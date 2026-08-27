Karlik Džons (© FIBA)
Karlik Džons (© FIBA)

Karlik Džons već u sjajnoj formi

Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 18:40

Plejmejker crno-belih vodio Južni Sudan do pobede

Plejmejker Partizana Karlik Džons započeo je reprezentativne obaveze u sjajnom ritmu, pokazavši da spremno dočekuje predstojeću klupsku sezonu.

U prvom kolu druge runde afričkih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine, Džons je bio predvodnik Južnog Sudana u trijumfu nad selekcijom Gvineje rezultatom 82:71. Organizator igre crno-belih utakmicu je završio sa 18 poena, uz sedam asistencija, pet skokova i dve ukradene lopte, što mu je donelo indeks korisnosti 21.

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Predstojeće reprezentativne utakmice služe kao odlično zagrevanje i prilika za hvatanje takmičarske forme pred povratak u Beograd. Od Džonsa se u Partizanu ponovo očekuje da bude jedan od glavnih kreatora igre, pa navijači crno-belih sa zadovoljstvom mogu da prate njegove nastupe u nacionalnom dresu.

Južni Sudan se u okviru grupe E takmiči protiv Gvineje, Nigerije, Tunisa, Kameruna i Zelenortskih Ostrva. Već 28. avgusta Džonsa i saigrače očekuje duel sa Nigerijom, dok je za 30. avgust zakazan okršaj sa Tunisom, gde će bek imati nove prilike da dodatno podigne nivo igre.

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Karlik Džonskošarkaška reprezentacija Južnog Sudana
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