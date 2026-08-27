Najveći biceps evropskog fudbala stigao na Riazor: Adama Traore dve godine u Deportivu
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 18:04
Nekadašnji fudbaler Barselone došao kao slobodan igrač
Hajde što je lepo i nostalgično videti Deportivo La Korunju ponovo u Primeri, nego je klub iz Galicije rešio da ne želi da bude tu samo jednu sezonu i da ponovo baulja Segundom. Na dovođenje novih igrača je već otišlo 26.000.000 evra, doveden je Pjer Emerik Obamejn, ali to neće biti kraj. Klub sa Riazora zvanično je dogovorio transfer bivšeg igrača Barselone Adame Traorea (30).
Stiže kao slobodan igrač nakon što je prethodne sezone igrao za Fulam i Vest Hem. Ono što je interesantno, Traore i Obamejan su bili saigrači u Barseloni tokom sezone 2021/22. tako da nije isključeno da je iskusni Gabonac bio razlog zašto je Traore prihvatio da se preseli na kultni Riazor.
Izabrane vesti
Najveći biceps evropskog fudbala stigao je u Galiciju i potpisao dvogodišnji ugovor. Toliko je bio posvećen fizičkom izgledu da je Nuno Espirito Santo koji mu je bio trener u Vest Hemu zabranio da diže tegove i tražio od njega da radi samo prevenciju kako ne bi preopteretio telo. Adamin prvobitni plan bio je da ostane u Premijer ligi, ali kako nije bilo adekvatnih ponuda, rešio je da se vrati u La Ligu.
Pored ponude Deportiva, za Traorea je bilo zaintersovanih klubova iz Turske. Konkratno, Rize i Samsun, ali nisu mogli da isprate visoke finansijske zahteve iskusnog krilnog napadača. Tokom čitave karijere, Traore je važio za jednog od fizički najmoćnijih igrača u evropskom fudbalu. Pažnju je najviše skrenuo igrama u Vulverhemptonu gde je maltene bio nezamenljiv u periodu od 2018. do 2023. Čak je postao reprezentativac Španije i skupio osam utakmica u periodu od 2020. do 2021.
Poslednjih godina se borio sa povredama i lošim igrama, pogotovo u Fulamu, a sa Vest Hemom je ispao iz Premijer lige. Nisu dobre refernce, nije to onaj Traore iz Vulverhemptona, ali čak i takav - može da bude od pomoći Deportivu, pogotovo ako "klikne" sa Obamejanom.