Najveći biceps evropskog fudbala stigao na Riazor: Adama Traore dve godine u Deportivu

Najveći biceps evropskog fudbala stigao je u Galiciju i potpisao dvogodišnji ugovor. Toliko je bio posvećen fizičkom izgledu da je Nuno Espirito Santo koji mu je bio trener u Vest Hemu zabranio da diže tegove i tražio od njega da radi samo prevenciju kako ne bi preopteretio telo. Adamin prvobitni plan bio je da ostane u Premijer ligi, ali kako nije bilo adekvatnih ponuda, rešio je da se vrati u La Ligu.

Pored ponude Deportiva, za Traorea je bilo zaintersovanih klubova iz Turske. Konkratno, Rize i Samsun, ali nisu mogli da isprate visoke finansijske zahteve iskusnog krilnog napadača. Tokom čitave karijere, Traore je važio za jednog od fizički najmoćnijih igrača u evropskom fudbalu. Pažnju je najviše skrenuo igrama u Vulverhemptonu gde je maltene bio nezamenljiv u periodu od 2018. do 2023. Čak je postao reprezentativac Španije i skupio osam utakmica u periodu od 2020. do 2021.

Poslednjih godina se borio sa povredama i lošim igrama, pogotovo u Fulamu, a sa Vest Hemom je ispao iz Premijer lige. Nisu dobre refernce, nije to onaj Traore iz Vulverhemptona, ali čak i takav - može da bude od pomoći Deportivu, pogotovo ako "klikne" sa Obamejanom.