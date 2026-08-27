Euforija na Vila Parku počinje da gorucka, potpisao Leon Gorecka
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 17:42
Iskusni Nemac kao slobodan igrač potpisao za Aston Vilu
Rekonstrukcija Aston Vile ulazi u sam finiš. Može se reći da euforija lagano počinje da se pali, praktično da “gorucka”, pošto je danas potpisao Leon Gorecka. Vrhunac uzbuđenja pristalice kluba sa Vila Parka doživeće onog trenutka kada bude potpisao Nikolas Džekson, kao najskuplje pojačanje ovog leta. Iskusni nemački vezista stigao je kao slobodan igrač i očekuje se da će na terenu zameniti Jurija Tilemansa, koji je prešao u Mančester Junajted za 41.000.000 evra.
Gorecka je u Bajern stigao na leto 2018. godine, kao slobodan igrač iz Bajerna i upisao 312 nastupa, uz 51 postignuti gol i 53 asistencije. Ipak, može se reći da je njegov status počeo da se menja dolaskom Vensana Kompanija. Bilgijanac je došao na leto 2024. godine i označio početak ozbiljne rekonstrukcije tima, u kojoj za Gorecku prvobitno nije bilo mesta. Iako mu je otvoreno poručeno da potraži novu sredinu ili prihvati drastično manju minutažu, usled oslanjanja na Kimiha, Pavlovića i Palinju, iskusni vezista je odlučio da ostane. Njegov profesionalizam i rad na treninzima naterali su Kompanija da mu ponovo ukaže šansu, pa se ubrzo vratio u postavu, odigrao nekoliko kvalitetnih mečeva u pohodu na novu titulu u Bundesligi i u međuvremenu zaslužio povratak u reprezentaciju Nemačke.
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Ipak, istorija se ponovila u leto 2025. godine. Angažovanjem mladog Toma Bišofa, koji se znatno bolje uklapao u Kompanijevu viziju veznog reda, Goreckin prostor za igru je ponovo sužen. Tokom sezone 2025/26. zabeležio je manje od 200 minuta u Ligi šampiona, glavnu ologu na mestu zadnjeg veznog zauzeo je Aleksandar Pavlović, i postalo je jasno da mu ugovor neće biti produžen. I pored toga, Nemac ni u jednom trenutku nije pokazao nezadovoljstvo. Upravo taj odnos prema obavezama preporučio ga je Aston Vili.
Klub iz Birmingema je usled teške povrede Amadua Onane, kao i odlazaka Konse, Tilemansa i Dinja, morao da reaguje i pronađe igrača koji donosi čvrstinu na sredini terena, ali i preko potrebno liderstvo u svlačionici. Premijer liga zahteva izuzetnu fizičku spremu, a Gorecka se idealno uklopio u taj profil kao igrač koji i dalje može da odgovori na visok intenzitet, donese prednost u duelima i ponudi šampionski karakter. Aston Vila još uvek troši novac od 293.100.000 evra, koliko je zaradila od prodaje igrača. Trenutno je na 160.500.000 potrošenih sredstava, što će se promeniti kada potšiše Džekson (oko 75.000.000), ali će ostati još dovoljno prostora da se izvrši neka doselekcija u samom finišu prelaznog roka.