspostavljanja vrhunskih standarda.
„Veoma me raduje. To znači da smo postepeno povratili i imidž reprezentacije i da smo napravili dobre uslove za kompletnu reprezentaciju. Čim to imate, imate i zadovoljne igrače. Naravno, to je jako važno da se uradi.“
Posebno mesto u izlaganju zauzeo je finansijski izveštaj, gde je Čović podvukao drastičan zaokret u poslovanju Saveza u odnosu na period kada je novo rukovodstvo preuzelo dužnost.
„Uslovi su postavljeni maksimalno dobro. Sve je podmireno, napravljen je novi standard. I ono što je jako važno jeste da Košarkaški savez nikome ništa ne duguje. Naš početak je bio 1. oktobra 2024. godine, sa 95 miliona dinara gubitka iznad visine kapitala i preko 150 miliona dinara dugova. Mi sada nikome ništa ne dugujeme. Izvršavamo sve svoje obaveze u valuti.“
Na kraju, prvi čovek srpske košarke potvrdio je da bi uspeh u ovom kvalifikacionom ciklusu pogurao reprezentaciju ka konačnom cilju i plasmanu na Mundobasket.
„Jako je važno da napravimo dobar rezultat u ovoj fazi prozora. To bi nam bio veoma važan i dobar zamajac za novembarski i februarski deo kvalifikacija. Mislim da će do kraja biti veoma interesantno i neizvesno kada je reč o kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.“