Karlik Džons već u sjajnoj formi

Predstojeće reprezentativne utakmice služe kao odlično zagrevanje i prilika za hvatanje takmičarske forme pred povratak u Beograd. Od Džonsa se u Partizanu ponovo očekuje da bude jedan od glavnih kreatora igre, pa navijači crno-belih sa zadovoljstvom mogu da prate njegove nastupe u nacionalnom dresu.

Južni Sudan se u okviru grupe E takmiči protiv Gvineje, Nigerije, Tunisa, Kameruna i Zelenortskih Ostrva. Već 28. avgusta Džonsa i saigrače očekuje duel sa Nigerijom, dok je za 30. avgust zakazan okršaj sa Tunisom, gde će bek imati nove prilike da dodatno podigne nivo igre.