Euforija na Vila Parku počinje da gorucka, potpisao Leon Gorecka

Rekonstrukcija Aston Vile ulazi u sam finiš. Može se reći da euforija lagano počinje da se pali, praktično da “gorucka”, pošto je danas potpisao Leon Gorecka. Vrhunac uzbuđenja pristalice kluba sa Vila Parka doživeće onog trenutka kada bude potpisao Nikolas Džekson, kao najskuplje pojačanje ovog leta. Iskusni nemački vezista stigao je kao slobodan igrač i očekuje se da će na terenu zameniti Jurija Tilemansa, koji je prešao u Mančester Junajted za 41.000.000 evra.

Gorecka je u Bajern stigao na leto 2018. godine, kao slobodan igrač iz Bajerna i upisao 312 nastupa, uz 51 postignuti gol i 53 asistencije. Ipak, može se reći da je njegov status počeo da se menja dolaskom Vensana Kompanija. Bilgijanac je došao na leto 2024. godine i označio početak ozbiljne rekonstrukcije tima, u kojoj za Gorecku prvobitno nije bilo mesta. Iako mu je otvoreno poručeno da potraži novu sredinu ili prihvati drastično manju minutažu, usled oslanjanja na Kimiha, Pavlovića i Palinju, iskusni vezista je odlučio da ostane. Njegov profesionalizam i rad na treninzima naterali su Kompanija da mu ponovo ukaže šansu, pa se ubrzo vratio u postavu, odigrao nekoliko kvalitetnih mečeva u pohodu na novu titulu u Bundesligi i u međuvremenu zaslužio povratak u reprezentaciju Nemačke.